2025. november 8. szombat Zsombor
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?
Kvíz

Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?

Pénzcentrum
2025. november 8. 17:59

A világtörténelem valaha volt legdurvább időszakai közé soroljuk a második világháború zűrzavaros, sötét éveit. Ha neked is ez a korszak volt a kedvenced történelemből, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb történelmi kvízéről! Itt az idő, hogy megmutasd, mennyit tudsz a Tengelyhatalmakról és a Szövetségesekről, a véreskezű diktátorokról és a megannyi ártatlan életet követelő katonai hadműveletekről. Ha az összes kérdésre tudod a helyes választ, egy valódi történész veszett el benned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?

1/10 kérdés
Közvetlenül melyik esemény idézte elő a II. világháború kitörését?
Franciaország hadat üzent Németországnak
elkövették a szarajevói merényletet Ferenc Ferdinánd főherceg és felesége ellen
a nácik felgyújtották a Reichstagot
Németország megtámadta Lengyelországot
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ország tartozott a Tengelyhatalmak közé?
USA
Szovjetunió
Olasz Királyság
Egyesült Királyság
3/10 kérdés
Ki volt a magyar nácibarát szélsőjobboldali párt, a Nyilaskeresztes Párt vezetője?
Horthy Miklós
Rákosi Mátyás
Kádár János
Szálasi Ferenc
4/10 kérdés
Melyik katonai művelet zárta le a II. világháborút?
Sztálingrádi csata
Normandiai partraszállás
Pearl Harbor bombázása
Hirosima és Nagaszaki bombázása
5/10 kérdés
Ki volt az USA elnöke a II. világháború kitörésének idején?
Abraham Lincoln
Franklin D. Roosevelt
Ronald Reagan
Harry S. Truman
6/10 kérdés
Melyik fél szövetségesei közé tartozott Jugoszlávia a II. világháborúban?
Tengelyhatalmak
kimaradt a háborúból
mindkét oldalon harcolt
Szövetségesek
7/10 kérdés
Melyik évben adták ki Németországban Adolf Hitler Mein Kampf című antiszemita művét?
1955
1935
1945
1925
8/10 kérdés
Becslések szerint hány főre tehető a holokauszt áldozatainak száma a II. világháború idején?
500 000-1 millió fő
8-10 millió fő
1-3 millió fő
5-6 millió fő
9/10 kérdés
Ki nem vett részt az 1943-as teheráni konferencián?
Adolf Hitler
Franklin D. Roosevelt
Joszif Visszarionovics Sztálin
Winston Churchill
10/10 kérdés
Melyik ország területén zajlott le a normandiai partraszállás 1944-ben?
Hollandia
Franciaország
Dánia
Lengyelország
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #németország #oroszország #világ #történelem #usa #háború #világháború #atombomba #kvíz #történelmi kvíz #ii. világháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:59
17:02
16:33
16:04
15:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 8.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 8.
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
NAPTÁR
Tovább
2025. november 8. szombat
Zsombor
45. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
2 hete
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
4
2 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
5
1 hete
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 16:04
Hihetetlen, milyen luxus nászutakra járkál a magyar elit: ezek a legtrendibb célpontok most
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 13:03
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 8. 17:33
Megjelent ez EU nagy terve: így mentenék meg a földeket a kiszáradástól