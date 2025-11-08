Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világtörténelem valaha volt legdurvább időszakai közé soroljuk a második világháború zűrzavaros, sötét éveit. Ha neked is ez a korszak volt a kedvenced történelemből, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb történelmi kvízéről! Itt az idő, hogy megmutasd, mennyit tudsz a Tengelyhatalmakról és a Szövetségesekről, a véreskezű diktátorokról és a megannyi ártatlan életet követelő katonai hadműveletekről. Ha az összes kérdésre tudod a helyes választ, egy valódi történész veszett el benned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről? 1/10 kérdés Közvetlenül melyik esemény idézte elő a II. világháború kitörését? Franciaország hadat üzent Németországnak elkövették a szarajevói merényletet Ferenc Ferdinánd főherceg és felesége ellen a nácik felgyújtották a Reichstagot Németország megtámadta Lengyelországot Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország tartozott a Tengelyhatalmak közé? USA Szovjetunió Olasz Királyság Egyesült Királyság Következő kérdés 3/10 kérdés Ki volt a magyar nácibarát szélsőjobboldali párt, a Nyilaskeresztes Párt vezetője? Horthy Miklós Rákosi Mátyás Kádár János Szálasi Ferenc Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik katonai művelet zárta le a II. világháborút? Sztálingrádi csata Normandiai partraszállás Pearl Harbor bombázása Hirosima és Nagaszaki bombázása Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az USA elnöke a II. világháború kitörésének idején? Abraham Lincoln Franklin D. Roosevelt Ronald Reagan Harry S. Truman Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik fél szövetségesei közé tartozott Jugoszlávia a II. világháborúban? Tengelyhatalmak kimaradt a háborúból mindkét oldalon harcolt Szövetségesek Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben adták ki Németországban Adolf Hitler Mein Kampf című antiszemita művét? 1955 1935 1945 1925 Következő kérdés 8/10 kérdés Becslések szerint hány főre tehető a holokauszt áldozatainak száma a II. világháború idején? 500 000-1 millió fő 8-10 millió fő 1-3 millió fő 5-6 millió fő Következő kérdés 9/10 kérdés Ki nem vett részt az 1943-as teheráni konferencián? Adolf Hitler Franklin D. Roosevelt Joszif Visszarionovics Sztálin Winston Churchill Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország területén zajlott le a normandiai partraszállás 1944-ben? Hollandia Franciaország Dánia Lengyelország Eredmények

Címlapkép: Getty Images

