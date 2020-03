Felemészti most a stressz a magyarokat: csak így úszhatják meg a kiégést

Hogyan dolgozzunk otthonról hatékonyan? Mi az, amiben az otthoni munkavégzés más, mint egy irodában, és hogyan előzhetjük meg, hogy mindez stresszesebb legyen, mintha bent dolgoznánk az irodába? Ezekre a kérdésekre keressük a választ szakember segítségéve.

Az alábbiakban 5 tippet adunk az otthoni munkavégzés sikersségéhez, melyet Timár Krisztina HR szakértő megkérdezésével állítottunk össze.

1. Találjuk meg a lakás legmegfelelőbb pontját a munkavégzéshez!

Ez nem is olyan könnyű, hiszen a legtöbbször nem tudunk leválasztani egy teljes szobát a lakásból, hogy ott zavartalanul dolgozhassunk. A hálóban gyakran nincs asztal, a nappaliban túl nagy a forgalom, a konyhában pedig mindent el lehet képzelni, csak azt nem, hogy ott hatékonyan fogunk dolgozni. A mostani kényszerhelyzetben viszont mégis meg kell keresni azt az egy pontot a lakásban, amit a napi munkához rendezünk be magunknak. Ahová lerakjuk a számítógépünket, és ahová minden reggel visszatérünk dolgozni.



A legjobb, ha ehhez az ideiglenes munka állomáshoz tartozik egy asztal számítógéppel vagy laptoppal, és egy irodai vagy ahhoz hasonló szék.

Ha lehet ne a kanapén vagy egy fotelben görnyedjünk egész nap, hanem szerezzünk be egy olyan ülőalkalmatosságot, amin úgy tudunk ülni, hogy közben nem fájdul meg a nyakunk vagy a derekunk. Ha az elsőre kiszemelt hely nem bizonyul ideálisnak, ne essünk kétségbe: nyugodtan kísérletezzünk, próbáljunk ki több helyszínt is. Az sem baj, ha 1-2 napba beletelik a végleges, de legtöbb szempontból alkalmas hely megtalálása.

2. Tartsunk rendet, hogy koncentrálhassunk!

Bárhol is alakítjuk ki az ideiglenes munkahelyünket a lakásban, igyekezzünk azt rendben tartani! Ahogy telik az idő, egyre több dosszié, jegyzet, használt kávésbögre vagy tányér halmozódhat fel körülöttünk. De ne hagyjuk, hogy ilyen módon elharapódzon a káosz körülöttünk!

Szánjunk 1-2 percet minden nap végén a rendrakásra, hogy másnap reggel rendezett környezetben tudjunk elkezdeni dolgozni. A legjobb, ha nem csak a közvetlen munka állomásunkat (szék és asztal), hanem a teljes helyiséget rendbe tesszük. Ha erre nincs erőnk, akkor legalább azt a részt tartsuk tisztán és rendezetten, amire munka közben rálátunk. Hiszen hiába van rend az asztalunkon, ha a szoba többi részén eluralkodik a káosz, mosatlan hegyeket vagy épp a szárítóról lekerült ruha halmokat bámulunk egész nap. Ez könnyen elvonhatja a figyelmünket, befolyásolhatja teljesítményünket.

Ha megtehetjük, akkor helyezzünk át pár növényt vagy számunkra kedves tárgyat a látókörünkbe, hogy ezek látványa is javíthassa a hangulatunkat.

3. Legyünk most a saját főnökünk!

Attól, hogy otthonról dolgozunk, még a főnökünk elvárja tőlünk, hogy teljesítsük a feladatainkat. Viszont ilyenkor kevesebb a kommunikáció és kontroll is, legalábbis azokon a helyeken, ahol a vezetők megbíznak a kollégákban.

Ezért fontos, hogy minden reggel állítsuk össze az aznapi teendőinket, és írjuk is le ezeket! Ehhez használhatunk egy egyszerű jegyzetfüzetet, vagy kis cetliket, akár valamilyen számítógépes vagy mobil alkalmazást.

A lényeg, hogy lássuk magunk előtt az aznapi feladatokat, és tudjuk követni a haladást is. Tehát ha valamivel végeztünk, akkor azt pipáljuk ki, és lépjünk tovább a következőre.

A mostani helyzetben az is lehet, hogy nehezebben koncentrálunk a munkánkra, a feladatok listázása viszont segít abban, hogy rajta tartsa a figyelmünket a munkánkon. A listából látszik, hogy mi az, amit már elvégeztünk, amiért dicséretet érdemlünk magunktól, és mi az, ami még feladat, tehát össze kell rá szednünk magunkat.

4. Használjunk időgazdálkodási technikákat!

Ha nem szeretnénk elúszni a feladatokkal, akkor tudatosan gazdálkodjunk a rendelkezésre álló időnkkel! Rengeteg pofonegyszerű időgazdálkodási módszer létezik, amit nem csak hivatalos projektmenedzserek, hanem bárki bevethet!

Az egyik ilyen módszer az időkeret rögzítése (time boxing), vagyis amikor nap elején nem csak a feladatanikat írjuk le, hanem azt is mellé írjuk, hogy hány percet szánunk az adott feladatra. Pusztán azzal, hogy ezt meghatározzuk, hatékonyabb munkavégzésre sarkalljuk magunkat, hiszen az lesz a célunk, hogy az előre rögíztett időkeretet ne lépjük túl.

Az egyik ilyen módszer az időkeret rögzítése (time boxing), vagyis amikor nap elején nem csak a feladatanikat írjuk le, hanem azt is mellé írjuk, hogy hány percet szánunk az adott feladatra. Pusztán azzal, hogy ezt meghatározzuk, hatékonyabb munkavégzésre sarkalljuk magunkat, hiszen az lesz a célunk, hogy az előre rögíztett időkeretet ne lépjük túl. Ennél egy lépéssel szigorúbb módszer az időkeret naptárazása (time blocking), amikor nem csak a feladat várható időigényét írjuk fel magunknak, hanem a tevékenység elvégzéséhez szükséges időt beillesztjük a naptárunkba is. Tehát reggel úgy tervezünk, hogy három dolgot írunk fel. Elsőként a feladatunkat (például: beszámoló elkészítése), aztán azt, hogy erre mennyi időt szánunk (például: 30 perc), végül pedig, hogy ezt a nap folyamán pontosan mikor végezzük el (például: délelőtt 10:00 és 10:30 között). Ha így tervezzük meg a napunkat, akkor folyamatosan látni fogjuk, hogy hol tartunk, kell-e gyorsítani a tempón.

Egy harmadik időgazdálkodási módszer a pomodoro technika, amikor nem a feladatokból indulunk ki, hanem abból, hogy egy meghatározott időritmusban dolgozunk. A pomodoro technika szerint 25 percig dolgozzunk megzavarás nélkül, fókuszáltan. Egy stopperrel mérjük az időt, és ha letelik ez a 25 perc, akkor tartsunk 5 perc szünetet. Majd újra indítsuk el a 25 perces fókuszált munkát, és így tovább, haladjunk ebben a ritmusban. Ezt a módszert akkor tudjuk használni, ha nap közben nincsenek zavaró körülmények.

A hatékonyságunkat javíthatjuk azzal is, ha korlátozzuk a közösségi média fogyasztásunkat. Ha ehhez nincs meg bennünk a kellő ekszántság vagy fegyelem, akkor használhatunk olyan számítógépes vagy mobil alkalmazásokat is, amelyek mérik a közösségi média felületeken eltöltött időnket, és ha kell, korlátozzák is a hozzáférést.

5. Ne engedjünk a pizsama csábításának!

Az otthoni munkavégzésnek megvannak az előnyei, például az, hogy akár pizsamában is leülhetünk a számítógépünk elé. Ez az első napokban még a szabadság érzésével tölthet el minket, amit érdemes is kiélvezni! Viszont hosszú távon akkor tudunk koncentrálni, ha nem pizsamában vagy fürdőköpenyben kezdünk el dolgozni. Otthon persze nem kell szigorúan kiöltözni, bőven elég egy kényelmes szabadidő ruha, amit azért vállalni tudunk a kollégák, főnökünk vagy esetlegesen az ügyfeleink előtt is.



A legtöbb otthoni munkavégzés során ugyanis előfordulnak videó hívások, amikor nem csak az arcunk, de a ruházatunk is látszik. A legjobb tehát, ha reggel úgy öltözünk fel, hogy még egy váratlan videóhívás alkalmával se kelljen fénysebességgel átöltöznünk, vagy kellemetlen pillanatokat átélnünk mert a virtuális megbeszélésen mi vagyunk a legtopisabban felöltözve.



Ugyanez vonatkozik az alapvető tisztálkodási és szépségápolási rutinjainkra is. Ezeket se hagyjuk el, vagy ne tegyük a reggelieket nap közbenre vagy estére. Frissen tisztálkodva és megfésülködve könnyebbben állunk neki a munkafeladatoknak, mert azt üzenjük az agyunknak, hogy készen állunk a munkára!

