Munka a koronavírus idején: már a fél ország home office-ban

A koronavírus-járvány előtt az alkalmazottak alig néhány százaléka dolgozott távmunkában, most azonban sok cég számára ez jelenti a megoldást a dolgozók egészségének megóvása, és a működés folytatásának érdekében. A távmunkában dolgozók számának drasztikus növekedése viszont még ott is komoly kihívást jelenthet, ahol ezt eddig is alkalmazták.

A 2018-as távmunkavégzésre vonatkozó KSH adatok szerint a járvány előtt az alkalmazottak mindössze 3,7 százaléka, 144 ezer fő dolgozott irodán kívül, ez azonban most nagyot változhat. Mivel jelenleg a cégek számára az egyik legészszerűbb döntés az otthoni munkavégzés elrendelése, ezért rövid időn belül sokszorosára növekedett a távmunkában dolgozók száma. Mindez azt jelenti, hogy az irodában használt technikai eszközöket és ergonomikus irodai környezetet otthon kell biztosítani, kialakítani. Ez pedig még ott is komoly kihívást jelenthet, a cégek, a munkavállalók, és a családok részéről egyaránt. Hosszabb távon kell ugyanis biztosítani a technikai eszközöket, az ergonomikus munkakörnyezetet, és jelen esetben még a családi összhangra is figyelni kell - hívta fel a figyelmet a K&H.

Technikai feltételek az elsődlegesek

Az otthoni munkavégzés elsődleges feltétele a biztonságos technikai háttér megteremtése. Ehhez látni kell azt, hogy a távmunka a járványt megelőzően sok esetben azt jelentette, hogy otthon elvégezte valaki a feladatait, amit aztán beküldött az irodába. A távmunkában dolgozók 26 százalékának ugyanis nem volt hozzáférése a munkahelyi hálózathoz. A jelenlegi körülmények ezért egy új helyzetet teremthetnek technikailag még azon cégek számára is, ahol már korábban sem volt ismeretlen az otthoni munkavégzés. A hazai vállalatoknak ugyanis a távmunka többhetes zavartalan, folyamatos működéséhez távoli elérést, a céges levelezéshez és dokumentumokhoz hozzáférést, valamint saját eszközöket kellett biztosítani, akár néhány nap alatt.

Ergonomikus munkakörnyezet otthon

A technikai feltételek megteremtése mellett kisebb hangsúlyt kap az ergonomikus munkakörnyezet otthoni biztosítása, pedig ez is az egyik kulcskérdés lehet. Tekintettel arra, hogy a megfelelő munkakörülmények a közérzetünk és hatékony munkavégzésünk szempontjából egyaránt meghatározó, otthon is érdemes kialakítanunk egy fix helyet a munkavégzésünkhöz, ahol a megtámasztott ülés, a képernyő megfelelő magassága és a lábak kényelmes elhelyezése megoldható.

Családi home office

A KSH felméréséből az is kiderült, hogy az alkalmazottak többsége (67 százaléka) egyetért azzal, hogy távmunkavégzés esetén a munka és a magánélet könnyebben összeegyeztethető, vélhetően annak köszönhetően, hogy 82 százalék szerint a home office rugalmasabb időbeosztást tesz lehetővé, 61 százalék szerint jobban tervezhetők a feladatok, 57 százalék szerint pedig az otthoni környezetben kevesebb a zavaró tényező.

A mostani távmunkavégzés abban is jelentősen eltérő a korábbi gyakorlattól, hogy sok esetben a család összes tagja, kicsik és nagyok is otthon tartózkodnak

- mondta Végh József, a K&H HR igazgatója. Ahogyan azonban a munkahelyen a munkatársainkkal, úgy az "otthoni irodánkban" is az a célszerű, ha világosan jelezzük, milyen feltételekre, magatartásra van szükség a család többi tagjától ahhoz, hogy valóban hatékonyan elvégezhessük feladatainkat.

Kisgyerekek esetén ezt persze jóval nehezebb megoldani, így akár azt is érdemes végig gondolni, hogy a normál munkaidőtől függetlenül melyek azok az órák, amikor koncentráltan tudunk dolgozni

- tanácsolja a szakember.

