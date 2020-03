Így betegít meg a home office: ezt a legtöbb dolgozó elrontja, és kész a baj

A koronavírus-járvány miatt magyarok egy jelentős része rengeteg időt tölt most otthon, és ez komolyabb problémákat is a felszínre hozhat, hiszen ha nincs otthon megfelelő, gerinckímélő szék, vagy íróasztal, egészségügyi kockázatnak tesszük ki magunkat.

Már több mint egy hete annak, hogy a miniszterelnök megkérte a magyar cégvezetőket, amennyiben lehetséges, engedélyezzék az otthoni munkavégzést a dolgozóiknak.

A budapesti cégek egyharmada home office-ba vonult - a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara múlt héten rögtönzött felmérése szerint, sőt, a nagyvállalatoknál ez az arány a 80 százalékot is eléri. Ez azt jelenti, hogy csak a fővárosban több tízezer ember van most otthon a nap 24 órájában, elősegítve ezzel, hogy ne terjedjen olyan sebesen a vírus, mint például Olaszországban.

Az otthoni munkavégzésnek azonban ára van, hiszen a legtöbben azok közül, akik tényleg csak alkalmakként dolgoznak otthonról, nem vásároltak be olyan extra, gerinctámaszos irodai székekből, mint amilyenekkel az iroda kényezteti őket - és ezek hiányát már sokan érzik is.

Rengetegen panaszkodnak a hát és gericfájdalmakra, már csak azért is, mert a napi gyaloglás, jövés-menés, esetleg a sport is kimarad most az életükből.

Ez így nem lesz jó

Aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy munkáját otthon is folytathatja, az biztosan rájött pár nap után, hogy a háta ugyanúgy "beszakad", mint az irodában, ha nem figyel oda a gerinchigiéniára. Ezzel kapcsolatban kértük ki Almásy Csilla gerincterapeuta gyógytornász, a Gerinckoncepció vezetőjének véleményét, aki most - személyes tornák és kezelések hiányában - maga is sokat ül a számítógép előtt.



"Az egyik legfontosabb az otthoni irodázás közben is az, hogy a statikus testhelyzeteket szakítsuk meg gyakran, mozduljunk meg, váltsunk testhelyzetet, álljunk fel vagy nyújtózzunk egyet. Ezt talán otthon még könnyebb megoldani, hiszen nem feszes kosztümben, elegáns öltönyben ülünk a géphez, hanem valami kényelmes otthoni ruhában. Ráadásul a kollégák sem néznek furcsán, ha az asztalra téve a kezünket hátratoljuk magunkat és nyújtózunk egyet, mint a macskák szunyókálás után. A szöveteink legnagyobb ellensége ugyanis a mozdulatlanság. Ekkor összetapadnak, kiszáradnak és elkezdik akadályozni a helyes mozgásokat, ami pedig hosszútávon fájdalom és betegség forrása lehet, akár a gerincünk esetében is.



A másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, ami szintén fontos a gerincünknek, az a testhelyzet, amiben dolgozunk. Éppen az előbb említett otthoni kényelem miatt előfordulhat, hogy mindenféle furcsa pózt veszünk fel (lábak magunk alatt, kanapén lecsúszva hason a laptop stb.). Ezek nem feltétlenül gerincbarát helyzetek. Sem a deréknak, sem a nyaknak nem tesz jót, ha a természetes ívétől eltérő helyzetben tartjuk sokáig. Igyekezzünk otthon is asztalnál dolgozni, kényelmes széken és helyes, a gerinc természetes vonalát megőrző pozícióban ülni. Vagy akár állva, ha megtehetjük. Még jobb, ha váltogatjuk a testhelyzeteket, a korábbi javaslatok miatt."

Címlapkép: Getty Images