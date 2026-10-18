Hiába szeded a vitaminokat, ezt nem úszod meg: ez az igazán hosszú élet titka, és teljesen ingyen van

A multivitamin önmagában nem váltja ki a mozgást, a rendszeres alvást és a társas kapcsolatokat. Erre hívja fel a figyelmet a Longevity Daily összeállítása, amely a halálozási kockázattal kapcsolatos kutatásokat állítja egymás mellé. A látványos százalékokat azonban óvatosan kell értelmezni, az ábra ugyanis eltérő módszerekkel készült vizsgálatokat hasonlít össze.

Kényelmes megoldásnak tűnhet naponta bevenni néhány kapszulát az egészségünkért, különösen akkor, ha a rendszeres mozgásra vagy az alvásra már kevesebb figyelem jut. A Longevity Daily bejegyzése éppen ezt a gondolkodást kérdőjelezi meg. Az összeállítás szerint az életmóddal kapcsolatos kutatások jóval nagyobb különbségeket mutatnak a halálozási kockázatban, mint az étrend-kiegészítőkkel végzett vizsgálatok.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a felsorolt százalékok összeadhatók, vagy bárkinél ugyanekkora kockázatcsökkenés várható el.

Az állóképesség és a gyaloglás került az élre

Az ábra legnagyobb száma, a 80 százalék egy több mint 122 ezer ember adatait feldolgozó kutatásból származik. Ebben a futópados terheléses vizsgálaton kiemelkedően teljesítők halálozási kockázata ennyivel volt alacsonyabb a leggyengébb állóképességű csoportéhoz képest. Nem arról van tehát szó, hogy aki elkezd edzeni, automatikusan 80 százalékkal csökkenti a saját kockázatát. A kutatók különböző edzettségű emberek hosszú távú eredményeit hasonlították össze.

A napi lépésszámnál feltüntetett 40–53 százalékos különbség egy 15 vizsgálatot, összesen több mint 47 ezer felnőttet összesítő elemzésből ered. A többet gyalogló csoportokban alacsonyabb halálozási kockázatot figyeltek meg, mint a legkevesebbet lépők között. Az összefüggés életkoronként is eltért, vagyis még ebből sem lehet egyetlen, mindenkire érvényes lépésszámot kijelölni.

Forrás: Longevity Daily; Pénzcentrum

Az összeállításban a társas kapcsolatok, a rendszeres alvási ritmus és az izomerősítés is előkelő helyen szerepel. Ezeknél azonban szintén fontos, hogy a megfigyeléses kutatások összefüggéseket mutatnak. Az eredményeket az életmód mellett más egészségi és társadalmi különbségek is befolyásolhatják.

Mit jelent a multivitamin mellett szereplő plusz 4 százalék?

A grafikon a halolaj- és D-vitamin-kapszulák mellé jóval kisebb számokat tesz, a napi multivitaminnál pedig 4 százalékos többletkockázatot jelöl. Ez utóbbit különösen könnyű félreérteni, úgyhogy érdemes egy kicsit megmagyarázni.

A hivatkozott, 2024-ben megjelent kutatás közel 390 ezer, alapvetően egészséges amerikai felnőtt adatait vizsgálta. A rendszeres multivitamin-szedés nem társult alacsonyabb halálozási kockázattal. A követés első időszakában a napi szedőknél 4 százalékkal magasabb kockázatot találtak, a második időszakban azonban ez az összefüggés nem jelent meg.

A tabletta nem helyettesíti az életmódot

A bejegyzés fő üzenete tehát, hogy az étrend-kiegészítő könnyen keltheti azt az érzést, hogy az egészségünkkel már foglalkoztunk. A bemutatott kutatások azonban egyáltalán nem igazolják, hogy egy multivitaminnal ellensúlyozható lenne a mozgás hiánya vagy a rendszertelen életvitel.

Az amerikai megelőzési ajánlásokat készítő USPSTF szerint nincs elegendő bizonyíték ahhoz, hogy a multivitaminok előnyeinek és kockázatainak mérlegét egyértelműen meg lehessen ítélni a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a daganatok megelőzésében.