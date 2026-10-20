2026. október 20. kedd Vendel
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üres kórházi ágy egy virágokkal és infúziós zsákkal díszített szobában
Egészség

Csúszással indul a 20 milliárdos magyar kórházi program: erre számíthatnak a műtétre várók

Pénzcentrum
2026. október 20. 09:36

A csípő- és térdprotézis-műtétek felgyorsítását célzó kormányzati program a hiányzó jogszabályok miatt az eredetileg ígért októberi indulás helyett várhatóan csak novemberben indul el. A mintegy 20 milliárd forintos keretösszegből gazdálkodó kezdeményezés célja, hogy többletfinanszírozással csökkentse az elmúlt években drasztikusan megnyúlt várakozási időket, miközben a kórházak elkezdték a sokszor pontatlan várólisták átfogó felülvizsgálatát is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Tisza-kormány programjának lényege, hogy a részt vevő egészségügyi intézmények és dolgozók plusz juttatásért cserébe az átlagos napi ügymeneten felül, a műtők jobb kihasználásával – akár délután vagy hétvégén is – több beteget operáljanak. Az érintetteknek nem kell külön jelentkezniük, a beavatkozást vállaló kórházak közvetlenül keresik majd meg a várólistán lévőket az időpontok egyeztetése céljából. Bár egyelőre nem nyilvános, pontosan mely intézmények vesznek részt a projektben, az egészségügyi kormányzat célja, hogy 2027 végére érdemben rövidüljenek a sorok, és a betegek legalább 90 százaléka 180 napon belül ellátáshoz jusson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beavatkozás sürgető, hiszen a várakozási idők hét év alatt több mint a kétszeresükre nőttek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint míg 2019-ben egy térdprotézis-műtétre átlagosan 126 napot kellett várni, 2026 augusztusára ez az idő 295 napra emelkedett. A csípőprotézis-beültetéseknél ugyanezen időszak alatt 88 napról nagyjából 145 napra nőtt az átlagos várakozási idő. Az országos átlag ráadásul jelentős területi különbségeket takar: idén nyár elején több tízezer olyan beteg szerepelt a nyilvántartásokban, aki már több mint két hónapja várt a sorára - számolt be a NSZO.

A kapacitások növelése azonban komoly akadályokba ütközhet, mivel több kórházban már most sincsenek érdemi tartalékok. Egyes intézményekben – mint például az Uzsoki Utcai Kórházban – a sebészek már eleve rendkívül feszített tempóban, két műtő között váltva dolgoznak. A napi beavatkozások számának emelését gyakran az elöregedett berendezések, az aneszteziológusok hiánya, valamint az operáció utáni lábadozáshoz szükséges ágyak és az ápolói szakszemélyzet szűkössége is korlátozza.

A program sikerét a finanszírozási viták is nehezíthetik. A szakorvosok arra figyelmeztetnek, hogy az állami térítés az elmúlt években nem követte az implantátumok és orvostechnikai eszközök drágulását, különösen a bonyolultabb, nagyobb költséggel járó protéziscserék esetében. A finanszírozó NEAK szerint ugyanakkor a megtérülés vizsgálatakor az alapdíjak mellett a kórházaknak nyújtott külön bértámogatást is figyelembe kell venni.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A várakozási idők érdemi csökkentésének másik pillére a várólisták megtisztítása. Az eddigi ellenőrzések során kiderült, hogy a nyilvántartott betegek 20–30 százalékának már nincs szüksége a beavatkozásra, sokukat ugyanis időközben a magánellátásban megoperálták. A kórházak ezért azt a feladatot kapták, hogy vegyék fel a kapcsolatot a listákon szereplőkkel, ellenőrizzék a műtétek indokoltságát, és frissítsék a valós adatokat, ami már önmagában is jelentősen lerövidítheti a hivatalos várakozási időt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #egészségügy #műtét #finanszírozás #betegek #neak #betegellátás #magánegészségügy #kórházak #egészségügyi ellátórendszer
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
1 órája
Azért ez nagy dolog, orbánéknak eszébe sem jutott volna !
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:17
11:02
10:40
10:37
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
október 19. 10:45 Pánik a tőzsdéken: zuhan Európa és Ázsia, de mi történik a forinttal és a BUX-szal?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 20.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
2026. október 19.
Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség
2026. október 19.
1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
1 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
2 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
3 napja
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
2 napja
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 10:37
Bemondta Kármán András: jön a nyugdíjemelés, átfogó fizetésemelési program is indul Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 10:00
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
Agrárszektor  |  2026. október 20. 11:34
Bejelentést tett Bóna Szabolcs: rendkívüli támogatást kapnak a magyar gazdák