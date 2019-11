Így űzd el a téli depressziót: 5 lakberendezési tipp, hogy örömmel várd az ünnepeket

Lassan beköszönt a december, közelednek az ünnepek. Van, aki imádja ezt az időszakot, alig várja, hogy egy puha takaróba burkolózva esténként a kanapén kortyolgassa a forró teát, vagy karácsonykor vendégül lássa a családot, barátokat. Más épp ellenkezőleg, leginkább átaludná az egészet. Ugyanakkor néhány lakberendezési trükkel feldobhatjuk a lakást úgy, hogy az még a hangulatunkra is pozitív hatással lesz. Tippeket adunk, hogyan éljük túl a sötét téli hónapokat és hogyan leljünk örömöt a karácsonyi forgatagban.

Lassan beköszönt a tél, ez pedig sokaknál azzal jár, hogy fáradtnak, lehangoltnak érzik magukat. Szakemberek szerint a téli depresszió a leggyakoribb szezonális betegség, tipikus tünete többek között a borús hangulat, a megnövekedett alvásigény, a csökkenő koncentrációskészség, a feszültség, az elszigetelődés, visszahúzódás a társas- és párkapcsolatokból. Sokan vannak, akik legszívesebben ki sem mozdulnának a lakásból, a kanapén, egy puha takaróba burkolózva töltenék az egész napjukat, forró teát szürcsölve.

Noha az időjáráson nem tudunk változtatni, sokat tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat, és a karácsonyi mizériát se éljük meg stresszesen. A kika lakberendezési áruház segítségével adunk néhány trükköt, hogyan vészelhetjük át a sötét téli hónapokat, és hogyan készülhetünk stressz nélkül, örömmel a vendégek fogadására a karácsonyi időszakban.

Fényárban úszva

A téli depresszió megjelenésének hátterében a téli napfényhiányos, hideg időszak beköszöntése áll. A fényterápia sokat segíthet, amit már otthon is igénybe vehetünk. Ehhez persze speciális készüléket kell beszerezni.

Alapvetően érdemes a napos időszakban több időt a szabadban tölteni, este pedig minél több fényforrást használni. A megfelelő fényforrások alkalmazása ugyanis sokat javíthat a hangulatunkon

- írta a Pénzcentrum megkeresésére a kika áruház, amely megjegyezte, jó választás lehet a jó minőségű, természetes fénnyel megegyező színvisszaadású LED világítás. Ráadásul ma már különböző szabályozók segítségével mi magunk állíthatjuk be a számunkra legmegfelelőbb színhőmérsékletet, amely szintén sokat segít a közérzet javításában.

Elő az illatgyertyákkal!

Érdemes beszerezni néhány illatgyertyát, párologtatót. Az illóolajok ugyanis jótékony hatással vannak az érzéseinkre.

Különböző illatok különböző hangulatok generálására képesek. A levendula például segít oldani a szorongást. A kávé illatának szintén jótékony hatása van, nyugalmat, biztonságérzetet idéz elő. A vanília hatásos a depresszió ellen, és a kókusz is hangulatjavító hatással bír

- tudtuk meg a bútorlánctól, amely azt is elárulta, november és december hónapokban jelentősen nő a kereslet náluk az illatosított teamécsesek és a gyertya- és mécsestartók iránt.



Hideg helyett meleg színekkel vedd magad körbe!

A fehér, ezüst vagy csillogó színek helyett inkább meleg színű lakástextileket használjunk. A színeknek fontos szerepe van abban, hogyan is érezzük magunkat, hatással vannak a hangulatunkra.

A zöld jó választás, nyugtató hatása van, enyhíti a depresszió tüneteit. A pirosnak energetizáló hatása van, a sárgának szintén jó hatása van a közérzetünkre, ahogy a barnának is, amely megnyugtatja az embert

- tudtuk meg a kikától. Vagyis fekete alátét helyett válasszunk valami színeset, csempésszünk a fürdőbe is élénk, meleg színeket, narancssárgát, barnát, pirosat. Vegyünk puha, meleg takarót, plédet, és érdemes akár lecserélni az ágyneműhuzatot is. Célszerű vásárolni néhány színes díszpárnát is. A lényeg, hogy csupa vidám, élénk színnel vegyük körbe magunkat a sötét, téli időszakban.

Szerezz be új szobanövényeket!

A kirándulás, a természet sokat segíthet, ha levertnek, fáradtnak érezzük magunkat. Télen viszont nagyon korán sötétedik, munka után például már nem sok lehetőségünk van időt tölteni a szabadban. Érdemes viszont beszerezni néhány szobanövényt, cserepes virágot, amik természetközelivé varázsolják a lakást, megnyugtatnak, csökkentik a stresszt.

Készülj tudatosan az ünnepekre

A téli hajtás után sokak számára inkább átok, mint áldás a vendégsereg fogadása a karácsonyi időszakban. Ugyanakkor, ha időben elkezdünk hangolódni az ünnepekre, az sokat segíthet, csökkenti a stresszt. Épp ezért célszerű kicsit ünnepi hangulatba hozni a lakást is.

A természetes anyagok melegséget árasztanak, hangulatjavító hatásuk van. Nem véletlen, hogy rengeteg a fából készült karácsonyi dekoráció

A természetes anyagok melegséget árasztanak, hangulatjavító hatásuk van. Nem véletlen, hogy rengeteg a fából készült karácsonyi dekoráció

- írta a kika, hozzátéve, a fenyőfás vagy mikulás mintás asztalterítő, szalvéta vagy lámpás szintén segít kicsit ünnepi hangulatba jönni, ahogy feldobja a lakást a fagyönggyel és tobozzal díszített mécsestartó is.