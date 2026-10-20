Éveket kell várni egy idősotthoni helyre Magyarországon: drasztikus lépésre kényszerült a kormány

A kormány 17,8 százalékos béremelést jelentett be a szociális szférában a 2027-es költségvetés részeként, hogy enyhítse az ágazatot sújtó mély válságot. A drasztikus szakemberhiány miatt országszerte sorra rendelik el a felvételi zárlatokat az idősotthonokban, miközben a társadalom elöregedése egyre nagyobb nyomást helyez az alulfinanszírozott ellátórendszerre és a gondozásra szorulók családjaira.

Magyar Péter miniszterelnök a napokban ismertette a 2027-es költségvetés részleteit, amelynek egyik kiemelt eleme a szociális ágazatban dolgozók bérrendezése. Bár a szakszervezetek és a korábbi kormányzati ígéretek magasabb emelést sürgettek, az intézkedés egyértelmű gesztus egy olyan terület felé, amely évtizedek óta a legkevesebb anyagi és erkölcsi megbecsülést kapja. Tavaly, 2025-ben a szociális gondozók átlagbére a bruttó 480 ezer forintot sem érte el, és jelentősen elmaradt az egészségügyi dolgozók fizetésétől, ami az elmúlt években tömeges munkaerő-elvándorláshoz vezetett.

A fizetésemelésre égető szükség volt, az ellátórendszer ugyanis az összeomlás szélén egyensúlyoz. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) adatai szerint az állami intézményekben több mint ezerötszáz álláshely betöltetlen. A helyzet olyannyira kritikus, hogy tíz megyében, tucatnyi bentlakásos telephelyen felvételi zárlatot kellett elrendelni. Ez az ideiglenes kényszerintézkedés ugyan megóvja a bentlakók ellátásának minimális minőségét, de a várólistákat tovább duzzasztja, így több térségben – például Pest és Fejér megyében – az időseknek akár éveket is várniuk kell, mire bejutnak egy állami otthonba - írta a Telex.

A kapacitáshiány dominóhatást indít el az egészségügyben is. Mivel az aktív kórházi kezelésre már nem szoruló, de önellátásra képtelen betegeket nem tudják áthelyezni a szociális intézményekbe, sokan a kórházi ágyakon ragadnak. Eközben az otthonokban maradt dolgozókra óriási teher hárul, előfordul, hogy egy tizenkét órás műszakban mindössze két gondozó jut több mint negyven ellátottra. Ezt a hiányt az intézmények gyakran úgynevezett bérnővérek bevonásával próbálják enyhíteni. Tóth Kinga Dóra szociális államtitkár szerint azonban a közvetítő cégeken keresztül érkező, jóval magasabb óradíjért dolgozó ápolók alkalmazása komoly bérfeszültséget okoz, ezért a minisztérium a jövőben ki akarja vezetni ezt a gyakorlatot.

A válság mögött mélyebb társadalmi és demográfiai okok húzódnak meg. Magyarországon az időskorúak aránya folyamatosan nő, a várható élettartam emelkedésével pedig egyre gyakoribbak a tartós ápolást igénylő állapotok, például a demencia. Mivel az állami intézményrendszer nem tud lépést tartani a növekvő igényekkel, a teher túlnyomórészt a családokra hárul. Jelenleg becslések szerint mintegy félmillió ember ápolja otthon idős hozzátartozóját. Ez nemcsak érzelmileg és fizikailag megterhelő, de komoly nemzetgazdasági károkat is okoz, hiszen a gondozást végző családtagok gyakran részben vagy egészben kiesnek a munkaerőpiacról.

A rendszer sebezhetősége régóta ismert, az Állami Számvevőszék egy tavalyi, 2025-ös jelentése már felhívta a figyelmet a súlyos hiányosságokra, rámutatva többek között arra, hogy az állami fenntartású idősotthonok döntő többsége felújításra szorul. Katona Noémi szociológus szerint a most bejelentett bérrendezés önmagában nem lesz elég, hiszen a szociális életpálya vonzóbbá tétele mellett elengedhetetlen az állami kapacitások bővítése és a házi ápolás piacának szigorúbb szabályozása is.

A kormányzati stratégia a következő négy évben elsősorban a megelőzésre és az alapellátás megerősítésére fókuszál. A cél az, hogy a megfelelő egészségügyi szűrésekkel, a krónikus betegségek kezelésével és a házi segítségnyújtás fejlesztésével az idősek minél tovább maradhassanak saját otthonukban, jó életminőségben. Addig azonban, amíg a szektorban nem lesz elég szakdolgozó az új férőhelyek megnyitásához, a felvételi zárlatok és a hosszú várakozási idők továbbra is az idősellátás mindennapos velejárói maradnak.