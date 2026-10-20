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Otthon

Újabb lakásfelújítási hullám indulhat Magyarországon: komoly támogatást kaphatnak a panellakásban élők

Pénzcentrum
2026. október 20. 13:34

Új lendületet kaphat a lakáspiac a 2027-es költségvetésben bejelentett intézkedések nyomán. Az ingatlanszakértők szerint a kedvezményes hitelek, az államilag támogatott lakástakarék visszatérése, az energetikai felújítási programok és az új lakásokra vonatkozó kedvezményes áfa fenntartása egyaránt növelheti a keresletet, miközben a kínálat bővülését is ösztönözheti a következő években.

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Új lendületet kaphat a magyar lakáspiac a 2027-es költségvetés bemutatásakor bejelentett lakáspiaci intézkedésektől. Az ingatlan.com szerint a változások fontos időszakban érkezhetnek. Az elmúlt hónapokban ugyanis a lakásvásárlási kereslet jelentősen elmaradt a korábbi csúcsoktól. A támogatási rendszer átalakítása ismét mozgásba hozhatja az eddig kiváró vásárlókat, az új építésű és használt ingatlanok piacán is.

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„Kulcsfontosságú az újlakás-piac és a lakóingatlan-fejlesztések, ezeken keresztül pedig a lakásállomány szempontjából, hogy megmarad az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa. Ez megfelel az ingatlan.com korábbi várakozásainak” – értékelte a most bejelentett intézkedéseket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Fontos, hogy az elinduló Wekerle Plusz program keretében kedvezményes, fix kamatozású hitelt lehet igényelni a lakásvásárlásra. Az újak esetében 3, a használtak esetében 5 százalék lesz a kamat. Az új építésű ingatlanok vásárlását és építését tehát továbbra is 3 százalékos hitellel lehet finanszírozni.

„Ez a kisebb települések építőipari vállalkozásainak is jó hír lehet. A nagyvárosok agglomerációjában ugyanis sokszor olcsóbb megépíteni az első otthont, mint új lakásként megvenni” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

A használt lakásoknál viszont 5 százalékra emelkedik a kamattámogatott hitel kamata. Egy átlagos, 25 évre felvett 35 millió forintos Otthon Start-hitelnél ez 35-40 ezer forinttal emeli a havi törlesztőrészletet. A money.hu adatai szerint ez még mindig kedvezőbb szint a publikus piaci hitelajánlatokhoz képest, amelyek 6,25 százalékos kamatszinttől indulnak. A legjobb jövedelmű vásárlók a bankoktól valamivel 6 százalék alatti egyedi ajánlatot is kaphatnak piaci alapon. Balogh László szerint a lakáspolitikai változások egyik legfontosabb üzenete a megfizethetőség ígérete. Ezért elképzelhető, hogy a használt lakásoknál a támogatható ingatlanok maximális négyzetméterára is lejjebb kerülhet. Szintén fontos változás, hogy a kamattámogatott hitelek célzottabbá válhatnak: 41 éves kor alatt és 50 százalékot el nem érő ingatlantulajdon mellett lehet igényelni, és az első lakásvásárlóknak be is kell költözniük.

A lakáskínálat bővítését szolgálhatja a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési program is. Ennek keretében kezdetben 30 milliárd forintot fordítanának lakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A következő években pedig további uniós forrásokat vonnának be. Az intézkedés a jövőben az albérletpiaci feszültségeket is enyhítheti.

Felújítás és megtakarítások is támogatást kapnak, örülhetnek a panelben élők is

A meglévő ingatlanok korszerűsítését egy új energetikai felújítási program ösztönözheti. A program széles körben elérhetővé válik, és a 15 millió forintos kedvező kamatozású hitel mellé akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is nyújthat. Ez csökkentheti a lakások fenntartási költségeit, és növelheti azok piaci értékét.

„Az egyik legnagyobb változást az hozhatja, hogy Kapitány István gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a panellakásokban élők is kaphatnak energiakorszerűsítési támogatást. A korábbi energiatakarékossági programok ugyanis a családi házakra vonatkoztak, a társasházi lakásokra nem. Panellakásban pedig több mint egymillióan élnek, ráadásul ezek az épületek kifejezetten energiazabálónak számítanak a piacon” – hangsúlyozta Balogh László. A program összességében új lakásfelújítási boomot generálhat a következő években.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Wekerle Plusz részeként visszatér az államilag támogatott lakástakarék is. A konstrukció a következő években az önerő összegyűjtésében segítheti a lakásvásárlást tervezőket. Erre különösen a fiatal vásárlóknak lehet nagy szükségük. Ezt támasztják alá az ingatlan.com Hitelintézőjének adatai is, ami a felhasználók adatai alapján kalkulálja a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatásokat és hitellehetőségeket. A hitelfelvételben gondolkodók átlagos önrésze öt év alatt csupán 7 százalékkal, 13,7 millióról 14,7 millió forintra nőtt. Ugyanezen idő alatt a lakásárak az ingatlan.com lakásárindexe szerint 88 százalékkal emelkedtek. A KSH és az MNB lakásárindexe 90-97 százalékos drágulást mutat.

„Az önrész előteremtése az első lakásvásárlók egyik legnagyobb kihívásává nőtte ki magát. A lakásvásárlások többségéhez ugyanis hitelt is felvesznek az emberek. A támogatott lakástakarék ezért a későbbi lakáskeresletnek is támaszt adhat” – mondta Balogh László.

Kiszámíthatóbb családi költségvetés, élénkebb kereslet

A bejelentett szja-módosítások és -kedvezmények is kedvezően hathatnak a lakáspiacra. Az ingatlan.com szakértője szerint kiszámíthatóbbá válhat, hogy a potenciális vásárlók havonta mekkora összegből gazdálkodhatnak. Ez feloldhatja a korábbi lakáspiaci bizonytalanságot, és élénkebb keresletet hozhat. Az ingatlan.com január és szeptember között 2,2 millió telefonos érdeklődést mért eladó lakóingatlanok iránt. Ez 20 százalékkal kevesebb a keresleti rekordokat hozó 2025-ös szintnél. Sőt, 2024 első kilenc hónapjától is 12 százalékkal elmarad.

Balogh László közölte: „A most bejelentett intézkedések előnye, hogy a lakáspiac több területét egyszerre érintik. Az új és a használt lakások vásárlói mellett az első otthonukat keresők is új lehetőségekhez juthatnak. Emellett a felújítások is lendületet kaphatnak.”

Mindez azt vetíti előre, hogy a megtorpanás jeleit mutató lakáspiacon ismét élénkülés kezdődhet. Az intézkedések összességében a kiegyensúlyozottabb növekedés irányába mutatnak, mivel a bejelentett új lakáspolitikai intézkedések enyhítik a költségvetés kiadásait. „A várható piaci hatások pontos mértékét ugyanakkor csak a programok részletes feltételeinek ismeretében lehet megalapozottan előre jelezni” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
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