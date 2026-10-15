Ezekben a városokban emelkedik a covidosok száma: küszöbön a budapesti járvány, itt vannak a friss számok

A 41. naptári héten országos szinten továbbra is mérsékelt volt a szennyvízben mért SARS-CoV-2 koncentrációja, ugyanakkor egyre több településen mutatnak emelkedő tendenciát az adatok – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentéséből. Békéscsabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is növekedést mértek. A hatóság szerint a következő időszakban a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése várható.

A legfrissebb szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján. A vizsgálati helyeken vett minták alapján alapján azt is közzéteszik, hogy az egyes mintavételi helyeken a covid örökítőanyag koncentráció - ami a betegszámra utal - emelkedő, stagnáló vagy csökkenő tendenciát mutat, illetve annak szintjét is. Az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas.

Jelenleg még egy város sem esik a magas és emelkedett tartományba, de a vírus örökítőanyaga Debrecenben, Budapest mindhárom szennyvíztisztítójának mintájában, a fővárosi agglomerációban, valamint Salgótarjánban, Békéscsabán, Szegeden, Szekszárdon, Miskolcon, Zalaegerszegen, Tatabányán, Pécsen és Székesfehérváron is kimutatható volt. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül Békéscsabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban emelkedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja.

A 40. heti adatokhoz képest több helyen is változott a helyzet. Már akkor növekedést mértek Budapest észak-pesti és központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, valamint Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon is. A többi vizsgálati helyszínen stagnáló azonban trendet figyeltek meg. Tavaly ebben az időszakban már javában tartott a fertőzéshullám, a legtöbb mérési ponton mérsékelt, illetve emelkedett volt a koncentráció. Ez azt is jelezheti, hogy idén a járványszezon kitolódik, vagy jóval enyhébb lesz - legalábbis ami a covid fertőzéseket illeti.

Az influenza továbbra sem indult be, de az RSV már megjelent Budapesten

Az NNGYK adatai szerint az Influenza A örökítőanyagának országos koncentrációja stagnál, és a 41. héten egyik vizsgálati területen sem érte el a kimutatási határt. A hatóság ezért a következő időszakban nem számít az Influenza A fertőzésszámának emelkedésére. Hasonló a helyzet az Influenza B esetében is: országos szinten stagnál a koncentráció, és egyetlen település mintájában sem mutatták ki a vírust a kimutatási határ felett. Az eredmények alapján az Influenza B fertőzések számának növekedése sem várható.

A légúti óriássejtes vírus, vagyis az RSV esetében ugyanakkor már megjelent egy pozitív eredmény. A 41. héten a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep mintájában a kimutatási határ felett volt a vírus örökítőanyagának mennyisége. Az RSV koncentrációja országos szinten továbbra is stagnál, és a hatóság szerint a vírus az előző hetekhez hasonlóan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.

Az NNGYK 2020 júliusa óta végzi a koronavírus szennyvízből történő kimutatását. A vizsgálatok a vármegyeszékhelyekre, Budapest három szennyvíztisztítójára és a fővárosi agglomeráció több településére terjednek ki, így a hazai lakosság több mint 40 százalékát fedik le. A szennyvízvizsgálatok lehetővé teszik, hogy a szakemberek már a megbetegedések számának emelkedése előtt érzékeljék a járványügyi helyzet változását.