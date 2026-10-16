Bedőlt a budapesti kórházi ellátás? Már a sürgősségi osztályokon is súlyos a helyzet

Súlyos ellátásszervezési problémák alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, amelyek már a sürgősségi betegellátás működését is akadályozzák. Az orvos- és szakdolgozóhiány miatt kevesebb ágyat tudnak működtetni, miközben sok helyet foglalnak el a tartós ápolásra szoruló vagy szociális okokból haza nem bocsátható betegek, értesült a MedicalOnline.

Válságba került a budapesti belgyógyászati ellátás, a problémák pedig már a sürgősségi osztályok működésére is kihatnak. A belgyógyászati osztályokon az orvos- és szakdolgozóhiány korlátozza a működtethető ágyak számát, miközben jelentős kapacitásokat kötnek le azok a betegek, akik tartós ápolásra szorulnak, vagy szociális körülményeik miatt nem bocsáthatók haza.

A belgyógyászati ágyak hiánya közvetlenül akadályozza a sürgősségi betegellátást is. Azok a betegek ugyanis, akiknek állapotuk miatt kórházi felvételre van szükségük, nem minden esetben helyezhetők el a megfelelő fekvőbetegosztályokon. Emiatt az új betegek felvétele is nehézségekbe ütközhet.

A 24.hu megjegyezte, hogy a fővárosi önkormányzat saját eszközeivel próbál enyhíteni a kialakult helyzeten. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön bejelentette, hogy a főváros hajléktalankórháza húsz további férőhellyel segít a krízis kezelésében. A Válasz Online értesülései szerint eközben az Országos Kórházi Főigazgatóságnál és az egészségügyi tárcánál is válságegyeztetéseket tartanak.

A minisztérium haladéktalanul egyeztetést kezdeményezett a szociális ellátóhelyekkel azoknak a betegeknek az elhelyezéséről, akik nem egészségügyi okokból tartózkodnak a belgyógyászati osztályokon. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint nem a betegforgalom növekedése okozza a problémát, hanem a korábbról örökölt nehézségek halmozódása. Az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre, folyamatosan figyeli a betegforgalmat és a kapacitásokat, valamint megkezdte a kihasználatlan erőforrások összehangolását.

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