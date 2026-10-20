Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért

Az üres italos palack Magyarországon jellemzően ötven forintot ér, Európa egyes országaiban viszont ennek többszörösét is visszaadják érte. A különbségekből már határon átnyúló pénzkereseti lehetőség is született, igaz, korántsem lehet bármelyik ország automatájába bedobálni a máshol összegyűjtött csomagolásokat. A visszaváltás mellett pedig olyan megoldás is működik, amely előre befizetett betétdíj visszatérítése helyett a gyűjtést jutalmazza.

A visszaváltó automatánál kapott összeg sokaknak legfeljebb egy kisebb bevásárlás kiegészítésére elég, több zsáknyi palacknál azonban már nagyon is számít, mennyit fizetnek darabonként. Az európai rendszerek ebben jelentősen eltérnek egymástól: a magyar megoldással szemben számos országban a csomagolás mérete és anyaga is meghatározza a visszakapott pénzt.

Az összehasonlításnál érdemes tisztázni, hogy a köznyelvi „üvegvisszaváltás” a műanyag palackokat és az italosdobozokat is magában foglalja. A magasabb összeg ráadásul a betétdíjas rendszerekben ugyanekkora előzetes befizetést jelent: aki saját vásárlása után viszi vissza a csomagolást, alapvetően a saját pénzét kapja vissza.

Országonként eltérnek a visszaváltási rendszerek

Dánia és Finnország a legmagasabb általános visszaváltási díjakat alkalmazó európai országok közé tartozik, különösen a nagyobb palackoknál. Finnországban a legalább egyliteres műanyag palackok betétdíja 40 eurócent. Ez egy szemléltető, 400 forintos euróárfolyammal számolva 160 forint, vagyis a magyar ötvenforintos díj több mint háromszorosa.

A finn rendszer ugyanakkor korántsem fizet mindenért ennyit. A kisebb műanyag palackok után 10 vagy 20 cent, az alumíniumdobozokért 15 cent, a PALPA rendszerében visszaváltható üvegpalackokért pedig 10 cent jár. Ezeket az összegeket a rendszert működtető finn PALPA hivatalos díjtájékoztatója is részletezi.

Dániában az egyliteres és annál nagyobb, rendszerbe tartozó palackok és dobozok után 3 dán koronát adnak vissza, ami megközelítőleg 40 eurócent. Az egyliteresnél kisebb műanyag palackok díja 1,5 korona, az ugyanilyen méretkategóriába tartozó üvegpalackoké és alumíniumdobozoké 1 korona.

Az egyutas, vagyis újratöltés helyett anyagában újrahasznosításra gyűjtött italcsomagolások főbb díjai néhány európai országban:

A „legnagylelkűbb” ország tehát attól is függ, mit viszünk vissza. Egy nagy üdítőspalack Finnországban többet érhet, egy szokásos alumínium sörösdoboz után viszont Németországban és Ausztriában jár magasabb összeg. Száz, darabonként 40 centes palack 40 eurót jelent, száz 25 centes csomagolás 25 eurót, száz magyar ötvenforintos pedig 5000 forintot. Ekkora mennyiségnél már érthető, miért vonzzák a díjkülönbségek a gyűjtőket.

Összességében hol és mennyivel fizetnek többet máshol egy "sima" palackért?

Saját számításunkban egy hétköznapi csomagolást, a másfél literes, egyszer használatos PET-ásványvizes palackot vettük alapul. Dániában egy ilyen palack visszaváltási díja 3 korona, Ausztriában és Németországban 25 eurócent, Magyarországon pedig 50 forint. Minden esetben az adott ország visszaváltási rendszerében elfogadott, megfelelő jelölésű palackról van szó.

Az összehasonlításhoz az Európai Központi Bank 2026. október 14-i referenciaárfolyamait használtuk: egy euró 7,4754 koronát, illetve 363,30 forintot ért. Így a palackonkénti 3 korona nagyjából 0,40 eurónak, azaz 146 forintnak felel meg. Az osztrák és német 25 cent körülbelül 91 forintot ér, míg a magyar 50 forintos díj euróban kifejezve hozzávetőleg 14 cent.

Már tíz palacknál is látványos a különbség: Dániában forintra átszámítva 1458 forint jár értük, Ausztriában és Németországban 908, Magyarországon 500 forint. Huszonöt darabnál ugyanez 3645, 2271, illetve 1250 forint; ötven palack visszaváltásakor pedig 7290, 4541 és 2500 forintnak megfelelő összeg kerül vissza a vásárlóhoz.

Száz palacknál Dániában már közel 14 600 forintnak megfelelő összegről beszélünk. A számítás menete egyszerű: százszor 3 korona összesen 300 korona, ezt 7,4754-del elosztva 40,13 eurót kapunk. A kerekítetlen euróértéket 363,30-cal megszorozva az eredmény egész forintra kerekítve 14 580 forint. Ugyanennyi palack Ausztriában és Németországban 25 eurót, vagyis körülbelül 9083 forintot ér, Magyarországon pedig 5000 forintot.

A vizsgált négy ország közül tehát ennél a palacktípusnál Dánia vezet: a visszaváltási díj a magyar összeg mintegy 2,9-szerese. Az osztrák és német díj körülbelül 82 százalékkal magasabb a hazainál. Ez azonban a visszatérített betétdíjak összehasonlítása: saját vásárlás után a korábban megfizetett összeget kapjuk vissza. A magasabb külföldi díj pedig önmagában nem jelenti azt, hogy a Magyarországon vásárolt palackot ott is visszaválthatjuk.

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Üvegvisszaváltó turizmus: utánfutóval indultak a határra

Az üvegvisszaváltó turizmusra konkrét példát is találni. Az ORF (osztrák közmédia) 2025 februárjában számolt be arról, hogy a német–osztrák határ környékén egyesek a magasabb osztrák betétdíj miatt vitték át a sörösüvegeket.

Ausztriában akkor 9-ről 20 centre emelték a szokásos újratölthető sörösüvegek betétdíját, miközben a német oldalon 8 cent volt az összeg. A rekesz díja is magasabb volt: egy húszüveges rekesz teljes visszaváltási értéke így 3,90 euróval haladta meg a németországit.

A bajor Schönramer sörfőzde képviselője olyan esetről is beszélt, amikor valaki ötven rekesszel, utánfutóval érkezett egy italboltba. Az elméleti különbözet 195 euró lett volna, de a kereskedő nem vette át a szállítmányt. Az ORF szerint a jelenség a határ mindkét oldalán értékesítő sörfőzdéknek és kereskedőknek okozott veszteséget; a teljes forgalom nagyságáról nem álltak rendelkezésre adatok.

Ez az eset az újratölthető sörösüvegekről szólt. Az egyutas palackok nemzeti jelölése és regisztrációja általában megakadályozza, hogy valaki az egyik országban alacsonyabb díjjal megvett csomagolást egy másikban magasabb összegért váltsa vissza. A magyar ötvenforintos jelölés önmagában nem jogosít osztrák vagy német visszatérítésre.

A palackok azonban úgy is megmozgathatják az embereket, hogy nem viszik őket át a határon. A dán Roskilde fesztivál szervezőinek 2026-os tájékoztatása szerint évente több mint háromszáz visszaváltásra gyűjtő ember érkezik hozzájuk, mintegy tizenöt országból. A fesztivál külön programban biztosít számukra pihenőhelyet, zuhanyzási lehetőséget és étkezést. Itt a pénzkereset alapja a helyben eldobott csomagolások összegyűjtése: a betétdíjat eredetileg a vásárló fizette ki, a visszatérítést viszont már a gyűjtő kapja meg.

Görögországban a gyűjtésért is adnak jutalmat

Görögországban találni a klasszikus betétdíjtól eltérő megoldást: a Rewarding Recycling gyűjtőpontjain vásárlási kedvezménnyel jutalmazzák a leadott csomagolásokat. A program tájékoztatása műanyag, fém- és üvegcsomagolásonként 3 eurócentes ösztönzőt említ, és úgy hirdeti a lehetőséget, hogy 33 csomagolással körülbelül egy euró szerezhető.

A rendszert működtető helyi szervezet tájékoztatója szerint az összeg a partnerüzletekben felhasználható kedvezménykupon formájában jár, illetve jótékony célra is felajánlható. Vagyis nem szabadon elkölthető készpénzről van szó, és a lehetőség a programban részt vevő gyűjtőpontokhoz, illetve üzletekhez kötődik.

A leírt működés alapján ez a vásárló szempontjából gyűjtési jutalom: nem egy előzetesen, ugyanekkora összegben befizetett betétdíjat kap vissza. Így arra a kérdésre, hogy létezik-e előre felszámított betétdíj nélküli ösztönzés, igen a válasz. Ezt azonban nem lehet egész Görögországra kiterjedő, minden palackért készpénzt fizető rendszerként bemutatni.

Az „árba nincs beépítve” állítás ennél is erősebb lenne. A görög hulladékkezelési hatóság tájékoztatója a csomagoláskezelési rendszerek finanszírozásánál a csomagolók és importőrök hozzájárulását is nevesíti. Attól, hogy a vásárló nem fizet külön visszatérítendő betétdíjat, a hulladékkezelés költsége még megjelenhet a termék árában. A görög példa ezért az előzetes betétdíj nélküli jutalmazást igazolja; azt nem, hogy a fogyasztók közvetve sem viselnek költséget.