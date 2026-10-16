A kialakult helyzet miatt rendkívüli egyeztetések kezdődtek az egészségügyi vezetésnél.
Azon az anyák járnak legjobban, akik gyermekvállalás mellett is dolgoznak: nem csak a pénzről van szó, van egy sokkal komolyabb faktor
A gyermekükkel otthon maradó anyák gyakrabban számoltak be aggodalomról és korábban diagnosztizált depresszióról, mint dolgozó társaik egy amerikai felmérésben. Az eredmények értelmezésénél azonban a családok anyagi helyzetét is figyelembe kell venni, és az adatokból nem következik, hogy az otthonmaradás okozná a rosszabb lelkiállapotot.
A gyermeknevelés akkor is komoly megterhelést jelenthet, ha az anya minden idejét a családjának szenteli. A fizetett munka hiánya önmagában nem jelent kevesebb feladatot vagy gondtalanabb mindennapokat, amire egy nagyszabású amerikai felmérés eredményei is rávilágítanak.
A Gallup vizsgálatában 60 799, 18–64 éves amerikai nő válaszait elemezték. Az anyák közül azokat hasonlították össze, akiknek a háztartásában 18 év alatti gyermek élt: az egyik csoport nem állt alkalmazásban, a másik teljes vagy részmunkaidőben dolgozott. A teljes minta tehát nem kizárólag édesanyákból állt.
Az otthon lévő anyák 86 százaléka mondta, hogy az előző nap boldognak érezte magát, míg a dolgozóknál 91 százalék volt ez az arány. Aggodalomról előbbiek 41, utóbbiak 34 százaléka számolt be. Bár a többség mindkét csoportban átélt boldog pillanatokat, az aggodalom érezhetően gyakoribb volt a fizetett munkát nem végző anyák körében.
Nagyobb különbség mutatkozott a depressziónál: az otthon maradók 28 százaléka jelezte, hogy élete során diagnosztizálták már nála, szemben a dolgozó anyák 17 százalékával. Ez nem az aktuálisan depresszióval élők arányát jelenti, és arra sem ad választ, hogy a diagnózis megelőzte-e az otthonmaradást.
Az anyagi helyzet is sokat számít
A legkedvezőtlenebb eredmények az alacsony jövedelmű, otthon lévő anyáknál mutatkoztak. A közepes és magasabb jövedelmű csoportokban ugyanakkor több mutató, köztük a boldogság és az aggodalom tekintetében is hasonlóan alakult a dolgozó és az otthon maradó anyák helyzete.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az otthonmaradás ráadásul nem minden esetben szabad választás. A Gallup értékelése szerint a gyermekfelügyelet költségei akadályozhatják a munkába állást: előfordulhat, hogy egy anya szeretne dolgozni, de a várható keresete mellett nem tudná megfizetni gyermeke napközbeni ellátását.
A felmérés összefüggéseket mutat, ok-okozati kapcsolatot nem bizonyít. A jövedelem mellett az elszigeteltség és a rendelkezésre álló segítség is szerepet játszhat a közérzetben. Az eredményekből ezért nem következik, hogy minden anya boldogabb lenne, ha munkába állna, vagy hogy az otthonmaradás rossz döntés volna. Inkább arra irányítják rá a figyelmet, hogy a családoknak valódi választási lehetőségre, az anyáknak pedig mindkét élethelyzetben megfelelő támogatásra van szükségük.
A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról
A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Jó éjszakája volt a kórházban XIV. Leó pápának, aki kedden esett át tüdőműtéten, miután tüdőrákot diagnosztizáltak nála.
Az Európai Unióban átlagosan 65,2 egészséges életévre számíthattak az emberek születéskor a legfrissebb nemzetközi adatok szerint, Magyarországon viszont 63,3 év volt ez az érték.
Nagyon fontos figyelmeztetést adtak ki: rengeteg magyarra leshet most komoly betegség - így lehet megelőzni
NNGYK: a szappanos, meleg vizes kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések megakadályozására
Ezekben a városokban emelkedik a covidosok száma: küszöbön a budapesti járvány, itt vannak a friss számok
A 41. naptári héten országos szinten továbbra is mérsékelt volt a szennyvízben mért SARS-CoV-2 koncentrációja, ugyanakkor egyre több településen mutatnak emelkedő tendenciát az adatok.
Hatalmas tévhitben él rengeteg magyar szemüveges: kevesen tudják az igazságot a 40 feletti látásromlásról
Az életkor előrehaladtával a látás élességének megváltozása elkerülhetetlen biológiai folyamat.
Súlyos terhet kaptak a nyakukba a magyar betegek: kegyetlenül megdrágult a magánellátás, tömegek kénytelenek lemondani róla
A magyarok továbbra is a gyorsabb és kiszámíthatóbb ellátás miatt fordulnak a magánegészségügy felé.
Riasztó kutatás látott napvilágot: a magyarok 81 százaléka küzd ezzel a teherrel, mégis magára marad a többség
A stressz, a szorongás és az anyagi bizonytalanság népbetegséggé válása mellett az is problémát jelent, hogy sokan azzal is küzdenek, hogy teljesen magukra maradnak a...
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan egészségügyi válsággal fenyeget a klímaváltozás, amire nem vagyunk felkészülve
A klímaváltozás a hőhullámok, a légszennyezés és a fertőző betegségek terjedése révén egyre nagyobb veszélyt jelent az agy egészségére, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben.
Itt a súlyos figyelmeztetés: rengeteg magyar szülő elbagatellizálja ezt a veszélyes tünetet, komoly betegséget jelezhet
Sok szülő megnyugszik, amikor gyermeke visszatérő hasfájásáról kiderül, hogy nincs mögötte szervi baj.
A hatóság szerint az eltérő elnevezés semmilyen minőségi vagy biztonsági kockázatot nem jelent.
Kiderült, teljesen tönkre teheti a fogaid ez a hétköznapi étel: borzasztó kínoknak lesz kitéve, aki nem figyel
Sokan a cukorkát, a csokoládét és a cukros üdítőket tartják a fogszuvasodás legfőbb okozóinak, pedig egy jóval hétköznapibb nassolnivaló is hozzájárulhat a problémához.
Nem hozta meg a várt áttörést a BioNTech kísérleti, mRNS-alapú immunterápiája a fej-nyaki daganatos betegek körében végzett klinikai vizsgálatok során.
Miközben a mesterséges intelligenciába áramló beruházások segítenek életben tartani a világgazdaság növekedését, egyre komolyabb veszélyt jelent a nagy államok eladósodása.
Nagy átalakításra készül a kormány a magyar kórházakban: a betegek gyógyulásától is függhet az intézmények finanszírozása
Átalakulhat a magyar egészségügy finanszírozása és ellátásszervezése, 2027-től új minőségellenőrzési hatóság jöhet létre, az ágazat pedig 500 milliárd forintos többletforráshoz juthat.
Egyetlen plazmaadásért akár több tízezer forint értékű juttatást is kaphatnak a magyarok, a rendszeres donorok pedig éves szinten akár több százezer forinthoz juthatnak.
Az OEP leendő főigazgatója szerint évtizedek óta romlik az egészségügy finanszírozási helyzete, és a rendszer átalakítására van szükség.
Magyarországon 9-szer drágább ugyanaz a gyógyszer, mint Angliában: sokkoló árakat találtak a patikában
Angliában jóval olcsóbb a népszerű torokgyógyszer, mint Magyarországon: mi az oka?
Összesen 51-en betegedtek meg Budapest egyik kerületének óvodáiban, ahol néhány nap alatt tömeges gyomor-bélrendszeri járvány alakult ki.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.