Azon az anyák járnak legjobban, akik gyermekvállalás mellett is dolgoznak: nem csak a pénzről van szó, van egy sokkal komolyabb faktor

A gyermekükkel otthon maradó anyák gyakrabban számoltak be aggodalomról és korábban diagnosztizált depresszióról, mint dolgozó társaik egy amerikai felmérésben. Az eredmények értelmezésénél azonban a családok anyagi helyzetét is figyelembe kell venni, és az adatokból nem következik, hogy az otthonmaradás okozná a rosszabb lelkiállapotot.

A gyermeknevelés akkor is komoly megterhelést jelenthet, ha az anya minden idejét a családjának szenteli. A fizetett munka hiánya önmagában nem jelent kevesebb feladatot vagy gondtalanabb mindennapokat, amire egy nagyszabású amerikai felmérés eredményei is rávilágítanak.

A Gallup vizsgálatában 60 799, 18–64 éves amerikai nő válaszait elemezték. Az anyák közül azokat hasonlították össze, akiknek a háztartásában 18 év alatti gyermek élt: az egyik csoport nem állt alkalmazásban, a másik teljes vagy részmunkaidőben dolgozott. A teljes minta tehát nem kizárólag édesanyákból állt.

Az otthon lévő anyák 86 százaléka mondta, hogy az előző nap boldognak érezte magát, míg a dolgozóknál 91 százalék volt ez az arány. Aggodalomról előbbiek 41, utóbbiak 34 százaléka számolt be. Bár a többség mindkét csoportban átélt boldog pillanatokat, az aggodalom érezhetően gyakoribb volt a fizetett munkát nem végző anyák körében.

Nagyobb különbség mutatkozott a depressziónál: az otthon maradók 28 százaléka jelezte, hogy élete során diagnosztizálták már nála, szemben a dolgozó anyák 17 százalékával. Ez nem az aktuálisan depresszióval élők arányát jelenti, és arra sem ad választ, hogy a diagnózis megelőzte-e az otthonmaradást.

Az anyagi helyzet is sokat számít

A legkedvezőtlenebb eredmények az alacsony jövedelmű, otthon lévő anyáknál mutatkoztak. A közepes és magasabb jövedelmű csoportokban ugyanakkor több mutató, köztük a boldogság és az aggodalom tekintetében is hasonlóan alakult a dolgozó és az otthon maradó anyák helyzete.

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Az otthonmaradás ráadásul nem minden esetben szabad választás. A Gallup értékelése szerint a gyermekfelügyelet költségei akadályozhatják a munkába állást: előfordulhat, hogy egy anya szeretne dolgozni, de a várható keresete mellett nem tudná megfizetni gyermeke napközbeni ellátását.

A felmérés összefüggéseket mutat, ok-okozati kapcsolatot nem bizonyít. A jövedelem mellett az elszigeteltség és a rendelkezésre álló segítség is szerepet játszhat a közérzetben. Az eredményekből ezért nem következik, hogy minden anya boldogabb lenne, ha munkába állna, vagy hogy az otthonmaradás rossz döntés volna. Inkább arra irányítják rá a figyelmet, hogy a családoknak valódi választási lehetőségre, az anyáknak pedig mindkét élethelyzetben megfelelő támogatásra van szükségük.

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