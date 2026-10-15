Nagyon fontos figyelmeztetést adtak ki: rengeteg magyarra leshet most komoly betegség - így lehet megelőzni

A szappannal és vízzel, a megfelelő időpontban és helyes technikával végzett kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések terjedésének csökkentésére - hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Mint kiemelték: a kézmosás jelentőségét nemzetközi adatok is alátámasztják. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) 2025-ben kiadott ajánlása szerint a megfelelő kézhigiéné mintegy 30 százalékkal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések, 17 százalékkal az akut légúti fertőzések előfordulását. Becslések szerint a megfelelő kézhigiéné széles körű alkalmazásával világszerte évente akár 740 ezer haláleset is megelőzhető lenne.

A fertőző betegségek egy része közvetlen érintkezéssel, illetve szennyezett kéz és felületek közvetítésével is terjedhet. Ezért különösen fontos a megfelelő kézhigiéné a mindennapi életben olyan helyzetekben, amikor sokak által használt tárgyakkal és felületekkel érintkezünk, például tömegközlekedés vagy bevásárlás során, illetve azt követően. A tiszta kéz nemcsak az egyén egészségét védi, hanem családok és közösségek védelméhez is hozzájárul - írták.

Különösen fontos a szappanos kézmosás ételkészítés és étkezés előtt, szoptatás és mások etetése előtt, WC-használatot vagy pelenkacserét követően, valamint köhögés, tüsszentés vagy orrfújás után, továbbá, ha a kéz szemmel láthatóan szennyezett. Amennyiben nincs lehetőség szappannal és vízzel történő kézmosásra, és a kéz nem tűnik szennyezettnek, legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használható - hívták fel a figyelmet.

A kézhigiéné hatékonyságának alapvető feltétele a helyes technika. Kézmosáskor nem elegendő csupán a tenyér és a kéz könnyen hozzáférhető részeinek megtisztítása: a kéz teljes felületét alaposan át kell mosni. Különös figyelmet érdemelnek az ujjbegyek, a hüvelykujjak, az ujjak közötti területek és a kézhát, amelyek gyakran kimaradnak a kézmosás során. A szappanos kézmosás során a kéz teljes felületét legalább 20 másodpercig alaposan át kell dörzsölni,majd folyó vízzel leöblíteni, és gondoskodni kell a megfelelő kézszárításról. Kézzel működtetett csap esetén az egyszer használatos papírtörlő a csap elzárására is használható, ezzel csökkentve a kéz újbóli szennyeződésének lehetőségét - írta az NNGYK.