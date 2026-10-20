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Az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek

Pénzcentrum
2026. október 20. 14:02

Miközben egyre többen használnak mesterséges intelligenciát a munkájukban, szűkül a hozzáférés a fejlődéshez szükséges képzésekhez – derül ki többek között a PwC friss nemzetközi kutatásából. A vállalatoknak egyszerre kell felzárkóztatniuk a lemaradókat és megtartaniuk a legkeresettebb szakembereket. A készségfejlesztés, az AI és a munkavállalók megtartásának kérdésköre a Portfolio és a Pénzcentrum november 17-i HR (R)EVOLUTION konferenciáján is terítékre kerül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre eltérőbb sebességgel alkalmazkodnak a dolgozók a munka világának átalakulásához. A PwC 2026-os Global Workforce Hopes and Fears felmérése szerint a mesterséges intelligenciát magabiztosan használó, keresett szaktudású munkavállalók kedvezőbbnek látják kilátásaikat, miközben a többség nehezebben fér hozzá a fejlődési lehetőségekhez.

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Optimistább, aki magabiztosan használja

A kutatás 48 országban és régióban tevékenykedő, közel ötvenezer munkavállaló válaszait dolgozta fel, és ennek alapján kiderült, hogy

a válaszadók 64 százaléka használt AI-eszközöket munkája során az elmúlt egy évben, ami tíz százalékpontos növekedést jelent.

Egyéb mutatók is a technológia használatának gyors felívelésére utalnak. A generatív mesterséges intelligenciát naponta alkalmazók aránya 14-ről 22 százalékra emelkedett, miközben a dolgozók 59 százaléka arra számít, hogy a következő évben többet használja majd az AI-t.

A napi használók egyben optimistábbak is, hiszen több, mint kétharmaduk bízik munkahelye hosszú távú biztonságában, szemben a nem rendszeres használók 57 százalékával. Előbbiek nagyobb valószínűséggel kezdeményeznek előléptetést, jobban bíznak a felsővezetésben, és magabiztosabbak abban is, hogy új készségeket tudnak elsajátítani − azaz karrierkilátásaikat pozitívabb szemüvegen keresztül látják.

Ez az összefüggés ugyan önmagában nem bizonyítja, hogy a technológia használata okozza a nagyobb önbizalmat, a vállalatok számára ugyanakkor fontos jelzés, hogy az AI bevezetését a munkavállalói tapasztalatok és a karrierkilátások felől is érdemes vizsgálni.

Négy csoport, eltérő lehetőségek

A kutatás a szaktudás keresettsége és az AI-hoz kapcsolódó felkészültség alapján négy munkavállalói csoportot különít el. Az „éllovasok” a megkérdezettek 14 százalékát adják: ritka, keresett tudást ötvöznek fejlett AI-képességekkel. Az „AI-újítók” aránya 18 százalék; szaktudásuk kevésbé ritka, de a technológiával többet hoznak ki munkájukból. A „nélkülözhetetlenek” 11 százalékos csoportja értékes szakértelemmel rendelkezik, az AI alkalmazásában azonban még a kezdeteknél tart.

A legnagyobb, 56 százalékos csoport a szervezet mindennapi működését biztosító motor: tagjainak szaktudása kevésbé keresett, és az AI használatában is kevésbé előrehaladottak. Közülük azonban mindössze ötből ketten férnek hozzá a szükséges képzésekhez. A PwC felmérése velük kapcsán ugyanakkor kiemeli, hogy a munkáltatóknak különös figyelmet kell fordítaniuk a munkavállalók többségét alkotó ezen csoportra.

Ők ugyanis a szervezet motorja, mégis ritkábban kapnak elismerést azért, hogy új készségeket sajátítanak el, AI-eszközöket használnak, vagy megkérdőjelezik a bevett munkamódszereket. Pedig jellemzően náluk összpontosulnak a szervezet mindennapi működését biztosító feladatok és ugyebár létszámban is ők vannak a legtöbben.

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Az éllovasoknál eközben a megtartás jelent kihívást: 29 százalékuk nagyon vagy rendkívül valószínűnek tartja az egy éven belüli munkahelyváltást.

Vezetői dilemmák

Összességében a dolgozók három ötöde bízik alkalmazkodóképességében, de csak minden második érzi elérhetőnek a szükséges tanulási lehetőségeket. Utóbbiak aránya egy évvel korábban ráadásul még 59 százalék volt, vagyis itt egy jól tapintható csökkenés figyelhető meg. Ez a bizonyos hozzáférés idehaza különösen problémás:

egy külön hazai PwC-kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27 százalékának biztosít vállalata AI-eszközt, a hiányt így sokan saját vagy ingyenes megoldásokkal kénytelenek pótolni.

A PwC korábbi Global AI Jobs Barometer kutatása szintén arra mutatott rá, hogy a mesterséges intelligencia nem egységesen alakítja át a munkaerőpiacot: egyes munkakörökben növeli a szakértelem értékét és a fejlődési lehetőségeket, míg más területeken fokozza a lemaradás veszélyét.

Valós a veszélye annak, hogy a munkaerőpiacon új törésvonal alakul ki. A munkavállalók több mint fele egyelőre nem ugyanúgy részesül a mesterséges intelligencia és a készségfejlesztés nyújtotta lehetőségekből, mint a keresett szaktudással és fejlett AI-skillekkel rendelkezők.

Utóbbiak viszont egyre magabiztosabbak, könnyebben váltanak munkahelyet, és kedvezőbb helyzetből építhetik a karrierjüket. A vezetőknek alaposan át kell gondolniuk, hogy mely készségek fejlesztésébe fektetnek, hogyan segítik a munkavállalókat az alkalmazkodásban, és miként tudják megtartani a szervezet számára legértékesebb tehetségeket”– fogalmaz Mezei Szabolcs, a PwC Magyarország cégtársa.

Az AI HR-területen történő gyakorlati alkalmazásairól is szó lesz a Portfolio és a Pénzcentrum november 17-i HR (R)EVOLUTION 2026 konferenciáján. Regisztráljon most a legkedvezőbb árakért!
Címlapkép: Getty Images
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