Ezt az otthoni tesztet minden 60 év feletti magyarnak meg kell csinálnia: fél perc, de mindent elárul erről a betegségről

Az, hogy hányszor tudsz felállni egy székről fél perc alatt, a lábaid erejéről és a mozgásod biztonságáról is árulkodhat. A teszt különösen idősebb korban lehet hasznos, a gyengébb eredmény ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lehetne javítani a rosszabb állapoton.

A székről felállás tesztjét gyógytornászok is használják, mert egy hétköznapi mozdulaton keresztül mutatja meg, mennyire könnyen mozgatjuk a saját testsúlyunkat. Joseph Hribick, a pennsylvaniai Lebanon Valley College oktatója a HuffPostnak elmondta, ehhez a láb és a csípő izmai mellett az egyensúlyra, az ízületek megfelelő mozgására és a koordinációra is szükség van.

A feladat egyszerűnek tűnik, mégis olyan képességeket vesz igénybe, amelyek a lépcsőzéshez, a járáshoz vagy akár a vécéről való felálláshoz is kellenek. Éppen ezért az eredmény a mindennapi önállóságról is adhat visszajelzést.

Így működik a félperces teszt

Egy stabil, karfa nélküli, körülbelül 43 centiméter ülésmagasságú székre van szükség, amelyet érdemes a falhoz támasztani. Ülj le, a talpad maradjon a padlón, a karodat pedig keresztezd a mellkasodon. Innen kell teljesen felállni, majd visszaülni, és ezt ismételni 30 másodpercen keresztül, a karok segítsége nélkül.

Az amerikai járványügyi központ, a CDC útmutatója szerint a teljes felállásokat kell számolni.

A 60–64 éves férfiaknál 14, a nőknél 12 alatti eredmény számít átlag alattinak, ami elesési kockázatot jelezhet.

Ezek az értékek erre a korcsoportra vonatkoznak, az idősebbeknél más határokat használnak, amit az alábbi kép is megmutat.

Forrás: CDC; Pénzcentrum

A biztonság kedvéért álljon valaki a tesztet végző mellett; ha a felállás csak kézzel megtámaszkodva megy, a felmérést abba kell hagyni - figyelmeztetnek a szakemberek.

Nem azt mutatja meg, hány év van még hátra

A magazinnak nyilatkozó szakértők szerint a teszt előnye, hogy gyors, olcsó, és a hétköznapi mozgásképességről ad képet. Az életkor előrehaladtával ugyanis nemcsak az izomerő csökkenhet, hanem az a képességünk is, hogy gyorsan fejtsünk ki erőt. Utóbbira például akkor van szükség, amikor egy botlás után próbáljuk visszanyerni az egyensúlyunkat.

Hazel Anderson, a University of St. Augustine for Health Sciences oktatója ugyanakkor hangsúlyozta, a székről felállás nem jósolja meg az élettartamot. A járás sebességével, az egyensúllyal és a kéz szorítóerejével együtt segíthet felmérni a fizikai állapotot. A cél pedig az, hogy minél tovább megmaradjon a mindennapi tevékenységekhez szükséges erő és mozgásképesség.

Gyengébb eredménynél is lehet fejlődni

Az izomerő idősebb korban is fejleszthető, a felállás és visszaülés pedig gyakorlásként is használható. Ilyenkor már nem az időeredmény számít, és szükség esetén magasabb székkel vagy kéztámasszal is lehet kezdeni. Anderson szerint a biztonságos, kontrollált mozdulat fontosabb annál, mint hogy valaki minél több ismétlést préseljen fél percbe.

Ha viszont a felállás egyre nehezebb, csak lendületből vagy a karfára támaszkodva sikerül, érdemes egészségügyi szakemberrel beszélni. Különösen akkor, ha ehhez szédülés, fájdalom, gyengeség, járási nehézség vagy elesés is társul.