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Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?

Pénzcentrum
2026. október 19. 13:51

Az euróval szemben megőrizte reggeli erősödését a forint hétfő délelőtt, a dollárral szemben azonban gyengült. A franciaországi zavargások nyomás alatt tartják a közös európai devizát, miközben a nemzetközi bizonytalanság az amerikai devizát támogatja. A hazai befektetők a délutáni költségvetési bejelentésre és a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntésére figyelnek, miközben Kínából a vártnál jobb, de komoly szerkezeti problémákról árulkodó GDP-adatok érkeztek.

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Hétfő délelőtt a dollár-forint jegyzés átmenetileg 324,6-ig emelkedett, majd 323,7 közelébe mérséklődött. Ez érdemi fordulat a reggeli kereskedéshez képest, amikor még 322,8 forint körül is lehetett dollárt váltani. Az euróval szemben ugyanakkor kitartott a magyar deviza ereje, a jegyzések a délelőtt folyamán a 362,3–362,8-as sávban mozogtak. A reggeli lendület 362,2-nél akadt el, innen korrigált vissza az árfolyam.

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Az euró eközben komoly eladói nyomás alá került a dollárral szemben. A kora reggeli, 1,123 körüli szintről délelőtt 1,1187-ig esett a kurzus, majd 1,120 közelébe kapaszkodott vissza. A közös európai fizetőeszköz ezzel a 2025 májusa óta látott legalacsonyabb szintje közelében járt.

Más piacokon is jelentős elmozdulások történtek. A kínai jüan hétfőn 2022 júliusa óta nem látott szintre erősödött, egy dollárért 6,6826 jüant adtak. A felértékelődést a jelentős kínai külkereskedelmi többlet és a vállalatok dollárbevételeinek átváltása is fűtötte. Az olajpiacon viszont enyhült a feszültség: a Brent jegyzése hajnalban 1,7 százalékkal, 108 dollár közelébe csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök feloldott egyes, Oroszországgal szembeni szankciókat és vámokat. A dollár-jen árfolyam kora reggel érdemi elmozdulás nélkül, 158 körül stagnált.

Franciaország miatt aggódnak az euró piacán

Az euró gyengülésében meghatározó szerepet játszanak a hétvégi franciaországi zavargások, amelyek ismét ráirányították a figyelmet az ország politikai és költségvetési kockázataira. Emmanuel Macron elnök vasárnap elítélte a megélhetési költségek emelkedése miatti tiltakozásokhoz kapcsolódó erőszakos megmozdulásokat.

A bizonytalanság elsősorban a francia államkötvények piacán, a hozamfelárak tágulásán keresztül jelenthet további kockázatot az euróra. A dollárt ezzel szemben támogatja a menedékeszköz-funkciója, mivel bizonytalan piaci környezetben a befektetők előszeretettel menekülnek az amerikai fizetőeszközbe.

A nemzetközi piaci hangulatot a vártnál magasabb amerikai infláció, a technológiai szektor múlt heti eladási hulláma és a közel-keleti geopolitikai feszültségek is terhelik. Japánban eközben ismét a kamatpálya került a fókuszba, miután Kazuo Ueda jegybankelnök hétfőn arról beszélt, hogy a bázisinfláció már meglehetősen közel jár a 2 százalékos jegybanki célhoz.

Költségvetési bejelentés és kamatdöntés előtt a forint

A forint szempontjából hétfő délután a hazai fiskális tervek kerülhetnek a figyelem középpontjába. Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor ismerteti a 2027-es büdzsé sarokszámait az Országgyűlésben, ahol az idei költségvetés módosításáról is szavaznak a képviselők.

A befektetők elsősorban azt figyelik majd, milyen hiány- és adósságpályával számol a kabinet, illetve milyen forrásokból kívánja finanszírozni a tervezett többletkiadásokat. Ezek a részletek érdemben befolyásolhatják a magyar eszközök kockázati prémiumát és a forint árfolyamát.

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Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tartja kamatdöntő ülését. Az elemzői konszenzus szerint a döntéshozók egyelőre változatlanul, 5,5 százalékon tarthatják az irányadó alapkamatot. A hétfői nemzetközi makroadatok közül az amerikai lakáspiaci bizalmi index hozhat még némi mozgást a piacokon.

A kínai növekedés mögött gyenge belső kereslet húzódik

Kína gazdasága a harmadik negyedévben éves összevetésben 4,5 százalékkal bővült, meghaladva a 4,4 százalékos piaci várakozást és az előző negyedévi 4,3 százalékos ütemet. Az első kilenc hónap átlagos növekedése 4,6 százalékot tett ki, ami alapján elérhetőnek tűnik a hivatalos, 4,5–5 százalékos kormányzati növekedési cél. Ez egyúttal csökkentheti a nyomást egy újabb, átfogó gazdaságélénkítő csomag bejelentésére.

A gazdasági növekedés szerkezete azonban továbbra is rendkívül egyoldalú. Szeptemberben az ipari termelés 5,5 százalékkal nőtt, az export pedig több mint harmadával ugrott meg az előző év azonos időszakához képest. A kiskereskedelmi forgalom ugyanakkor mindössze 1,1 százalékkal bővült, ami az inflációval korrigálva lényegében stagnálást jelent.

Az ingatlanpiaci válság továbbra is súlyos teherként nehezedik a gazdaságra. Az új lakások ára szeptemberben havi bázison 0,1, éves alapon 2,8 százalékkal esett vissza. Az ingatlanberuházások volumene az év első kilenc hónapjában 20,6 százalékkal zuhant, miközben az ingatlanértékesítések visszaesése is tovább gyorsult. Az öt éve tartó lejtmenet a lakossági vagyont és a fogyasztási hajlandóságot egyaránt rombolja.

Peking szeptember végétől célzott fiskális és monetáris lépésekkel – többek között olcsóbb infrastrukturális és technológiai hitelekkel, a jelzáloghitelek támogatásával és önkormányzati többletforrásokkal – próbálta élénkíteni a gazdaságot. Ezek az intézkedések azonban elsősorban a kínálati oldalt, a termelést és a beruházásokat fűtik. A lakossági jövedelmek és a belső fogyasztás érdemi magára találása nélkül tartós maradhat az exportfüggőség, ami a globális kereskedelmi konfliktusok közepette fokozott sérülékenységet jelent Kína számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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