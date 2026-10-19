Tömeges járvány tört ki magyar óvodákban és iskolákban: több százan betegedtek meg, kórházi kezelésre is szükség volt

Három tömeges közösségi járványt jelentettek Magyarországon a 41. héten, összesen 275-en betegedtek meg. A legsúlyosabb helyzet Pest vármegyében alakult ki, ahol négy óvodában és egy iskolában 193-an kapták el a fertőzést. A betegek többségénél hányás, hasmenés és hasi görcsök jelentkeztek, több esetben kórházi ellátásra is szükség volt – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb járványügyi jelentéséből.

Az NNGYK legfrissebb járványügyi jelentése szerint az október 5. és 11. közötti időszakban három tömeges közösségi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek az országban. A megbetegedések Pest vármegyében, Budapesten és Veszprém vármegyében történtek.

A legnagyobb járvány Pest vármegyében kezdődött szeptember 23-án, ahol egy közös főzőkonyháról étkező négy óvodában és egy iskolában összesen 1665 ember volt kitéve a fertőzésnek. Közülük 193-an betegedtek meg, köztük 168 gyermek és 25 dolgozó. A vezető tünet a hányás volt, amelyhez hasmenés és hasi görcsök társultak. Egy beteg kórházi ellátásra szorult.

A járványügyi vizsgálatot végző népegészségügyi osztály az élelmiszerbiztonsági hatósággal együttműködve vizsgálta, hogy a fertőzést közvetíthette-e az intézményekben felszolgált étel. Öt beteg laboratóriumi vizsgálata során három esetben calicivírust mutattak ki. Mivel a megbetegedések nemcsak a közétkeztetésben részesülők körében fordultak elő, a hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy a fertőzés közvetlen érintkezés útján terjedt. A járványügyi vizsgálat lezárult.

Budapesten szintén közösségi járványt regisztráltak: szeptember 23. és 28. között egy általános iskolában és egy óvodában összesen 34 gyermek betegedett meg a 615 érintettből. A fertőzés hányással és hasmenéssel járt, egy gyermek esetében kórházi ellátásra is szükség volt. A két intézmény közétkeztetését ugyanaz a főzőkonyha biztosította, ezért felmerült az étel eredetű fertőzés lehetősége. A vizsgálatok során azonban sem a megbetegedések pontos kiváltó okát, sem a fertőzés terjedésének módját nem sikerült azonosítani.

Idősotthonban is tömegesen betegedtek meg

A harmadik járvány Veszprém vármegyében, egy idősotthonban kezdődött október 8-án. Az intézményben 129 érintettből 48 gondozott betegedett meg, elsősorban hányásos és hasmenéses tünetekkel. Három beteg kórházi ellátásra szorult.

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Az öt megvizsgált beteg közül négynél calicivírus-fertőzést igazoltak, ami megerősítette a járvány feltételezett vírusos eredetét. Az intézményben megszigorították a higiénés előírásokat, valamint látogatási és kijárási korlátozást, felvételi tilalmat és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

A heti jelentés két további fertőző megbetegedésről is beszámolt. Budapesten egy 35 éves nőnél hazai eredetű mpoxfertőzést (majomhimlő) igazoltak, míg Győr-Moson-Sopron vármegyében egy 15 éves, guineai állampolgárságú fiúnál maláriát diagnosztizáltak. Utóbbi beteg a fertőzést Szenegálban kapta el. Az országos adatok szerint a 41. héten 95 szalmonellózisos, 85 campylobacteriosisos és 28 rotavírus okozta gyomor-bélhurutos megbetegedést regisztráltak. Emellett 40 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 33 hepatitis A-fertőzés volt.