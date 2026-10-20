A reggeli erősödés után széles körben gyengült a forint kedden, kora délutánra az euró jegyzése 364 forint fölé.
Wekerle Plusz program: itt vannak a támogatott lakástakarék részletei, rengeteg ingyenpénzre lehet lecsapni
Új, államilag támogatott lakástakarékossági programot indít a kormány, amellyel tíz év alatt akár 1,8 millió forintos, vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak a megtakarítók. A Wekerle Plusz program részeként bevezetett intézkedés elsődleges célja, hogy a jelzáloghitelhez szükséges önerő megteremtésével segítse a lakáshoz jutást.
Kármán András pénzügyminiszter a keddi sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy napjainkban kevés fiatal rendelkezik elegendő önerővel egy lakáshitel felvételéhez.
Az új konstrukció lényege, hogy az állami hozzájárulással kiegészített megtakarítás közvetlenül felhasználható ingatlanvásárlásra, felújításra vagy egy későbbi hitelfelvétel során önerőként, ami jelentősen bővítheti a hitelképes lakosság körét.
A 2027-es költségvetéshez kapcsolódóan Magyar Péter miniszterelnök már hétfőn ismertette a konstrukció alapjait. Az öt- és tízéves futamidejű megtakarításoknál az állam az első öt évben 10 százalékkal, a hatodik évtől kezdve pedig már 20 százalékkal egészíti ki az egyéni befizetéseket.
A bemutatott adatok alapján a maximális állami támogatás havi 100 ezer forintos befizetéssel használható ki teljesen. Tízéves futamidő esetén a havonta félretett 100 ezer forintból az időszak végére 12 millió forint saját tőke gyűlik össze. Erre az állam az első öt év 6 milliós befizetése után 600 ezer forintot, a második öt év befizetéseire pedig további 1,2 millió forintot ad, így érhető el az 1,8 millió forintos, vissza nem térítendő állami támogatás.
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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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