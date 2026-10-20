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Budapest, 2026. október 20.Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésrõl a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Otthon

Wekerle Plusz program: itt vannak a támogatott lakástakarék részletei, rengeteg ingyenpénzre lehet lecsapni

Pénzcentrum
2026. október 20. 13:50

Új, államilag támogatott lakástakarékossági programot indít a kormány, amellyel tíz év alatt akár 1,8 millió forintos, vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak a megtakarítók. A Wekerle Plusz program részeként bevezetett intézkedés elsődleges célja, hogy a jelzáloghitelhez szükséges önerő megteremtésével segítse a lakáshoz jutást.

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Kármán András pénzügyminiszter a keddi sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy napjainkban kevés fiatal rendelkezik elegendő önerővel egy lakáshitel felvételéhez.

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Az új konstrukció lényege, hogy az állami hozzájárulással kiegészített megtakarítás közvetlenül felhasználható ingatlanvásárlásra, felújításra vagy egy későbbi hitelfelvétel során önerőként, ami jelentősen bővítheti a hitelképes lakosság körét.

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A 2027-es költségvetéshez kapcsolódóan Magyar Péter miniszterelnök már hétfőn ismertette a konstrukció alapjait. Az öt- és tízéves futamidejű megtakarításoknál az állam az első öt évben 10 százalékkal, a hatodik évtől kezdve pedig már 20 százalékkal egészíti ki az egyéni befizetéseket.

A bemutatott adatok alapján a maximális állami támogatás havi 100 ezer forintos befizetéssel használható ki teljesen. Tízéves futamidő esetén a havonta félretett 100 ezer forintból az időszak végére 12 millió forint saját tőke gyűlik össze. Erre az állam az első öt év 6 milliós befizetése után 600 ezer forintot, a második öt év befizetéseire pedig további 1,2 millió forintot ad, így érhető el az 1,8 millió forintos, vissza nem térítendő állami támogatás.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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