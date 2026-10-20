Lassan élhetetlenné válhat Európa a pokoli hőség miatt: egyre nagyobb területeket perzselnek fel a hőhullámok

Egy átfogó klímakutatás szerint az 1960-as évek óta húszszorosára nőtt a hatalmas területeket érintő, rendkívüli hőhullámok, az úgynevezett hőviharok éves száma. A kutatók egy olyan jelenséget is azonosítottak, amely 2008 júliusa óta megszakítás nélkül tart, vagyis több mint 18 éve folyamatosan legalább egy hővihar sújtja a Földet. A jelenleg is zajló hővihar már a bolygó felszínének csaknem háromnegyedét érintette, és az idei európai hőséghez, valamint az erdőtüzekhez is hozzájárult - közölte a Reuters.

A Reuters két tucat klímakutató bevonásával, 1960-tól napjainkig minden egyes nap minden órájának globális hőmérsékleti adatait elemezte. Az elemzés alapján egy hőhullámot akkor minősítenek hőviharnak, ha a csúcspontján a Föld felszínének legalább egy százalékát – vagyis nagyjából egy fél Kanada területének megfelelő részt – rendellenes hőség borítja. Az elnevezés nem véletlen, hiszen ahogy a kutatók rámutatnak, egy ekkora kiterjedésű jelenséget hőhullámnak hívni olyan, mintha a monszunt egyszerű záporesőnek neveznénk.

A számok drámai változásról tanúskodnak. Az 1960-as években átlagosan évi öt hővihar tombolt, az aktuális évtizedben ez a szám évi 102-re ugrott. A légköri szén-dioxid-koncentráció ugyanezen időszak alatt több mint 30 százalékkal nőtt, a hőhullámok és hőviharok által érintett földfelszín aránya pedig több mint tizenkétszeresére emelkedett.

A valaha mért legnagyobb hővihar, amelyet a Reuters Vera névre keresztelt, 367 napig tartott 2023–2024-ben, és a földfelszín csaknem 85 százalékát érintette. Hatásai Texastól az amazóniai folyami delfineken át az elefántcsontparti kakaóültetvényekig mindenütt pusztítást okoztak.

A vizsgálat egy másik, korábban nem dokumentált jelenségre, a hővihar-kaszkádokra is rávilágított. Ez a folyamat akkor alakul ki, amikor az egyes hőviharok egymást követve vagy egyidejűleg zajlanak. Ezek átlagos időtartama az 1960-as évek körülbelül két hónapjáról a 2000-es évek elejére kilenc hónapra nőtt. Aztán 2008. július 6-án elkezdődött egy kaszkád, amely azóta sem ért véget: több mint 18 éve folyamatosan legalább egy, de gyakran több hővihar sújtja egyszerre a bolygót.

Jelenleg a Raimundo névre keresztelt hővihar tartja markában a világot. A 2026. február 28-án indult esemény a Föld felszínének csaknem háromnegyedét érintette már, és többek között az idei európai hőséget, valamint a spanyolországi és franciaországi erdőtüzeket is táplálta. A Reuters az elemzés részeként egy élő, valós idejű nyomkövetőt is indított, amely névvel látja el és folyamatosan monitorozza az aktív hőviharokat.