Változnak az özvegyi nyugdíj szabályai: fontos módosítások jönnek 2026 júliusától
Nők40 nyugdíj 2026: nagyon pórul járhat, aki nem gondolja át, érdemes-e élni a kedvezménnyel
Azok a nők, akik 2026-ban megszerzik a Nők40 kedvezményes nyugdíjhoz szükséges jogosultságot, nehéz döntés előtt állnak: azonnal kérjék az ellátást, vagy dolgozzanak tovább a magasabb nyugdíj reményében? A választ számos tényező befolyásolja a munkaerőpiaci helyzettől kezdve a járulékkedvezményeken át egészen a valorizációs szorzók várható alakulásáig.
A nők kedvezményes, közismert nevén Nők40 nyugdíja továbbra is az egyik legnépszerűbb nyugdíjba vonulási lehetőség Magyarországon. Azoknak a hölgyeknek azonban, akik megszerezték a szükséges jogosító időt, minden évben felmerül a kérdés: azonnal érdemes igényelni az ellátást, vagy jobban járnak, ha még néhány évig dolgoznak?
A döntésnek jelentős pénzügyi következménye lehet, hiszen a későbbi igénylés akár élethosszig magasabb nyugdíjat eredményezhet, miközben az azonnali nyugdíjba vonulásnak is számos előnye van - írta hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.
Mikor lehet jó döntés az azonnali igénylés?
Amint egy nő teljesíti a Nők40 feltételeit, jogosulttá válik a kedvezményes öregségi nyugdíjra. Sok esetben érdemes is haladéktalanul élni ezzel a lehetőséggel.
Különösen akkor lehet indokolt az azonnali nyugdíjba vonulás, ha az érintettnek nincs munkája, bizonytalan a foglalkoztatása, nem megfelelőek a munkakörülményei, vagy egészségi állapota már nem teszi lehetővé a további munkavégzést. Szintén sokan választják a nyugdíjat azért, hogy több időt tölthessenek családjukkal, unokáikkal, vagy saját érdeklődésüknek és terveiknek szentelhessék idejüket.
Az azonnali igénylés akkor is előnyös lehet, ha a hölgy szeretne tovább dolgozni jelenlegi munkahelyén, de már nyugdíjasként. Ebben az esetben ugyanis jelentős járulékkedvezmények érvényesülnek.
A nyugdíjas munkavállalónak nem kell megfizetnie a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, így a nettó keresete magasabb lehet. Emellett a munkáltató is mentesül a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.
A versenyszférában dolgozó nyugdíjasok a munkabérük mellett korlátozás nélkül felvehetik nyugdíjukat is. Hasonló szabály érvényes a gyermekvédelmi, gyermekellátási, köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi területen dolgozó nyugdíjasokra. Más közszférás jogviszonyok esetében ugyanakkor a nyugdíj folyósítását továbbra is szüneteltetik a munkavégzés időtartamára.
Sokan tartanak a szabályok jövőbeni szigorításától
A Nők40 feltételeinek esetleges jövőbeli módosítása szintén arra ösztönözhet egyeseket, hogy minél hamarabb kérjék a nyugdíjat.
A nyugdíjkorhatár 2022 óta 65 év, miközben a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges jogosító idő továbbra is 40 év. Emiatt egyre több nő szerezhet jogosultságot a korhatár elérése előtt, még akkor is, ha felsőfokú tanulmányokat folytatott, amelyek időtartama nem számítható be a jogosító időbe.
A szakértők szerint emiatt sok érintett attól tart, hogy a jövőben a jelenlegi 40 éves követelményt a magasabb nyugdíjkorhatárhoz igazíthatják, és akár 43 évre is emelhetik a szükséges jogosító időt. Bár a kormányzat többször jelezte, hogy fenn kívánja tartani a Nők40 programot, sőt a Férfiak40 lehetőségének vizsgálatáról is szó esett, sokan a biztonság kedvéért nem szeretnének várni.
A közszférában dolgozók különösen jól járhatnak
Azok számára, akik közszolgálati vagy hasonló jogviszonyban dolgoznak, további előnyt jelenthet az azonnali igénylés.
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A közszférában ugyanis a munkáltató köteles a jogviszony megszüntetésének a munkavállaló számára legkedvezőbb módját alkalmazni, ha a dolgozó legkésőbb a felmentési idő utolsó napjáig teljesíti a Nők40 jogosultsági feltételeit. Emiatt sok esetben logikus döntés lehet a kedvezményes nyugdíj mielőbbi igénylése.
Mi szól a halasztás mellett?
Bár sok érv szól az azonnali nyugdíjigénylés mellett, legalább ennyi érv támogatja a későbbi nyugdíjba vonulást is.
Ha az érintett hölgy elégedett munkahelyével és munkáltatója továbbra is foglalkoztatni szeretné, akkor a további munkavégzéssel növelheti szolgálati idejét. Ez azért fontos, mert a nyugdíj összegének kiszámításakor a szolgálati idő hossza meghatározó szerepet játszik.
A 40 év feletti szolgálati idő minden további teljes évével 2 százalékkal emelkedik az alkalmazott nyugdíjszorzó, ami magasabb nyugdíjat eredményezhet. Ráadásul a nyugdíj összegének megállapításakor nemcsak a jogosító időt, hanem valamennyi elismert szolgálati időt figyelembe veszik.
A valorizáció is növelheti a nyugdíjat
A halasztás másik fontos előnye a valorizációs szorzók változása. A nyugdíjszámítás során minden évben új valorizációs szorzókat alkalmaznak, amelyek a megelőző év nemzetgazdasági nettó átlagkeresetének növekedéséhez igazodnak. Ha a bérek gyorsan emelkednek, a későbbi nyugdíjmegállapítás kedvezőbb lehet.
2026-ban például a valorizációs szorzók 9 százalékkal magasabbak a 2025-ben alkalmazottaknál, ami sok érintett esetében érezhetően növelheti a megállapított nyugdíj összegét.
Mindenkinél más lehet a jó döntés
A Nők40 jogosultságának megszerzése nem jelenti azt, hogy az érintettnek azonnal nyugdíjba kell vonulnia. A kedvezményes nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltéséig bármikor igényelhető.
A döntésnél érdemes mérlegelni az egészségi állapotot, a munkakörülményeket, a családi helyzetet, valamint azt is, hogy a további munkavégzés mekkora nyugdíjemelkedést eredményezhet. Sok esetben a halasztás magasabb összegű ellátást jelenthet, ami különösen fontos lehet egy olyan élethelyzetben, amikor a nyugdíjas évek átlagosan több mint két évtizedig tartanak.
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