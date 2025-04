Ezt most komoly? Még mindig itt tartunk, a nők végzik az otthoni munkát, a férfiak sehol

Április első keddjén, a láthatatlan munka világnapja alkalmából a WHC, Magyarország egyik legnagyobb HR szolgáltatója azokra hívja fel a figyelmet, akik a társadalom és a gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, ám gyakran észrevétlen tevékenységet végeznek. A láthatatlan munka magában foglalja a háztartási feladatokat, a gyermeknevelést, az idős vagy beteg hozzátartozók gondozását, valamint az önkéntes munkát, amelyeket többnyire anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek.

A láthatatlan munka kifejezése alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyekért az érintettek nem kapnak közvetlen anyagi juttatást vagy hivatalos elismerést. Ide tartozik például a háztartási munka, a gyermeknevelés, az idős hozzátartozók gondozása, valamint számos háttérben végzett vállalati- vagy közösségi feladat. Ezek az erőfeszítések nélkülözhetetlenek a mindennapi élet és a gazdaság szempontjából, mégis ritkán kapják meg a megérdemelt figyelmet.

A kifejezés először 1987-ben jelent meg, majd 2001-ben a kanadai székhelyű Női Nevelési és Szociális Akció Szövetség (Afeas) tűzte ki minden év április első keddjére a láthatatlan munka világnapját, amelyet azóta számos ország átvett és elismer.

A statisztikák szerint a láthatatlan munkát – például a háztartásvezetést és a család gondozását – döntő többségében nők végzik. Becslések alapján, ha ezekért a feladatokért fizetést kapnának, az évente mintegy 11 billió dollárral növelné a világgazdaság értékét, ami a globális GDP közel 9 százalékának felel meg. Magyarországon is hasonló a helyzet: a Központi Statisztikai Hivatal szerint a nők közel két és félszer annyi időt töltenek el nem fizetett munkával, mint a férfiak, ami jelentős hátrányt jelent számukra a karrierépítés terén, mivel kevesebb idejük marad szakmai fejlődésre, továbbképzésekre, valamint a munkahelyi kapcsolatok ápolására, amelyek kulcsfontosságúak a szakmai előmenetelben.

„A WHC Csoportnál célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a láthatatlan munkavégzés fontosságára, és támogassuk azokat, akik hozzájárulnak a társadalom és a vállalatok sikeréhez, még ha tevékenységük nem is mindig kerül reflektorfénybe. Ennek a munkának az elismerése több szinten is előnyös lehet a munkáltatók számára, hiszen növeli a munkavállalók megbecsülését, elősegíti a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartását, valamint hozzájárul a társadalom és gazdaság fenntarthatósághoz. Őszintén hisszük, hogy a tudatos HR-stratégiák és a rugalmas foglalkoztatási lehetőségek segíthetnek abban, hogy a láthatatlan munkavégzést végzők is megfelelő támogatásban részesüljenek” – mondta el Margitics Ákos, a WHC szövetkezeti-szolgáltatás üzletágvezetője.

A WHC elkötelezetten támogatja a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését, amit a WHC Family – Kisgyermekkel Otthon Lévők Szövetkezetének létrehozásával is bizonyít. Ez a kezdeményezés lehetőséget teremt a GYED-en vagy GYES-en lévő édesanyák – és édesapák – számára, hogy rugalmas munkavégzés mellett újra bekapcsolódjanak a munka világába. A szövetkezet révén nem csak a munkavállalók, de a munkáltatók is hozzáférhetnek egy eddig kevésbé kihasznált munkaerő-tartalékhoz, miközben kedvező adózási feltételek és csökkentett adminisztrációs terhek mellett foglalkoztathatják a szövetkezeti tagokat.

A láthatatlan munka világnapján a WHC arra ösztönzi a vállalatokat, hogy támogassák azokat a programokat, amelyek segítenek a láthatatlan munka méltó elismerésében, és lehetővé teszik az ilyen jellegű munkát végzők számára is a munkaerőpiacon való részvételt.