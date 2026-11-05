2026. november 5. csütörtök Imre
2 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Részvénykereskedési grafikon adatképernyő háttér előtt.
Gazdaság

Megremegtek a magyar részvények: nagyot esett az OTP, a Mol sem úszta meg

MTI
2026. november 5. 18:52 2 perc

A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására csökkenéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - közölte az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. A BÉT részvényindexe, a BUX 3123,28 pontos, 2,12 százalékos csökkenéssel, 144 484,17 ponton zárt csütörtökön.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára a Richter kivételével esett az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter azt mondta, hogy a délutáni amerikai piacnyitással elromlott a hangulat, és az európai indexek is csökkentek. A befektetők elfordultak a feltörekvő piacoktól, igaz, Európában mérsékeltebb a csökkenés, mint a tengerentúlon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezető részvények közül az OTP esett a legnagyobb mértékben. A Mol árfolyama nem reagált arra a kedvező hírre, hogy a Mol Nyrt. és a Mol Serbia Investment Kft. megkapta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) engedélyét a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) felvásárlás-előkészítő tranzakcióinak végrehajtására. Az elemző szerint a Mol péntek hajnali gyorsjelentésének közzététele lehet a háttérben. A Richter minimális emelkedést mutatott, a gyógyszeripari részvény defenzívnek számít, azaz stabil hozamot, biztos osztalékot és alacsonyabb kockázatot nyújt a befektetőknek - ismertette.

  • A Mol 118 forinttal, 2,31 százalékkal, 4982 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1460 forinttal, 3,42 százalékkal, 41 200 forintra esett, forgalmuk 20,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 50 forinttal, 1,71 százalékkal, 2870 forintra gyengült, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,54 százalékkal, 12 970 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 8545,26 ponton zárt csütörtökön, ez 125,11 pontos, 1,44 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:07
19:03
18:52
18:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 5. 16:50
Csapkod a tőzsde Amerikában: bikapiacot hoz a demokrata győzelem?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 5. 14:31
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az o...
Holdblog  |  2026. november 5. 13:23
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen...
Bankmonitor  |  2026. november 4. 13:44
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
2026. november 5.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
2026. november 5.
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
2
1 hete
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
3
6 napja
Brutálisat erősödött a forint árfolyama: ismét egyre közelebb az álomhatár
4
1 hete
Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen: az Interpol és az Europol körözési listáján a volt MNB-elnök fia
5
2 napja
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vásárlóerő - paritás
meghatározása a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 19:03
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 18:07
Kvíz: Emlékszel még gyerekkorod őszi dalaira? Mutasd meg, mennyit tudsz felidézni belőlük!
Agrárszektor  |  2026. november 5. 18:28
Olyan dolog történt a Fertő tónál, amire 61 éve nem volt példa