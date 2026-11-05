Egyre súlyosabb eladási hullám bontakozott ki csütörtökön az amerikai tőzsdéken: a technológiai részvényeket különösen brutálisan ütötték a befektetők.
Megremegtek a magyar részvények: nagyot esett az OTP, a Mol sem úszta meg
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására csökkenéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - közölte az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. A BÉT részvényindexe, a BUX 3123,28 pontos, 2,12 százalékos csökkenéssel, 144 484,17 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára a Richter kivételével esett az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter azt mondta, hogy a délutáni amerikai piacnyitással elromlott a hangulat, és az európai indexek is csökkentek. A befektetők elfordultak a feltörekvő piacoktól, igaz, Európában mérsékeltebb a csökkenés, mint a tengerentúlon.
A vezető részvények közül az OTP esett a legnagyobb mértékben. A Mol árfolyama nem reagált arra a kedvező hírre, hogy a Mol Nyrt. és a Mol Serbia Investment Kft. megkapta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) engedélyét a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) felvásárlás-előkészítő tranzakcióinak végrehajtására. Az elemző szerint a Mol péntek hajnali gyorsjelentésének közzététele lehet a háttérben. A Richter minimális emelkedést mutatott, a gyógyszeripari részvény defenzívnek számít, azaz stabil hozamot, biztos osztalékot és alacsonyabb kockázatot nyújt a befektetőknek - ismertette.
- A Mol 118 forinttal, 2,31 százalékkal, 4982 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1460 forinttal, 3,42 százalékkal, 41 200 forintra esett, forgalmuk 20,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 50 forinttal, 1,71 százalékkal, 2870 forintra gyengült, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,54 százalékkal, 12 970 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 8545,26 ponton zárt csütörtökön, ez 125,11 pontos, 1,44 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
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