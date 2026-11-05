Megremegtek a magyar részvények: nagyot esett az OTP, a Mol sem úszta meg

A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására csökkenéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - közölte az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. A BÉT részvényindexe, a BUX 3123,28 pontos, 2,12 százalékos csökkenéssel, 144 484,17 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára a Richter kivételével esett az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter azt mondta, hogy a délutáni amerikai piacnyitással elromlott a hangulat, és az európai indexek is csökkentek. A befektetők elfordultak a feltörekvő piacoktól, igaz, Európában mérsékeltebb a csökkenés, mint a tengerentúlon.

A vezető részvények közül az OTP esett a legnagyobb mértékben. A Mol árfolyama nem reagált arra a kedvező hírre, hogy a Mol Nyrt. és a Mol Serbia Investment Kft. megkapta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) engedélyét a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) felvásárlás-előkészítő tranzakcióinak végrehajtására. Az elemző szerint a Mol péntek hajnali gyorsjelentésének közzététele lehet a háttérben. A Richter minimális emelkedést mutatott, a gyógyszeripari részvény defenzívnek számít, azaz stabil hozamot, biztos osztalékot és alacsonyabb kockázatot nyújt a befektetőknek - ismertette.

A Mol 118 forinttal, 2,31 százalékkal, 4982 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

118 forinttal, 2,31 százalékkal, 4982 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1460 forinttal, 3,42 százalékkal, 41 200 forintra esett, forgalmuk 20,2 milliárd forintot tett ki.

ára 1460 forinttal, 3,42 százalékkal, 41 200 forintra esett, forgalmuk 20,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 50 forinttal, 1,71 százalékkal, 2870 forintra gyengült, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

árfolyama 50 forinttal, 1,71 százalékkal, 2870 forintra gyengült, forgalma 1,3 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,54 százalékkal, 12 970 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 8545,26 ponton zárt csütörtökön, ez 125,11 pontos, 1,44 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.