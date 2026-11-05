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Gyengült a forint csütörtök estére: így áll most az euróval és a dollárral szemben

Pénzcentrum
2026. november 5. 19:07 1 perc

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,52 forintról 364,01 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 362,10 forint és 364,62 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 395,27 forintról 397,80 forintra ment fel, míg a dolláré 321,90 forintról 323,99 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1261 dollárról 1,1233 dollárra változott.

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Címlapkép: Getty Images
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