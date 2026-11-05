A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására csökkenéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - közölte az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.
Gyengült a forint csütörtök estére: így áll most az euróval és a dollárral szemben
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,52 forintról 364,01 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 362,10 forint és 364,62 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 395,27 forintról 397,80 forintra ment fel, míg a dolláré 321,90 forintról 323,99 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1261 dollárról 1,1233 dollárra változott.
Felcsút és Buda tarol, a vidék lemarad: kiderült, hol keresnek a legtöbbet befektetésekből a magyarok, hatalmasak a különbségek
Hét százalékkal, 3048 milliárd forintra nőtt a bevallott nettó tőkejövedelem Magyarországon 2025-ben, miközben az ilyen jövedelemmel rendelkezők száma alig változott.
Az amerikai félidős választások alapvetően átrendezték a washingtoni politikai erőviszonyokat. A piacok erre adott első reakciója negatív volt.
Az euró 362 forint közelébe, a dollár 323 forint alá, a svájci frank pedig 396 forint alá süllyedt.
Hiába a milliós támogatás, nem a pénzen múlik minden: így válnak kísértetházzá a felújított vidéki épületek
Egy vidéki épület felújítása csak akkor jelent valódi és tartós értéket egy település számára, ha ahhoz valós közösségi igény és fenntartható üzemeltetés társul.
A BUX több mint 1 százalékot emelkedett szerdán, az OTP árfolyama pedig több mint 2 százalékkal nőtt.
Meglepő számok érkeztek a magyar költségvetésről: jelentősen csökkent a hiány, de további változások jönnek
Jelentősen, több mint 138 milliárd forinttal javult az államháztartás központi alrendszerének októberi egyenlege az előző év azonos időszakához képest.
Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél
Az arany árfolyama közel három százalékkal, unciánként 4044,9 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban.
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
Mától bárki megnézheti, ki volt besúgó. Mi van, ha a nagyszülő, szülő, ismerős neve is ott van? Egy név a kartonon még nem ítélet, de...
Itt a rendelet, drasztikusan hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: leszámolnak az óriásplakátokkal
Jelentősen szigorítja a közterületi reklámok kihelyezését a Tisza-kormány tegnap megjelent rendelete.
Virovácz Péter: régiós éltanuló lehet a forint, a hitelességépítés hónapjai jönnek a magyar gazdaságban
A választások után látványosan javult a befektetői hangulat Magyarország körül, a külföldi befektetők érdeklődése pedig továbbra is erős.
Az Erste Bank nyeresége a negyedével csökkent az év első kilenc hónapjában a megemelkedett állami terhek és szabályozói változások miatt, a hitelezés történelmi csúcsokat döntött.
Szúrós szag miatt riasztották a hatóságokat kedden egy budapesti, XII. kerületi épülethez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Megszólalt Csányi Péter: egyelőre nem vonul ki Oroszországból az OTP, elárulta az indokot a bankvezér
Egyelőre nem vonul ki Oroszországból az OTP, mivel nem találtak olyan vevőt, amely elfogadható árat kínált volna úgy, hogy közben az orosz hatóságok is jóváhagyják...
Ügynökakták: több tízezer nevet hoznak nyilvánosságra a nyitottaktak.hu-n, többségük egyszerű "kisember"
Megnyíltak az ügynökakták, a nyitottaktak.hu oldalon több tízezer, 1990 előtt beszervezett ügynök neve és adatai váltak bárki számára ingyenesen kereshetővé.
Váratlan lendületet vett a magyar ipar: több kulcságazat is húzza a növekedést, de nem mindenki tartja a tempót
Szeptemberben 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva 0,9 százalékos bővülést mértek.
Vége lehet az árrésstopnak, jelentősen emelhetik a nyugdíjminimumot: fontos változásokról tárgyal ma a parlament
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezik szerdán az Országgyűlés, majd több jelentős adó- és gazdasági változásról tárgyalnak a képviselők.
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.