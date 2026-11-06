A Hamburg és az Everton is pályára lép pénteken: mutatjuk, hol lesznek a legizgalmasabb meccsek a Premier League-től a Bundesligáig

Öt európai topliga mérkőzései színesítik a péntek esti futballprogramot: november 6-án a Bundesligától a Premier League-en át a La Ligáig több izgalmas összecsapást is rendeznek. A Hamburg győzelmi sorozata folytatására készül, az Evertonra pedig a remek formában lévő Coventry vár, de az olasz és a francia bajnokságban is fontos pontokért lépnek pályára a csapatok. Mutatjuk a pénteki meccsek teljes programját és a kezdési időpontokat.

November 6-án, pénteken öt európai topliga is kínál mérkőzéseket a futballszurkolóknak. A Bundesliga, a Serie A, a Ligue 1, a Premier League és a La Liga egy-egy találkozója is szerepel a programban. Bár ezúttal nem klasszikus rangadók kerülnek a középpontba, több összecsapás is tartogathat meglepetéseket.

A Hamburg három egymást követő győzelemmel várja a Mönchengladbachot, az Evertonra pedig a remek formában lévő Coventry jelenthet komoly kihívást. Olaszországban és Franciaországban szintén fontos pontokért lépnek pályára a csapatok. Mutatjuk a pénteki játéknap legfontosabb mérkőzéseit és a kezdési időpontokat.

A Hamburger SV a Borussia Mönchengladbachot fogadja 20:30-kor. A hazaiak három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött készülhetnek a találkozóra, így bizakodva várhatják a folytatást. A Mönchengladbach ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben, és egyelőre nem tudott tartósan jó formába lendülni.

A két együttes legutóbbi, januári összecsapása gól nélküli döntetlennel zárult. Ezúttal mindkét félnek jó oka van arra, hogy a három pont megszerzésére törekedjen.

20:45-kor a Venezia és az Udinese csap össze az olasz bajnokságban. Mindkét együttes nehéz időszakon van túl, és egyikük sem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani az utóbbi időben. Az Udinese szeptemberben hazai pályán még legyőzte a Veneziát, azóta azonban a két csapat formája sem alakult a várakozásoknak megfelelően.

A pénteki találkozó így mindkét fél számára fontos lehet a bajnoki helyzet javítása szempontjából.

A Toulouse FC 20:45-kor a Strasbourgot látja vendégül. A hazaiak az elmúlt fordulókban változó eredményeket értek el, győzelmek és döntetlenek váltották egymást. A Strasbourg helyzete sem sokkal kedvezőbb: a csapat az utóbbi időszakban több vereséget is elszenvedett, és nehezen találja a megfelelő formát.

A két együttes tavaszi mérkőzésén a Toulouse idegenben tudott győzni. A hazaiak most saját közönségük előtt is szeretnék megismételni ezt az eredményt.

Az Everton 21:00-kor a Coventry Cityt fogadja. A liverpooli együttes az utóbbi mérkőzéseken valamelyest stabilizálta a teljesítményét: két győzelem mellett döntetleneket is elért. A Coventry viszont kifejezetten jó formában érkezik, hiszen sorozatban három győzelmet aratott.

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A vendégek önbizalmát az is növelheti, hogy a nyári felkészülési időszakban éppen az Everton ellen is sikerült nyerniük. A hazaiaknak tehát nem lesz könnyű dolguk, a Coventry ugyanis idegenben is veszélyes ellenfél lehet.

A pénteki játéknapon 21:00-kor a Sevilla FC az Deportivo Alavést fogadja. Mindkét csapat ingadozó teljesítményt nyújtott az elmúlt fordulókban, így nehéz egyértelmű esélyest megnevezni. A februári egymás elleni találkozójuk döntetlennel végződött, és a mostani összecsapás is szoros küzdelmet ígér.

A Sevilla hazai pályán mindig kellemetlen ellenfél, az Alavés azonban várhatóan ezúttal sem adja könnyen a pontokat.

Ezeket a meccseket érdemes figyelni pénteken

A pénteki programból a Hamburger SV és a Borussia Mönchengladbach összecsapása emelkedik ki: a hazaiak hárommeccses győzelmi sorozatukat folytatnák, míg a vendégeknek a hullámzó teljesítményükön kellene javítaniuk.

Az Everton és a Coventry mérkőzése szintén érdekesnek ígérkezik, különösen a vendégek három egymást követő győzelme miatt. A Serie A és a Ligue 1 találkozóin pedig a két-két csapat közelmúltbeli formája alapján nehéz előre megjósolni a végeredményt.

Aki több mérkőzést is szeretne követni, már 20:30-kor bekapcsolódhat a Bundesliga találkozójába. Ezt követően 20:45-kor két újabb összecsapás kezdődik, majd 21:00-kor a Premier League és a La Liga mérkőzéseivel folytatódik a péntek esti futballprogram.