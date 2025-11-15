2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Munkások készletet mozgatnak és teherautót rakodnak egy élelmiszer-forgalmazó raktárban
HRCENTRUM

Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni

Pénzcentrum
2025. november 15. 16:05

2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése, derül ki egy magyar youtuber, Szegezdi Szabolcs videójából. A többnyire targoncás, csomagolói és rakodói feladatokat ellátó férfi havi 160 óra munkával szedi össze ezt a bért, bár a fizetésébe már a 800-900 eurós apartman is beletartozik, amiért viszont még rezsit sem kell fizetnie. Azt is elmesélte, hogy a reggelek nyugodtan indulnak a számára, a precizitás és a szabálykövetés pedig különösen fontos a munkakörében.

Szegezdi Szabolcs Ausztriában dolgozik, az utóbbi időben pedig a YouTube csatornáján mesélte el, hogy milyen az élet és a munka kint, a szomszédos országban. Többek között azt is részletesen bemutatta, hogy pontosan hogyan és milyen targoncával dolgozik a mindennapjai során, ahogy arról is mesélt, hogy mennyi a fizetése.

Így telik egy nap az osztrák raktárban

A youtuber elmondása szerint kellemesen indulnak a napjai, a munkába állás előtt még van ideje nyugodtan meginni egy kávét, megnézni egy-két YouTube videót és még relaxálni is tud kicsit. Ezután indul el a műszakja, amit általában a gép, azaz a targonca átvételével és ellenőrzésével nyit.

„Itt kezdődik igazán csak a nap”, mondja, és közben megmutatja, hogyan komissiózza a kocka alakú termékeket a raktárból. Ez azt jeleneti, hogy Szabolcs a megrendelések alapján kigyűjti és összeválogatja a raktárkészletből a termékeket – így például különféle fajta, típusú, méretű fagyasztókat, hűtőket, mosogatógépeket vagy akár mosógépeket – a kiszállításhoz.

Ezt nem egy hagyományos villás targoncával teszi meg, hanem egy speciálisabb eszközzel, amivel tulajdonképpen két oldalról fogja meg a terméket. Ez jóval biztonságosabb a hagyományos gépnél, hiba, törés vagy sérülés nélkül tud árut kiszedni a sorból.

Rendkívül fontos még a termék pontos típusának és sorozatszámának ellenőrzése is – amihez egy okostelefon kinézetű szkennert használ NFC olvasóval és hozzá párosított saját nyomtatóval –, mivel egyetlen betű vagy szám eltérése már egy másik terméket jelenthet az ügyfél megrendeléséhez képest, ami pedig komoly reklamációkat okozhat.

Ezután elviszi a terméket a csomagolórészlegre, ahol egy forgózsámoly és egy gép segítségével az áru lefóliázása vagy pánttolása következik. Raktárosként ehhez a feladathoz is értenie kell, így sokszor ebbe is besegít, csakúgy, mint a kamion megpakolásába.

„Mindennek megvan a szabálya: kipakolás, bepakolás, komissiózás”

- foglalta össze a munkafolyamatot a videóban.

Mint a youtuber fogalmaz, ez megy nap nap után, amit mindig 30 perc szünet szakít meg. Ezt bármikor szabadon kiveheti, akár fel is oszthatja a munkaidő alatt, viszont tűz- és balesetvédelmi okokból ezt mindig le kell jelentenie. Ebéd után pedig folytatódik a munka, nagyon fontos a sebesség, mivel mint fogalmaz, „idő egyenlő pénz, főleg a nagy cégeknél”.

A nap végén fontos a precíz rendrakás

Ha hátulról kell kivennie egy árut, akkor az előtte lévő termékeket is ki kell pakolnia, majd a szabályoknak megfelelően kell ezeket elhelyeznie úgy, hogy közben ne zavarja a megrendelt termékek mozgatását. Később, a nap végén a nem megrendelt árukat a megfelelő helyre kell visszahelyezni, hogy a műszakváltás is pontosan tudja, hogy mi melyik lokációból származik, így nincs kavarodás.

Az elpakolás után Szabolcs még ellenőrzi a sorokat, hogy valóban minden visszakerült-e a helyére, összeszedi a szemetet a földről, kétnaponta pedig a targoncák takarítását is elvégzi – ha indokolt, akár sűrűbben is. Szintén a nap végi karbantartás része a targonca feltöltése, aminek ugyanúgy megvannak a szabályai, például meg kell várni, hogy a töltési ciklus elinduljon. A többi eszközt is hasonló precizitással pakolja el, mindennek megvan a helye és mindent töltőre kell rakni a műszak leadása előtt.

A youtuber érdekességként még azt megosztotta nézőivel, hogy „mint minden raktárban, nálunk is megvannak az úgymond slágertermékek, amiből sokkal több fogy, mint a többiből”. Mint mondja, ezek kelendőek lehetnek az ár vagy akár a termék mérete miatt is. A videóban például egy a mosógépet mutat meg, amivel reggel még tele volt az allokáció, délutánra viszont már alig van belőle.

Kapcsolódó cikkeink:

Ennyiért dolgozik kint

Szabolcs szűkszavúan fogalmaz a fizetés kapcsán (csupán a kommentek között szerepel az összeg), de az kiderül, hogy egy hónap alatt a heti 40 órás munkáért 1750 eurót, azaz napi árfolyamon, a Pénzcentrum kalkulátorával átszámolva nagyjából 672288 forintot kap. Bár plusz juttatások (például étkezési utalvány) ehhez nem jár, egy másik videójából kiderül, hogy a munkaközvetítője egy évre előre kifizetett számára egy apartmant, ami – egy harmadik, néhány hetes videója alapján – egy havi 800-900 euróba kerülő lakást jelent ingyen, rezsi nélkül.

Bár ez a fizetés talán nem tűnik kiugrónak (már 2023-ban 3000 eurós fizetést kínáló osztrák raktáros munkáról számoltunk be a Pénzcentrumon), a külön fürdőszobás, konyhával ellátott apartmannal együtt tulajdonképpen 2600 eurót (körülbelül 999000 forintot) ér a youtuber fizetése, ami átlagosnak mondható Ausztriában a hasonló munkakörök tekintetében.

Szintén érdemes hozzátenni, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2024-es adatai szerint Magyarországon egy rakodómunkás átlagosan havi bruttó 480309 forintot keres 30 év alatt, míg 30-39 éves kor között bruttó havi 499794 az átlagfizetés ugyanebben a pozícióban. Mire pedig a munkakör kollégái betöltik az ötvenet, ez az összeg általában már 477091 forintra csökken. Ebből is jól látható tehát, hogy a magyar fizetésekhez képest Ausztriában jóval többet lehet keresni azonos munkakörben.
Címlapkép: Getty Images
