Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt ×
Budapest, 2022. október 14.Az európai uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én.MTI/Balogh Zoltán
HRCENTRUM

Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak

MTI
2026. január 29. 12:09

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet megállapodása alapján az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál, amit két részletben kapnak meg a dolgozók.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében jelentette be a béremelés részleteit. A korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával január 1-jétől 7 százalékos, majd július 1-jétől további 3 százalékos béremelés valósul meg a Magyar Postánál.

A miniszter közölte, hogy a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forintot kapnak a dolgozók teljesítményük elismeréseként.

Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciókat már végrehajtották, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.
#hrcentrum #bér #cafetéria #minimálbér #béremelés #magyar posta #bérek #dolgozók #juttatás #garantált bérminimum #nagy márton

