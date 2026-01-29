A legfrissebb adatok szerint a bérek és a nyugdíjak közötti különbség történelmi léptékben magas, és az elmúlt években látványosan kitágult az olló
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet megállapodása alapján az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál, amit két részletben kapnak meg a dolgozók.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében jelentette be a béremelés részleteit. A korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával január 1-jétől 7 százalékos, majd július 1-jétől további 3 százalékos béremelés valósul meg a Magyar Postánál.
A miniszter közölte, hogy a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forintot kapnak a dolgozók teljesítményük elismeréseként.
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciókat már végrehajtották, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.
A PENNY átlagosan 8%-os béremelést jelentett be az értékesítésben és a logisztikában dolgozóknak.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
A legnagyobb kérdés sokaknak, hogy ehhez a sokak számára megosztó technológiához való viszony hogyan hathat a keresetekre.
A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli.
Rengeteg gyári melót vehetnek el robotok: ennek sokan nem fognak örülni, ezek a dolgozók retteghetnek
A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezet erősen bírálja a vállalat humanoid robotok bevezetésére vonatkozó tervét, mert szerintük az munkahelyek elvesztéséhez vezethet.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
Mutatjuk, hogy melyik pozíciókban nőttek leginkább a fizetések az elmúlt években.
A törvény bevezetésekor számos bírósági vezető és bíró aggodalmát fejezte ki.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja, és a szavazatszámlálók szabadnapot is kapnak.
Budapest és a vidék között akár 50%-os bérszakadék is lehet. Mutatjuk, miért alakult ez így, és hol várható felzárkózás.
