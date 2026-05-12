A tómeder kiszáradása a szárazság miatt.
HelloVidék

Apad a Tisza, de most tényleg: történelmi mélyponthoz közelít a vízállás + Videó

HelloVidék
2026. május 12. 11:15

Sokkoló a helyzet! Rendkívül alacsony vízszintet mérnek a Tiszán Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál: a folyó vízállása már a történelmi negatív rekord közelébe süllyedt.

A legfrissebb adatok szerint május 11-én, hétfőn 16 órakor a szolnoki vízmércén mínusz 280 centiméteres értéket regisztráltak. A valaha mért legalacsonyabb szint mínusz 301 centiméter volt, amely 2022 nyarán alakult ki. A szakmai és helyi visszatekintések szerint a mostanihoz hasonlóan alacsony vízállásra ezt megelőzően nagyjából 170 évvel korábban volt példa a térségben - írta a Pecaverzum.

A rendkívül száraz időszak hatása Szolnoknál is látványos: a Tisza medre jelentősen visszahúzódott, a Zagyva torkolatánál és a part menti szakaszokon egyre nagyobb területek kerültek szárazra. A jelenség már most sokak szerint aggasztó képet fest a folyó állapotáról. A helyzetről a Szolnokon Szabadon Facebook-oldalon is megjelent egy videó, amely a kritikus vízállást és a kiszáradó partszakaszokat is bemutatja.


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Címlapkép: Getty Images
