Apad a Tisza, de most tényleg: történelmi mélyponthoz közelít a vízállás + Videó

Sokkoló a helyzet! Rendkívül alacsony vízszintet mérnek a Tiszán Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál: a folyó vízállása már a történelmi negatív rekord közelébe süllyedt.

A legfrissebb adatok szerint május 11-én, hétfőn 16 órakor a szolnoki vízmércén mínusz 280 centiméteres értéket regisztráltak. A valaha mért legalacsonyabb szint mínusz 301 centiméter volt, amely 2022 nyarán alakult ki. A szakmai és helyi visszatekintések szerint a mostanihoz hasonlóan alacsony vízállásra ezt megelőzően nagyjából 170 évvel korábban volt példa a térségben - írta a Pecaverzum.

A rendkívül száraz időszak hatása Szolnoknál is látványos: a Tisza medre jelentősen visszahúzódott, a Zagyva torkolatánál és a part menti szakaszokon egyre nagyobb területek kerültek szárazra. A jelenség már most sokak szerint aggasztó képet fest a folyó állapotáról. A helyzetről a Szolnokon Szabadon Facebook-oldalon is megjelent egy videó, amely a kritikus vízállást és a kiszáradó partszakaszokat is bemutatja.
























