Megint rátenyerelt az önmegsemmisítő gombra a Spurs: egyre izgalmasabb a kiesési csata
A Tottenham hétfői remijével elszalasztotta a lehetőséget, hogy a szezon utolsó két fordulója előtt négypontos előnyre tegyen szert a kiesőzónában lévő West Hammel szemben - közölte a BBC Sport.
A Tottenham Hotspur továbbra sem érezheti magát biztonságban a Premier League kiesési küzdelmében. A csapat hazai pályán mindössze 1–1-es döntetlent játszott a Leeds United ellen a forduló hétfői zárásán.
Roberto de Zerbi csapatát Mathys Tel látványos gólja juttatta előnyhöz. A francia támadó azonban a 74. percben végzetes hibát követett el. Saját büntetőterületén belül megkísérelt egy ollózást, amellyel Ethan Ampadu fejét találta el. A videóbíró megerősítette a tizenegyest, amelyet Dominic Calvert-Lewin magabiztosan értékesített. Az olasz edző szemmel láthatóan elkeseredett: fekete kapucnit húzott az arcába, és térdre rogyott. Később sárga lapot is kapott, miután többször elhagyta a technikai zónát.
Tel már az első félidőben is megmutatta a kiszámíthatatlan oldalát. Saját tizenhatosán belül szorult helyzetbe került, és kis híján öngólt vétett, de ekkor Kevin Danso még menteni tudott az utolsó pillanatban. Az olasz vezetőedző a mérkőzés után a védelmébe vette a fiatal játékost:
Fiatal és tehetséges, megölelem majd. Sajnálja a hibáját, de ez megeshet egy fiatal játékossal
- monta De Zerbi.
A Spurs kapusa, Antonín Kínský két bravúros védéssel hívta fel magára a figyelmet. Az első félidőben Joe Rodon fejesét hárította, a ráadásban pedig Sean Longstaff lövését tornázta a kapufára elképesztő reflexszel. Ez az utóbbi mentés akár döntőnek is bizonyulhat a bennmaradásért vívott harcban. Kínský számára különösen fontos volt ez a teljesítmény. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén ugyanis az Atlético Madrid ellen már 17 perc után le kellett cserélni.
De Zerbi a győzelem reményében küldte pályára James Maddisont. A játékos az idénynyitó edzőtábor óta tartó súlyos térdsérüléséből felépülve most lépett először pályára tétmérkőzésen. Maddison úgy érezte, büntetőt érő szabálytalanságot szenvedett el Lukas Nmechával szemben. A játékvezető szerint azonban a Leeds játékosa ért előbb a labdához.
A döntetlen azt jelenti, hogy amennyiben a West Ham vasárnap este nyer a Newcastle otthonában, a Tottenham visszacsúszik a kiesőzónába. Ez különösen nehéz helyzetbe hozná őket azelőtt, hogy május 19-én a Chelsea vendégeként lépnek pályára.
De Zerbi együttese a bajnokságban legutóbb decemberben, a Brentford ellen tudott győzni hazai pályán. Azóta mindössze két hazai döntetlenre futotta az erejükből: előbb a Brighton, majd most a Leeds ellen. A bennmaradás kérdése így könnyen a szezon utolsó fordulójában dőlhet el, amikor az Everton érkezik a Tottenham Hotspur Stadionba.
