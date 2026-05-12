UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Megint rátenyerelt az önmegsemmisítő gombra a Spurs: egyre izgalmasabb a kiesési csata

2026. május 12. 11:23

A Tottenham hétfői remijével elszalasztotta a lehetőséget, hogy a szezon utolsó két fordulója előtt négypontos előnyre tegyen szert a kiesőzónában lévő West Hammel szemben - közölte a BBC Sport.

A Tottenham Hotspur továbbra sem érezheti magát biztonságban a Premier League kiesési küzdelmében. A csapat hazai pályán mindössze 1–1-es döntetlent játszott a Leeds United ellen a forduló hétfői zárásán.

Roberto de Zerbi csapatát Mathys Tel látványos gólja juttatta előnyhöz. A francia támadó azonban a 74. percben végzetes hibát követett el. Saját büntetőterületén belül megkísérelt egy ollózást, amellyel Ethan Ampadu fejét találta el. A videóbíró megerősítette a tizenegyest, amelyet Dominic Calvert-Lewin magabiztosan értékesített. Az olasz edző szemmel láthatóan elkeseredett: fekete kapucnit húzott az arcába, és térdre rogyott. Később sárga lapot is kapott, miután többször elhagyta a technikai zónát.

Tel már az első félidőben is megmutatta a kiszámíthatatlan oldalát. Saját tizenhatosán belül szorult helyzetbe került, és kis híján öngólt vétett, de ekkor Kevin Danso még menteni tudott az utolsó pillanatban. Az olasz vezetőedző a mérkőzés után a védelmébe vette a fiatal játékost:

Fiatal és tehetséges, megölelem majd. Sajnálja a hibáját, de ez megeshet egy fiatal játékossal

- monta De Zerbi.

Premier League 36. forduló
Tottenham Hotspur
1
1
Leeds United
Félidő: 0-0
2026. május 11. hétfő 21:00
|
Tottenham Hotspur Stadium, London
Hazai gólszerzők
50' Mathys Tel
Vendég gólszerzők
74' Dominic Calvert-Lewin (11-esből)
57
Labdabirtoklási arány
43
99
Támadások
85
60
Veszélyes támadások
31
3
Kaput eltaláló lövések
4
7
Kaput elkerülő lövések
6
14
Szögletek
2
3
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
6
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.05.12.

A Spurs kapusa, Antonín Kínský két bravúros védéssel hívta fel magára a figyelmet. Az első félidőben Joe Rodon fejesét hárította, a ráadásban pedig Sean Longstaff lövését tornázta a kapufára elképesztő reflexszel. Ez az utóbbi mentés akár döntőnek is bizonyulhat a bennmaradásért vívott harcban. Kínský számára különösen fontos volt ez a teljesítmény. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén ugyanis az Atlético Madrid ellen már 17 perc után le kellett cserélni.

De Zerbi a győzelem reményében küldte pályára James Maddisont. A játékos az idénynyitó edzőtábor óta tartó súlyos térdsérüléséből felépülve most lépett először pályára tétmérkőzésen. Maddison úgy érezte, büntetőt érő szabálytalanságot szenvedett el Lukas Nmechával szemben. A játékvezető szerint azonban a Leeds játékosa ért előbb a labdához.

A döntetlen azt jelenti, hogy amennyiben a West Ham vasárnap este nyer a Newcastle otthonában, a Tottenham visszacsúszik a kiesőzónába. Ez különösen nehéz helyzetbe hozná őket azelőtt, hogy május 19-én a Chelsea vendégeként lépnek pályára.

De Zerbi együttese a bajnokságban legutóbb decemberben, a Brentford ellen tudott győzni hazai pályán. Azóta mindössze két hazai döntetlenre futotta az erejükből: előbb a Brighton, majd most a Leeds ellen. A bennmaradás kérdése így könnyen a szezon utolsó fordulójában dőlhet el, amikor az Everton érkezik a Tottenham Hotspur Stadionba.
