Megbénult az MVM rendszere: napok óta tart a káosz, rengeteg magyar kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe

Több napja nem érhető el az MVM Next online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása. A szolgáltató rendszerkarbantartásra hivatkozik, de továbbra sem tudni, mikor indulhat újra a digitális ügyintézés, emiatt van, aki nem tudta még befizetni számláit. Az MVM szerint a háttérben egy nagyobb fejlesztés áll, írja a 24.hu.

Csütörtök óta nem működik az MVM Next online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása, a rendszerkarbantartás pedig a tervezettnél hosszabb ideig húzódik.

A 24.hu egyik olvasója számolt be arról, hogy már pénteken sem tudta használni az online felületet, hétfőn pedig továbbra is ugyanaz az üzenet fogadta: az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás pillanatnyilag nem érhető el.

Az MVM közlése szerint a weboldalon és az MVM For You Facebook-oldalán már korábban jelezték, hogy május 7. óta rendszerkarbantartást végeznek. A társaság azt írta: a munkálatok célja az online intézhető ügyek körének bővítése és a digitális ügyintézés fejlesztése.

A vállalat hozzátette, hogy a karbantartási folyamat a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, ezért nem érhető el jelenleg sem az alkalmazás, sem az online ügyfélszolgálat. Az MVM szerint szakértőik folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, ugyanakkor arra nem adtak választ, pontosan mikor indulhat újra a szolgáltatás.

