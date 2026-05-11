Budapest, 2023. február 5.Céglogó az MVM Next Földgáz ügyfélszolgálati iroda épületén a főváros VIII. kerületében, a Fiumei úton.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Du
Gazdaság

Megbénult az MVM rendszere: napok óta tart a káosz, rengeteg magyar kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe

Pénzcentrum
2026. május 11. 17:42

Több napja nem érhető el az MVM Next online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása. A szolgáltató rendszerkarbantartásra hivatkozik, de továbbra sem tudni, mikor indulhat újra a digitális ügyintézés, emiatt van, aki nem tudta még befizetni számláit. Az MVM szerint a háttérben egy nagyobb fejlesztés áll, írja a 24.hu.

Csütörtök óta nem működik az MVM Next online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása, a rendszerkarbantartás pedig a tervezettnél hosszabb ideig húzódik.

A 24.hu egyik olvasója számolt be arról, hogy már pénteken sem tudta használni az online felületet, hétfőn pedig továbbra is ugyanaz az üzenet fogadta: az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás pillanatnyilag nem érhető el.

Az MVM közlése szerint a weboldalon és az MVM For You Facebook-oldalán már korábban jelezték, hogy május 7. óta rendszerkarbantartást végeznek. A társaság azt írta: a munkálatok célja az online intézhető ügyek körének bővítése és a digitális ügyintézés fejlesztése.

A vállalat hozzátette, hogy a karbantartási folyamat a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, ezért nem érhető el jelenleg sem az alkalmazás, sem az online ügyfélszolgálat. Az MVM szerint szakértőik folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, ugyanakkor arra nem adtak választ, pontosan mikor indulhat újra a szolgáltatás.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
