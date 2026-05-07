2026. május 7. csütörtök Gizella
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember, aki kiszámítja vállalkozása pénzügyi kimutatását. Üzleti panoráma bannermásolási lehetőséggel. Könyvelés és adózás
HRCENTRUM

Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár

Pénzcentrum
2026. május 7. 17:29

A Forvis Mazars, Magyarország egyik könyvvizsgáló és tanácsadó vállalata közzétette idei közép-kelet-európai adóbrosúráját, melyben 25 ország adórendszerét hasonlították össze befektetői szemszögből. A kiadvány megjelenése apropóján tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy Magyarországon ugyan rendkívül alacsony társasági adókulcs (9%), de továbbra is világelső az áfa (27%). Szó volt még a Tisza Párt adóreform elképzeléseiről, valamint arról is, hogy hogyan lenne érdemes visszavezetni a kata adózást, és hogy mi a probléma a vagyonadó bevezetésével.

Dr. H. Nagy Dániel, a Forvis Mazars partnere elmondta, hogy Európában több országban is emelkednek az adómértékek, a személyi jövedelem adó és az áfakulcsok is. Románia, Észtország és Kazahsztán mind megemelte általános kulcsát, miközben egyes csökkentett kulcsokat megszüntetett vagy összevont. A régión belül 6%-os volt a minimálbérek emelkedése, az átlagbérek pedig kevesebb mint 5 százalékkal emelkedtek. Magyarországon ezzel szemben 11 és 9 százalékos volt ez a növekedés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértő rámutatott, hogy a mainstream irányhoz képest Magyarország unortodox irányt képviselt eddig: a fogyasztás van sokkal inkább fókuszban van, a nyereségadóztatás kevésbé. A 9%-os tao-kulcs az unióban a legalacsonyabb, de a hitelintézetek különadója 2026-ban nagyon megemelkedett. A 27%-os általános áfakulccsal az ország világelsőnek számít, és a helyi iparűzési adó (hipa) is egyedi teher a régiós versenytársakéhoz képest.

Kapcsolódó cikkeink:

A régióban Magyarországon az egyik legmagasabb az szja

A bérek adóterhelése szempontjából a régió felső harmadában vagyunk, ami azt jelenti, hogy a bérköltség 41 százaléka megy a költségvetésbe. ”Ez magas effektív terhet jelent az alacsonyabb jövedelműekre” – emelte ki.

Dr. H. Nagy Dániel beszélt arról is, hogy a régió országainak mintegy felében (Magyarországon is) egykulcsos szja működik (8–22%), amit elsősorban a balkáni államok preferálnak. A legmagasabb egykulcsos szja-t alkalmazó országok közé tartozik Ukrajna és Észtország mellett Magyarország is. A progresszív adórendszert alkalmazó országoknál nagy a szórás, és a felső kulcs akár az 50%-ot is meghaladhatja.

A szociális hozzájárulási adó (szocho) esetében a szakértő arra világított rá, hogy vannak olyan országok, ahol ezt kifejezetten alacsonyan tartják. Hozzátette, hogy egyes nemzeteknél inkább a munkáltatókra terhelik a nagyobb hányadát, és a munkavállalóra a kevesebbet, van ahol pedig fordítva működik.

Az átlagos bruttó minimálbérról szólva dr. H. Nagy Dániel megjegyezte, hogy a régióban ez 814 euró körül alakul, és a legtöbb országban 700 és 1300 euró között mozog. Ausztriában és Németországban a legmagasabb az összeg, de a régió egészében emelkedtek az elmúlt időszakban, Montenegróban például közel egyharmadával nőtt az összeg. A vásárlóerő paritással korrigált nettó bérek esetében ugyanakkor már árnyaltabb a kép. Észtországban például a nettó nominális bár több, mint Magyarországon, de a helyi árszínvonal miatt reálértékben a fizetések nem állnak olyan távol egymástól.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Vásárlóerő-paritási (PPP) indexszel korrigált nettó átlagbérek a versenyszférában 2024-ben. Forrás: Forvis MazarsVásárlóerő-paritással (PPP) korrigált nettó átlagbérek a versenyszférában 2024-ben. Forrás: Forvis Mazars

A vagyonadótól nem kell sokat várni

A Tisza-adóprogramjáról a szakértő elmondta, hogy érdemben a személyi jövedelemadó rendszerében nem történne változás, megmaradta az egykulcsos modell, ugyanakkor adójóváíráson keresztül a mediánbér alatt keresők plusz összeget kapnának. 

A kata visszaállításával kapcsolatban azt emelte ki, hogy annak egyszerűsége vonzó, és a gazdaságot is fehéríti, de szerinte aránytalanul kedvező, és nem lenne szerencsés ugyanúgy visszavezetni, mint ahogy volt. Dr. H. Nagy Dániel szerint a valódi kérdés az, hogy a vállalkozások közötti (b2b) ügyletek visszanyitásával a kata ismét adóelkerülési kiskapuvá válik-e.

A Tisza programjának legösszetettebb és legvitatottabb eleméről, a vagyonadóról a szakértő elmondta, hogy ezzel kapcsolatban sokkal több a kérdés, mint a válasz, hogy hogyan lehetne szabályozni, adminisztrálni, végrehajtani. Szerinte ez nagyon átgondolandó kérdés. Megjegyezte, hogy kevés olyan ország van, ahol ez működik, és nem véletlenül nem ebbe az irányba mentek el az országok. Rámutatott, hogy sokkal egyszerűbb a jövedelmet adóztatni, de onnantól, hogy a jövedelem vagyonban ölt testet, sokkal bonyolultabbá válik a kérdés. Hozzátette, hogy Norvégiában is működik ez a rendszer, de ott sem folyt be annyi bevétel, mint amennyire számítottak, mert külföldre viszik a pénzüket a vagyonos emberek.

„Ez nehéz kérdés, ráadásul ennek az adminisztrációja és ellenőrzése hatalmas erőforrásokat fog felemészteni. De a társadalom igazságérzete megkívánja ezt, még ha szimbolikus is lesz a befolyt összeg” – jegyezte meg a szakember, aki még azt is elmondta, hogy a közeljövőben nagy strukturális reformokra nem kell számítani.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kormány #szja #áfa #minimálbér #adó #magyarország #gazdaság #bérek #hipa #adócsökkentés #szocho #adózás rendje #vagyonadó #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:43
17:29
17:14
17:01
16:53
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
NAPTÁR
Tovább
2026. május 7. csütörtök
Gizella
19. hét
Május 7.
Jelszó világnap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
3 hete
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
4 hete
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
2 hete
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hete
Ezer embert rúg ki az Aldi: nagyon sokan kerülnek utcára, ezzel indokolják a létszámleépítést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 16:04
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 14:45
Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét
Agrárszektor  |  2026. május 7. 17:32
Kiderült: ez a nagyhatalom tartja a markában egész Európát
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!