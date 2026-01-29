Durva bérszakadék a diplomások között: egyesek háromszor annyit keresnek 9 év után, mint mások

A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után elérhető magasabb fizetések révén. Az elemzés szerint egyes szakok már 3-4 év alatt megtérülnek, míg másoknál akár 10 éven túl is elhúzódhat ez az időszak.

Az Oktatási Hivatal Diplomán túl elnevezésű felmérése alapján jól nyomon követhető a diplomások munkaerőpiaci helyzete. A Bankmonitor szakértői a 2025-ös felsőoktatási jelentkezéseket és a végzettek átlagfizetéseit vizsgálták meg, hogy kiderítsék, mely szakok térülnek meg a leggyorsabban.

A legnépszerűbb szakok közül 2025-ben a gazdálkodás és menedzsment alapképzés vezet 4484 első helyes jelentkezéssel, ezt követi a pszichológia (2849) és a kereskedelem és marketing (2677) szak.

A fizetéseket tekintve az általános orvosi diplomával rendelkezők vezetnek, akik karrierjük 8-9. évében átlagosan bruttó 1,64 millió forintot keresnek. Őket követik a mérnökinformatikusok (bruttó 1,35 millió Ft) és a nemzetközi gazdálkodást végzettek (bruttó 1,04 millió Ft).

A tíz legnépszerűbb szak mindegyike magasabb fizetést biztosít, mint az érettségivel elérhető átlagbér, bár egyes területeken - mint az ápolás és betegellátás vagy az osztatlan tanárképzés - ez a különbség mindössze 12-19% a diplomaszerzés után 8-9 évvel.

A megtérülés számításakor figyelembe vették a továbbtanulással töltött évek alatt kieső jövedelmet is. Mivel a hallgatók 84%-a ösztöndíjas finanszírozásban tanul, a képzés költségével a legtöbb esetben nem kellett számolni.

Az elemzés szerint az orvosi diploma mindössze 37 hónap (kb. 3 év) alatt térül meg, a mérnökinformatika 44 hónap (3 év 8 hónap) után. A nemzetközi gazdálkodás 74 hónap (kb. 6 év), a pénzügy és számvitel 82 hónap (közel 7 év), a gazdálkodás és menedzsment 91 hónap (7,6 év), míg a kereskedelem és marketing 119 hónap (kb. 10 év) alatt hozza vissza a befektetett időt.

Több szak esetében - mint a pszichológia, az ápolás és betegellátás, az osztatlan tanárképzés és a jogászképzés - 10 éven belül nem következik be a megtérülés. A számítások során feltételezték, hogy a hallgatók a képzés alatt heti 20 órában dolgoznak.

A diploma nemcsak a fizetésben, hanem a hitelfelvételi képességben is előnyt jelent. Például egy általános orvos a munkában töltött 5 év után akár 73,3 millió forint lakáshitelt is felvehet, míg egy pszichológus csak 24,8 millió forintot. A mérnökinformatikusok 46,6 millió, a nemzetközi gazdálkodást végzettek 33,8 millió forint hitelre számíthatnak.

A magasabb iskolai végzettség gazdasági válság esetén is előnyt jelent, mivel a diplomásoknál általában kisebb mértékben emelkedik a munkanélküliség. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy a pályaválasztásnál a személyes érdeklődés és motiváció is fontos szempont, hiszen a magasabb fizetés önmagában nem kárpótol mindenért.