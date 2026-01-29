A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Durva bérszakadék a diplomások között: egyesek háromszor annyit keresnek 9 év után, mint mások
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után elérhető magasabb fizetések révén. Az elemzés szerint egyes szakok már 3-4 év alatt megtérülnek, míg másoknál akár 10 éven túl is elhúzódhat ez az időszak.
Az Oktatási Hivatal Diplomán túl elnevezésű felmérése alapján jól nyomon követhető a diplomások munkaerőpiaci helyzete. A Bankmonitor szakértői a 2025-ös felsőoktatási jelentkezéseket és a végzettek átlagfizetéseit vizsgálták meg, hogy kiderítsék, mely szakok térülnek meg a leggyorsabban.
A legnépszerűbb szakok közül 2025-ben a gazdálkodás és menedzsment alapképzés vezet 4484 első helyes jelentkezéssel, ezt követi a pszichológia (2849) és a kereskedelem és marketing (2677) szak.
A fizetéseket tekintve az általános orvosi diplomával rendelkezők vezetnek, akik karrierjük 8-9. évében átlagosan bruttó 1,64 millió forintot keresnek. Őket követik a mérnökinformatikusok (bruttó 1,35 millió Ft) és a nemzetközi gazdálkodást végzettek (bruttó 1,04 millió Ft).
A tíz legnépszerűbb szak mindegyike magasabb fizetést biztosít, mint az érettségivel elérhető átlagbér, bár egyes területeken - mint az ápolás és betegellátás vagy az osztatlan tanárképzés - ez a különbség mindössze 12-19% a diplomaszerzés után 8-9 évvel.
A megtérülés számításakor figyelembe vették a továbbtanulással töltött évek alatt kieső jövedelmet is. Mivel a hallgatók 84%-a ösztöndíjas finanszírozásban tanul, a képzés költségével a legtöbb esetben nem kellett számolni.
Az elemzés szerint az orvosi diploma mindössze 37 hónap (kb. 3 év) alatt térül meg, a mérnökinformatika 44 hónap (3 év 8 hónap) után. A nemzetközi gazdálkodás 74 hónap (kb. 6 év), a pénzügy és számvitel 82 hónap (közel 7 év), a gazdálkodás és menedzsment 91 hónap (7,6 év), míg a kereskedelem és marketing 119 hónap (kb. 10 év) alatt hozza vissza a befektetett időt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Több szak esetében - mint a pszichológia, az ápolás és betegellátás, az osztatlan tanárképzés és a jogászképzés - 10 éven belül nem következik be a megtérülés. A számítások során feltételezték, hogy a hallgatók a képzés alatt heti 20 órában dolgoznak.
A diploma nemcsak a fizetésben, hanem a hitelfelvételi képességben is előnyt jelent. Például egy általános orvos a munkában töltött 5 év után akár 73,3 millió forint lakáshitelt is felvehet, míg egy pszichológus csak 24,8 millió forintot. A mérnökinformatikusok 46,6 millió, a nemzetközi gazdálkodást végzettek 33,8 millió forint hitelre számíthatnak.
A magasabb iskolai végzettség gazdasági válság esetén is előnyt jelent, mivel a diplomásoknál általában kisebb mértékben emelkedik a munkanélküliség. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy a pályaválasztásnál a személyes érdeklődés és motiváció is fontos szempont, hiszen a magasabb fizetés önmagában nem kárpótol mindenért.
Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.
A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2026-ban aktuális legfontosabb tudnivalókat: cikkünkben megtalálhatók az elmúlt évek legfontosabb vizsgatárgyainak feladatlapjai és megoldásai is.
A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása.
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett
Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére
A technológiai változások miatt felgyorsult világban most végző diplomások számára a pályamódosítás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is lesz.
Ne várj az utolsó pillanatig: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, rengeteg család maradhat le róla
Az Oktatási Hivatal közölte, hogy már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek.
Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett.
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket.
A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
A pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt - 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.