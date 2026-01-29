2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az egyetemen a diplomaátadó ünnepségen a szép talárban és kalapban lévő hallgatók a kar dékánjával fényképezkednek.
Oktatás

Durva bérszakadék a diplomások között: egyesek háromszor annyit keresnek 9 év után, mint mások

Pénzcentrum
2026. január 29. 16:29

A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után elérhető magasabb fizetések révén. Az elemzés szerint egyes szakok már 3-4 év alatt megtérülnek, míg másoknál akár 10 éven túl is elhúzódhat ez az időszak.

Az Oktatási Hivatal Diplomán túl elnevezésű felmérése alapján jól nyomon követhető a diplomások munkaerőpiaci helyzete. A Bankmonitor szakértői a 2025-ös felsőoktatási jelentkezéseket és a végzettek átlagfizetéseit vizsgálták meg, hogy kiderítsék, mely szakok térülnek meg a leggyorsabban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnépszerűbb szakok közül 2025-ben a gazdálkodás és menedzsment alapképzés vezet 4484 első helyes jelentkezéssel, ezt követi a pszichológia (2849) és a kereskedelem és marketing (2677) szak.

A fizetéseket tekintve az általános orvosi diplomával rendelkezők vezetnek, akik karrierjük 8-9. évében átlagosan bruttó 1,64 millió forintot keresnek. Őket követik a mérnökinformatikusok (bruttó 1,35 millió Ft) és a nemzetközi gazdálkodást végzettek (bruttó 1,04 millió Ft).

A tíz legnépszerűbb szak mindegyike magasabb fizetést biztosít, mint az érettségivel elérhető átlagbér, bár egyes területeken - mint az ápolás és betegellátás vagy az osztatlan tanárképzés - ez a különbség mindössze 12-19% a diplomaszerzés után 8-9 évvel.

A megtérülés számításakor figyelembe vették a továbbtanulással töltött évek alatt kieső jövedelmet is. Mivel a hallgatók 84%-a ösztöndíjas finanszírozásban tanul, a képzés költségével a legtöbb esetben nem kellett számolni.

Az elemzés szerint az orvosi diploma mindössze 37 hónap (kb. 3 év) alatt térül meg, a mérnökinformatika 44 hónap (3 év 8 hónap) után. A nemzetközi gazdálkodás 74 hónap (kb. 6 év), a pénzügy és számvitel 82 hónap (közel 7 év), a gazdálkodás és menedzsment 91 hónap (7,6 év), míg a kereskedelem és marketing 119 hónap (kb. 10 év) alatt hozza vissza a befektetett időt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Több szak esetében - mint a pszichológia, az ápolás és betegellátás, az osztatlan tanárképzés és a jogászképzés - 10 éven belül nem következik be a megtérülés. A számítások során feltételezték, hogy a hallgatók a képzés alatt heti 20 órában dolgoznak.

A diploma nemcsak a fizetésben, hanem a hitelfelvételi képességben is előnyt jelent. Például egy általános orvos a munkában töltött 5 év után akár 73,3 millió forint lakáshitelt is felvehet, míg egy pszichológus csak 24,8 millió forintot. A mérnökinformatikusok 46,6 millió, a nemzetközi gazdálkodást végzettek 33,8 millió forint hitelre számíthatnak.

A magasabb iskolai végzettség gazdasági válság esetén is előnyt jelent, mivel a diplomásoknál általában kisebb mértékben emelkedik a munkanélküliség. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy a pályaválasztásnál a személyes érdeklődés és motiváció is fontos szempont, hiszen a magasabb fizetés önmagában nem kárpótol mindenért.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #fizetés #oktatás #diploma #felsőoktatás #felvételi #munkaerőpiac #átlagfizetés #bankmonitor #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:03
16:43
16:29
16:14
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 29.
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
2026. január 29.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
2026. január 29.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
2
2 hónapja
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
3
3 hónapja
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
4
3 hónapja
Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb
5
3 hónapja
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmentes periódus
hitelkártyáknál használjuk ezt a kifejezést

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 17:03
Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: siralmas a helyzet, ez már tényleg a lakáskatasztrófa?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 16:02
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
Agrárszektor  |  2026. január 29. 16:28
Ez a növény régen nagy üzlet volt itthon: ma már alig foglalkoznak vele