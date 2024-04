Ezek a cégek a magyar vármegyék legnagyobb munkáltatói: Posta, Spar, Audi a toplista élén

Hosszú évek óta okoz gondot Magyarországon a munkaerőhiány, amit a gazdasági kormányzat bár különböző eszközökkel próbál megoldani, ám a szinten tartása sem túl hatékony. Az elmúlt években így a cégek a hiányt külföldi munkavállalókkal pótolták, noha egyes számítások szerint hazánk munkaerőtartaléka igen jelentős. Ennek nyomán a Pénzcentrum az Opten céginformáció-szolgáltató segítségével összegyűjtötte, hogy az egyes vármegyékben mely vállalkozások számítottak idén február végéig a legnagyobb foglalkoztatónak, s hogy az elérhető létszámadatik alapján nőtt vagy csökkent a létszámuk az elmúlt években.

A magyar gazdaság hosszú évek óta komoly munkaerőhiánnyal küzd, mely több iparágra is kiterjed. Az Opten üzleti információ-szolgáltató cég gyűjtése alapján most a Pénzcentrum térképen ábrázolja a 2024. február eleji állapotokat, azaz hogy az adatbázisban fellelhető adatok alapján mely vármegyékben mely vállalatok számítottak a legnagyobb munkáltatónak, és hogy az az állapot a legutóbbi, 2017-es gyűjtés óta hogyan változott.

Nem fordult nagyot a világ az évek alatt

Az Opten adataiból kiderült, hogy 2017 óta összesen három vármegyében történt változás a legnagyobb foglalkoztató kilétét illetően:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft. korábban bár 3926 főnek adott munkát, ugyanakkor mostanra a legnagyobb foglalkoztató a B + N Referencia Zrt. lett, mely társaság ráadásul összesen 11 737 embernek ad munkát;

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a legnagyobb királynak 2017-ben az Electrolux Lehel Hűtőipari Kft. bizonyult a maga 3134 alkalmazottjával, azonban ezt a Rosenberger Magyarország Kft.-nek 2024-re sikerült túlszárnyalnia csaknem 240 fővel;

Vas vármegyében pedig idén – 3622 főnek munkát biztosítva – a Schaeffler Savaria Kft. lett az abszolút legnagyobb foglalkoztató, ami azért érdekes, mert itt korábban a mára felszámolt ÉNYNYK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. adott a legtöbb embernek munkát, összesen 4292 fő dolgozott a vállalatnak. Tehát Vas vármegyében nem csupán a listavezető cég változott, de a foglalkoztatotti létszám is csökkent.

A friss lista további érdekessége 2017-hez viszonyítva, hogy korábban az összes vármegye közül mindössze négyen voltak olyanok, amik 10 ezer főnél magasabb létszámmal működtek, és ez máig mitsem változott. Azonban a szereplők változtak: a pest vármegyei Tesco-Global Áruházak Zrt. létszáma mára 8831 fővel csökkent (!) és bekúszott 10 ezer fő alá, így a helyét átvette az építményüzemeltetéssel foglalkozó B + N Referencia Zrt. nevű borsodi cég.

A legtöbb embert tette lapátra, de még ígyis a legnagyobb maradt

A Pénzcentrum infografikájából kitűnik, hogy foglalkoztatottság tekintetében Magyarország továbbra is erősen fejnehéz, ugyanis az ország legnagyobb foglalkoztatója a maga 23 339 fős létszámával továbbra is a Magyar Posta Zrt., noha a vállalat létszáma 2017 óta brutális mértékben, csaknem 8300 fővel csökkent. Ám ez továbbra is elég ahhoz, hogy a Fejér megyében 14 139 főnek munkát biztosító SPAR Magyarország Kft. adatát több mint a másfélszeresével meghaladja. További fontos információ ugyanakkor, hogy a hazai legnagyobb foglalkoztatók zöme külföldi tulajdonban van, és ez az évek alatt nem változott. Mint ahogy az sem, hogy a jelentős részük a gép- és autógyártáshoz köthető.

Az összesített lista alapján az is érdekes, hogy bár az összes vármegye közül nyolcban összességében csökkent a foglalkoztatottak létszáma, addig a maradék 12 többségében nemhogy sikerült szinten tartani, de még jelentősen bővült is a foglalkoztatottak aránya 2017-hez képest. Nem mutattak ilyen jó arányt azonban a 2024. február végi adatok az előző év azonos időszakához képest, ebből az összehasonlításból ugyanis kiderült, hogy az összes magyar vármegye több mint felében (12 darab) csökkent a foglalkoztatottak létszáma. A legtöbb munkavállalót egyetlen év alatt a Magyar Posta Zrt. bocsátotta el (2233 fő), míg utána a Tesco-Global (826 fő) és a Audi Hungaria Zrt. (426 fő) tette utcára a legtöbb embert. Százalékosan a Nógrád vármegyei MAHLE Compressors Hungary Kft. (-18%), a már említette Magyar Posta (-9%), illetve a Tesco (-8%) szabadult meg a legtöbb munkavállalójától 2023 óta.

A legnagyobb gyarapodást pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében bejegyzett B + N Referencia Zrt. tudhatja magáénak, hiszen egyetlen év leforgása alatt 1480%-kal (!) gyarapodott a cégnél a dolgozói létszám, ez konkrétan 1994 fős pluszt jelent. Ennek okai ismertek, a magyar sajtó meglehetősen sokat foghlalkozott az építményüzemeltetéssel foglalkozó cég térhódításával. Mintegy 9%-kal (+485 fő) növelte a dolgozók létszámát a Zala vármegyei WHC Kft., míg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Rosenberger Magyarország Kft. 8%-os (+258 fő) bővítést hajtott végre tavalyhoz képest. Az ország 2. legnagyobb munkáltatója, a kormány célkeresztjébe került SPAR Magyarország Kft. is bővült 2023-hoz képest, a plusz 143 fő náluk nagyjából 1%-os pluszt jelent a dolgozók létszámát illetően.