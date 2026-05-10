Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs aláírt megállapodás az ír sztárral - írta a Yahoo Sports.

A 37 éves McGregor közel öt éve nem lépett ketrecbe. Utoljára 2021 júliusában, a Dustin Poirier elleni trilógia záró mérkőzésén küzdött a UFC 264 gálán, ahol az első menetben lábszártörést szenvedett. Azóta egyetlen alkalommal sem harcolt. Hiába tervezték 2024 júniusára a Michael Chandler elleni összecsapást, egy lábtörés miatt néhány héttel az esemény előtt visszalépett.

A visszatérést tovább bonyolítja, hogy a UFC gazdasági modellje alapjaiban megváltozott. A szervezet 2026 elején egy új, 7,7 milliárd dolláros közvetítési szerződést kötött a Paramounttal. Ennek értelmében a korábban külön megvásárolható pay-per-view (PPV) események mostantól a Paramount+ előfizetés részét képezik. Ez a változás érzékenyen érinti az olyan szupersztárokat, mint McGregor, akik korábban a PPV-eladások után százalékos részesedést kaptak.

White elmondása szerint a UFC kidolgozott egy új kompenzációs rendszert az érintett harcosok számára. "Van rá egy képletünk, McGregor jól fog járni" – fogalmazott a vezérigazgató. A módszer lényege, hogy a korábbi PPV-vásárlások átlagából számítják ki a jutalékot. Ezt a megoldást nemcsak McGregor esetében használják, hanem más nagy neveknél is alkalmazták már.

"Nincs kész megállapodás Conorral, csupán annyit mondtam, hogy bízom benne" – tette hozzá White. "Tavaly is bíztam a visszatérésében, de idén sokkal magabiztosabb vagyok a kérdésben."