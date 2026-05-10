2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ketrecharc, mma, oktagon, aréna, harcművészet, ring
Sport

Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Pénzcentrum
2026. május 10. 15:30

Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs aláírt megállapodás az ír sztárral - írta a Yahoo Sports.

A 37 éves McGregor közel öt éve nem lépett ketrecbe. Utoljára 2021 júliusában, a Dustin Poirier elleni trilógia záró mérkőzésén küzdött a UFC 264 gálán, ahol az első menetben lábszártörést szenvedett. Azóta egyetlen alkalommal sem harcolt. Hiába tervezték 2024 júniusára a Michael Chandler elleni összecsapást, egy lábtörés miatt néhány héttel az esemény előtt visszalépett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A visszatérést tovább bonyolítja, hogy a UFC gazdasági modellje alapjaiban megváltozott. A szervezet 2026 elején egy új, 7,7 milliárd dolláros közvetítési szerződést kötött a Paramounttal. Ennek értelmében a korábban külön megvásárolható pay-per-view (PPV) események mostantól a Paramount+ előfizetés részét képezik. Ez a változás érzékenyen érinti az olyan szupersztárokat, mint McGregor, akik korábban a PPV-eladások után százalékos részesedést kaptak.

Friss és élő eredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!

White elmondása szerint a UFC kidolgozott egy új kompenzációs rendszert az érintett harcosok számára. "Van rá egy képletünk, McGregor jól fog járni" – fogalmazott a vezérigazgató. A módszer lényege, hogy a korábbi PPV-vásárlások átlagából számítják ki a jutalékot. Ezt a megoldást nemcsak McGregor esetében használják, hanem más nagy neveknél is alkalmazták már.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Nincs kész megállapodás Conorral, csupán annyit mondtam, hogy bízom benne" – tette hozzá White. "Tavaly is bíztam a visszatérésében, de idén sokkal magabiztosabb vagyok a kérdésben."
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #sport #szerződés #dollár #szerződéskötés #mma #streaming #streaming szolgáltatás #sportgazdaság #UFC #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:06
15:30
15:06
14:31
14:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 10.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
2026. május 10.
Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
2026. május 10.
Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
NAPTÁR
Tovább
2026. május 10. vasárnap
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
A madarak és fák napja
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Mozogj az egészségedért világnap
Május 10.
Baromfi világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
2 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
3
5 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
4
6 napja
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
5
3 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 16:28
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: kemény mínuszokat és viharokat hoz a nyakunkba a közelgő front
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 19. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. május 10. 15:02
Ez a módszer mentheti meg az országot a katasztrófától? Megéri bevetni
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!