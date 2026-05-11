A legtöbben cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, pedig a világ leghalálosabb állata egészen máshol keresendő.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
A siker az egyik leggyakrabban használt, mégis legnehezebben definiálható fogalom. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában többek között azt vizsgáljuk meg, hogy a világ különböző pontjain mennyire tartják fontosnak az emberek a sikert, és hogy pontosan mit is értenek alatta a mindennapokban. Figyelem, az eredmények meglepően nagy különbségeket mutatnak!
A siker a modern társadalmakban sokáig egyet jelentett az egyértelmű anyagi gyarapodással, a bankszámlánk hízásával. Nem véletlen, hogy idővel a pénz vált az egyik legfontosabb mérőeszközzé: minél többet kerestünk, minél magasabb pozíciót értünk el, annál sikeresebbnek számítottunk. Ez a kép az elmúlt évtizedekben azonban egyre árnyaltabbá vált, és ezzel párhuzamosan egyre több, nem kézzelfogható tényező került előtérbe, mint például az emberi kapcsolatok vagy az életminőség. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a különbségek szintén látványosak abban, hogy országonként mennyire tartják az emberek fontosnak a sikert.
A felmérések szerint Indiában a válaszadók több mint fele sorolja ezt az élet három legfontosabb dolga közé, de hasonlóan magas arányt látunk több feltörekvő országban is, például Dél-Afrikában vagy a Fülöp-szigeteken. A lista végén viszont egészen más kép rajzolódik ki. Kínában mindössze 24 százalék, Japánban pedig csupán 18 százalék tartja a sikert a legfontosabb életcélok között, ahol jóval nagyobb hangsúlyt kap a stabilitás, a biztonság és a társadalmi harmónia.
VIDEÓ
De talán még ennél is érdekesebb, hogy mit értünk siker alatt. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott felmérések szerint a legtöbben már fiatalon megtanuljuk, hogy a sikert külső tényezőkkel mérjük, konkrétan a pozícióval és fizetéssel. Úgy tűnik, a valóság azonban ennél azonban jóval összetettebb. A chartok tanúsága alapján amikor az emberek saját életükre vetítik a sikert, egészen más tényezők kerülnek előtérbe, mint a jó emberi kapcsolatok, az egészség, a mentális jóllét, a szabadidő, a stabil anyagi háttér vagy éppen az, hogy értelmet találunk a mindennapi tevékenységeinkben.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
CHART by Pénzcentrum: figyelemfelkeltő számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Több mint ezer dolgozójától vált meg egy népszerű magyarországi üzletlánc: kiderült, mi áll a háttérben
Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma.
Dúlnak az indulatok a magyar munkahelyeken: senki sincs biztonságban - sanyarú idők várnak a dolgozókra
Egy év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalom a magyarok körében: minden ötödik válaszadó valós veszélyként éli meg, hogy elveszítheti az állását.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Öt év szolgálati idő után francia állampolgárság is járhat, de az odáig vezető út rendkívül megterhelő.
Az Aldinál immár tizenharmadik hónapja tart a létszámcsökkenés, a munkaerő-kölcsönző cégeknél pedig az élénkülés jelei látszanak.
Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár
Hiába a rekordalacsony tao, a magyar adórendszer több területen is kiugró terheket jelent.
Megdöbbentő különbségek az európai adóterhekben: a gyerekes családok járhatnak a legjobban, ha jól választanak országot
Az európai dolgozók között óriási különbségek vannak abban, hogy fizetésük mekkora részét viszi el a személyi jövedelemadó.
Van egy varázs összeg, ami felett a magyarok boldogan maradnak a munkahelyükön: kiderült, mi még az elvárás
A cafeteria a dolgozók szemében nem bérpótlék, hanem a megbecsülés egyik legerősebb jele – derül ki egy 2025-ös cafeteria kutatásából.
Az Európai Unióban minden ötödik dolgozó rendszeresen munkába áll hétvégén is, derült ki az Eurostat friss elemzéséből.
A választási eredmény jelentős gazdasági fordulat lehetőségét hordozza magában a Pensum Group Nyrt. szerint.
Nem készül el határidőre a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai átültetése.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
Júniustól felfüggesztené a vendégmunkások behozatalát a Tisza-kormány, ám a friss adatok szerint több tízezer külföldi dolgozó tartja mozgásban a magyar gazdaság kulcságazatait.
Fordulat a magyar munkaerőpiacon: megtört a sokéves tendencia, ők lettek a bérrendezések igazi nyertesei
Megtört egy évek óta tartó tendencia a hazai munkaerőpiacon.
Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba.
Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.
A visszalépés azért is váratlan, mert Szécsi még szerdán is arról beszélt, hogy az Orbán-kormány sportban és mezőgazdaságban elért eredményei miatt vállalta el a politikai...
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
A mesterséges intelligencia forradalmával újra megjelentek azok a hangok, amelyek a hagyományos „kilenctől ötig” tartó munkanap eltűnését vizionálják.
Megelégelték a megalázó fizetéseket a magyar tudósok: ezen a radikális lépésen múlhatnak az uniós milliárdok
Éles kritikát fogalmazott meg a jelenlegi kutatóhálózati rendszerrel szemben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF).
Itt a hatalmas lehetőség, ha ingyen vennél részt a budapesti BL-döntőn: nem átverés, még pénzt is fizetnek érte
Akár napi 18 órás műszakban is dolgozhatnak a diákok a BL-döntőn, nem mindennapi tapasztalatot ígér a munka.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n