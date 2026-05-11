Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?

A siker az egyik leggyakrabban használt, mégis legnehezebben definiálható fogalom. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában többek között azt vizsgáljuk meg, hogy a világ különböző pontjain mennyire tartják fontosnak az emberek a sikert, és hogy pontosan mit is értenek alatta a mindennapokban. Figyelem, az eredmények meglepően nagy különbségeket mutatnak!

A siker a modern társadalmakban sokáig egyet jelentett az egyértelmű anyagi gyarapodással, a bankszámlánk hízásával. Nem véletlen, hogy idővel a pénz vált az egyik legfontosabb mérőeszközzé: minél többet kerestünk, minél magasabb pozíciót értünk el, annál sikeresebbnek számítottunk. Ez a kép az elmúlt évtizedekben azonban egyre árnyaltabbá vált, és ezzel párhuzamosan egyre több, nem kézzelfogható tényező került előtérbe, mint például az emberi kapcsolatok vagy az életminőség. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a különbségek szintén látványosak abban, hogy országonként mennyire tartják az emberek fontosnak a sikert.

A felmérések szerint Indiában a válaszadók több mint fele sorolja ezt az élet három legfontosabb dolga közé, de hasonlóan magas arányt látunk több feltörekvő országban is, például Dél-Afrikában vagy a Fülöp-szigeteken. A lista végén viszont egészen más kép rajzolódik ki. Kínában mindössze 24 százalék, Japánban pedig csupán 18 százalék tartja a sikert a legfontosabb életcélok között, ahol jóval nagyobb hangsúlyt kap a stabilitás, a biztonság és a társadalmi harmónia.

VIDEÓ

De talán még ennél is érdekesebb, hogy mit értünk siker alatt. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott felmérések szerint a legtöbben már fiatalon megtanuljuk, hogy a sikert külső tényezőkkel mérjük, konkrétan a pozícióval és fizetéssel. Úgy tűnik, a valóság azonban ennél azonban jóval összetettebb. A chartok tanúsága alapján amikor az emberek saját életükre vetítik a sikert, egészen más tényezők kerülnek előtérbe, mint a jó emberi kapcsolatok, az egészség, a mentális jóllét, a szabadidő, a stabil anyagi háttér vagy éppen az, hogy értelmet találunk a mindennapi tevékenységeinkben.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

CHART by Pénzcentrum: figyelemfelkeltő számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.