Közelkép egy ijesztő fekete kutyáról
Biztosítás

Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán

Biró Attila
2026. május 11. 16:03

A legtöbben cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, pedig a világ leghalálosabb állata egészen máshol keresendő. A szúnyogok évente nagyjából 760 ezer ember halálához járulnak hozzá, vagyis több áldozatot szednek, mint bármelyik másik állat. A második helyen maga az ember áll, elsősorban emberölések miatt, majd a kígyók következnek évi mintegy 100 ezer halálesettel. A rangsor egyik különösen beszédes szereplője a kutya is, amelyhez évente körülbelül 40 ezer haláleset köthető.

A legtöbben a cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, ha halálos állatokról van szó. Csakhogy a valóság ennél jóval kellemetlenebb az emberekre nézve.

A legtöbb ember halálát okozó állatok ugyanis nem hatalmas ragadozók, hanem apró, sokszor észrevétlen élőlények, sőt, akár házi kedvencek is lehetnek.

Ezek az állatok ölik halomra az embereket

Az Our World in Data adatai és a WHO becslései alapján készült rangsor szerint messze a szúnyog a világ legveszélyesebb állata. Évente nagyjából 760 ezer ember halála köthető ezekhez a rovarokhoz, elsősorban olyan betegségek miatt, mint a malária, a dengue-láz vagy a sárgaláz. Ez napi több mint 2000 haláleset.

A második helyen maga az ember áll, évi mintegy 600 ezer halálesettel, elsősorban emberölések miatt. A terémszettől való félelem helyett tehát sokan jobban teszik, ha inkább az emberekkel szemben óvatosak, hiszen az emberölések száma nagyon is előkelő helyen szerepel ezen a listán.

A dobogó harmadik helyén a kigyók állnak, igaz ők jóval lemaradnak a két éllovastól. A lábatlan hüllők azonban még így is évente mintegy 100 ezer halálos támadésrt felelősek, ami napi szinten átlagosan 274 áldozatot jelent. 

Az ember legjobb bartája az ember egyik legnagyobb gyilkosa

A lista egyik legmeglepőbb szereplője a kutya. No, persze nem azért, mert a világ tele lenne vérszomjas, emberre vadászó kutyafalkákkal, hanem sokkal inkább az oltással nem kezelt, veszett példányok jelentik az igazán nagy veszélyt. A becslések szerint évente nagyjából 40 ezer ember halála köthető kutyákhoz, aminek a legnagyobb részét a veszettség okozta halálesetek teszik ki.

Ez azt jelenti, hogy becslések szerint naponta mintegy 110 embert ölnek meg kutyák a Földön. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeknek a haláleseteknek jelentős része megelőzhető lenne. Hiszen egy olyan betegségről van szó, ami ellen létezik védekezés, csak éppen nem mindenhol érhető el oltás, orvosi ellátás vagy megfelelő állategészségügyi kontroll.

A nagyvadak fasorban sincsenek

Ahogy a kutya után továbbmegyünk a rangsor többi szereplőjén, az itt szereplő állatnevek már-már abszurdnak tűnhetnek. Édesvízi csigák, rablópoloskák, lepkeszúnyogok, orsóférgek, galandférgek. Nem tipikusan azok az állatok, amikről az embereknek véres halálesetek jutnának az eszükbe.

És persze pontosan itt van a kutya elásva, hiszen ezek az apró élőlények nem látványos támadásokkal ölnek, hanem betegségeken keresztül. Az édesvízi csigák például a schistosomiasis terjedésében játszanak szerepet, a rablópoloskák a Chagas-kórhoz köthetők, a lepkeszúnyogok pedig a leishmaniasis terjesztői lehetnek.

Érdemes persze kiemelni, hogy ezek a betegségek sokszor kezelhetők vagy megelőzhetők lennének, csak éppen ott pusztítanak leginkább, ahol a gyógyszer, az orvos és a megfelelő higiénia nem magától értetődő.

Nem a legfélelmetesebb állatoktól kell félni

A rangsor legnagyobb tanulsága az, hogy az emberek félelmei sokszor nem jó helyre vannak csatornázva. Egy cápa, egy farkas vagy egy medve sokkal kegyetlenebb ellenfélnek tűnhet első ránézésre, mint egy kutya vagy egy csiga. Előbbiek ráadásul sokkal jobban működnek filmekben vagy egyéb rémtörténetekben, ezért alapvetően más velük szemben a hozzállásunk. 

Pedig ahogy láttuk, a legtöbb áldozatot azok az állatok szedik, amelyeket sokszor észre sem veszünk. Egy szúnyog. Egy parazita. Egy fertőzést terjesztő rovar vagy éppen az ember legjobb barátja, a kutya. 

(via VisualCapitalist)
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #egészség #fertőzés #szúnyog #kutya #halál #who #állat #világ #betegségek #halálesetek

