Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Fordulat a magyar munkaerőpiacon: megtört a sokéves tendencia, ők lettek a bérrendezések igazi nyertesei
Megtört egy évek óta tartó tendencia a hazai munkaerőpiacon. Az év első negyedévében a magasabb jövedelmű szellemi dolgozók bére nagyobb mértékben emelkedett, mint a fizikai munkavállalóké. Bár a csökkenő infláció mellett a fizikai dolgozók reálbére is nőtt, a vállalati bérrendezések és a közelgő uniós bérátláthatósági szabályok idén az átlagon felül keresőknek kedveztek. A kilátásban lévő adócsökkentések azonban a közeljövőben ismét az alacsonyabb bérkategóriák helyzetén javíthatnak.
A Trenkwalder HR-szolgáltató friss elemzése szerint a fizikai és betanított dolgozók átlagos bruttó órabére 6,2 százalékkal nőtt az első negyedévben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ez jelentős lassulást mutat a korábbi 9,1 százalékos ütemhez viszonyítva. Mivel az infláció jelentősen mérséklődött, ez a szám még így is 4 százalék feletti reálbér-növekedést jelent. A munkavállalók többsége ennek ellenére elégedetlen, hiszen az elmúlt években ennél jóval magasabb bérfejlesztésekhez szoktak.
A helyzet akkor válik igazán érdekessé, ha ezeket az adatokat összevetjük az RSM Hungary felmérésével. Az adatokból kiderül, hogy a 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó bérrel rendelkezők fizetése ugyanebben az időszakban átlagosan 8,9 százalékkal emelkedett. A magasabb jövedelműek bére tehát 2,7 százalékponttal nagyobb mértékben nőtt, mint a fizikai dolgozóké.- jelentette a Telex.
Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai igazgatója szerint egészen a koronavírus-járvány előtti időkig kell visszamennünk, ha hasonló jelenséget akarunk látni. A munkaerőhiány miatt az elmúlt években szinte törvényszerű volt, hogy a fizikai dolgozók bére arányaiban jobban nőtt. Ezt a folyamatot erősítették a jelentős minimálbér-emelések is. Ezek az emelések alulról tolták felfelé a fizetéseket, hogy a cégek elkerüljék a bértorlódást és az ebből fakadó bérfeszültséget. Idén azonban hiába nőtt 11 százalékkal a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum, a magasabb bérszintek mégis nagyobb mértékben emelkedtek.
Trendfordulóról azonban még korai beszélni, mivel a változás mögött több egyszeri hatás is meghúzódik. Pentz Edina, az RSM Hungary üzletágvezetője rámutatott, hogy a magas inflációs évekkel ellentétben a cégek ma már nem korrigálják év közben a fizetéseket. Ehelyett a munkáltatók visszatértek a hagyományos, egyszeri, év eleji bérrendezés gyakorlatához.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Jelentős tényező az is, hogy a vállalatok idén elkezdték a felkészülést a küszöbönálló uniós bérátláthatósági irányelvre. A cégek rendezik a bérsávokat, és igyekeznek felszámolni az azonos munkakörben dolgozók közötti indokolatlan, például a nemekből fakadó bérkülönbségeket. Mivel a fizikai munkavállalóknál a bérezés eddig is egységesebb volt, a kiigazítások leginkább a magasabb jövedelmi kategóriákat érintik. Emellett egyes vállalatok a leépítésekből felszabaduló bértömeget arra használják fel, hogy a megmaradt, kulcsfontosságú munkatársak fizetését megemeljék.
Az arányok a közeljövőben ismét változhatnak a kormányzati beavatkozások hatására. A hivatalba lépő új kabinet választási ígéretei között szerepel a minimálbér személyi jövedelemadójának 15-ről 9 százalékra történő csökkentése, valamint a mediánbér alatt keresők adóterheinek mérséklése. Ezek a tervezett intézkedések abba az irányba hatnak, hogy nettó értékben ismét az alacsonyabb jövedelműek bére emelkedjen dinamikusabban.
Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba.
Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.
A visszalépés azért is váratlan, mert Szécsi még szerdán is arról beszélt, hogy az Orbán-kormány sportban és mezőgazdaságban elért eredményei miatt vállalta el a politikai...
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
A mesterséges intelligencia forradalmával újra megjelentek azok a hangok, amelyek a hagyományos „kilenctől ötig” tartó munkanap eltűnését vizionálják.
Megelégelték a megalázó fizetéseket a magyar tudósok: ezen a radikális lépésen múlhatnak az uniós milliárdok
Éles kritikát fogalmazott meg a jelenlegi kutatóhálózati rendszerrel szemben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF).
Itt a hatalmas lehetőség, ha ingyen vennél részt a budapesti BL-döntőn: nem átverés, még pénzt is fizetnek érte
Akár napi 18 órás műszakban is dolgozhatnak a diákok a BL-döntőn, nem mindennapi tapasztalatot ígér a munka.
Magyarországon a gyermektelen munkavállalók esetében a munkát terhelő elvonások továbbra is meghaladják az OECD-átlagot.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Miközben Budapest tovább növeli előnyét a hazai bértérképen, a fizikai dolgozók keresetei még élesebben rajzolják ki az ország kettészakadását.
Drasztikus tilalomra készül az új kormány a külföldi melósoknál: a magyarok sem örülhetnek, a következmények brutálisak
A vendégmunkások hirtelen korlátozása azonnali kapacitásvesztést és működési zavarokat okozna a feldolgozóiparban, a logisztikában, az építőiparban és az élelmiszeriparban egyaránt.
Miből fog élni Orbán Viktor a parlamenti munkája után? Busás végkielégítésre jogosult a leköszönő miniszterelnök
Május 9-től állás nélkül maradhat Orbán Viktor, de több mint 38 millió forintnyi végkielégítésre számíthat a parlamenti munkája után.
A 30 év alatti anyák szja-kedvezménye nemcsak a családi kasszát erősítheti, hanem a munkaerőpiacon is éreztetheti a hatását.
Kiderült a teljes igazság a magyar fizikai munkások béréről: hiába az emelés, tömegek elégedetlenek a borítékkal
Az idei első negyedévben 2390 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére
A makói üzemben gyártástechnológus, ipari villanyszerelő, valamint gépészeti és villamosipari felügyelő munkakörökbe várják a jelentkezőket.
A vállalat azzal indokolja a németországi leépítést, hogy költségcsökkentést kell véghezvinni, de a termékkínálat is szűkebb lesz.
Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni
A munkanélküliek száma 219 ezer fő volt, ami mérsékelt, de továbbra is érdemi jelenlétet jelez a munkaerőpiacon.
Kegyetlenül ráfáztak a magyar cégek a külföldi vendégmunkásokra: mostantól kíméletlen módszerrel szűrik ki az alkalmatlanokat
Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor, jönnek a külföldi sofőrök Magyarországra.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Egyeseknek több tízezer forinttal is nőhet a nettó bére, a leggazdagabbak viszont új adó bevezetésével szembesülhetnek.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége
Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n