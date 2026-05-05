Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fordulat a magyar munkaerőpiacon: megtört a sokéves tendencia, ők lettek a bérrendezések igazi nyertesei

2026. május 5. 08:55

Megtört egy évek óta tartó tendencia a hazai munkaerőpiacon. Az év első negyedévében a magasabb jövedelmű szellemi dolgozók bére nagyobb mértékben emelkedett, mint a fizikai munkavállalóké. Bár a csökkenő infláció mellett a fizikai dolgozók reálbére is nőtt, a vállalati bérrendezések és a közelgő uniós bérátláthatósági szabályok idén az átlagon felül keresőknek kedveztek. A kilátásban lévő adócsökkentések azonban a közeljövőben ismét az alacsonyabb bérkategóriák helyzetén javíthatnak.

A Trenkwalder HR-szolgáltató friss elemzése szerint a fizikai és betanított dolgozók átlagos bruttó órabére 6,2 százalékkal nőtt az első negyedévben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ez jelentős lassulást mutat a korábbi 9,1 százalékos ütemhez viszonyítva. Mivel az infláció jelentősen mérséklődött, ez a szám még így is 4 százalék feletti reálbér-növekedést jelent. A munkavállalók többsége ennek ellenére elégedetlen, hiszen az elmúlt években ennél jóval magasabb bérfejlesztésekhez szoktak.

A helyzet akkor válik igazán érdekessé, ha ezeket az adatokat összevetjük az RSM Hungary felmérésével. Az adatokból kiderül, hogy a 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó bérrel rendelkezők fizetése ugyanebben az időszakban átlagosan 8,9 százalékkal emelkedett. A magasabb jövedelműek bére tehát 2,7 százalékponttal nagyobb mértékben nőtt, mint a fizikai dolgozóké.- jelentette a Telex.

Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai igazgatója szerint egészen a koronavírus-járvány előtti időkig kell visszamennünk, ha hasonló jelenséget akarunk látni. A munkaerőhiány miatt az elmúlt években szinte törvényszerű volt, hogy a fizikai dolgozók bére arányaiban jobban nőtt. Ezt a folyamatot erősítették a jelentős minimálbér-emelések is. Ezek az emelések alulról tolták felfelé a fizetéseket, hogy a cégek elkerüljék a bértorlódást és az ebből fakadó bérfeszültséget. Idén azonban hiába nőtt 11 százalékkal a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum, a magasabb bérszintek mégis nagyobb mértékben emelkedtek.

Trendfordulóról azonban még korai beszélni, mivel a változás mögött több egyszeri hatás is meghúzódik. Pentz Edina, az RSM Hungary üzletágvezetője rámutatott, hogy a magas inflációs évekkel ellentétben a cégek ma már nem korrigálják év közben a fizetéseket. Ehelyett a munkáltatók visszatértek a hagyományos, egyszeri, év eleji bérrendezés gyakorlatához.

Jelentős tényező az is, hogy a vállalatok idén elkezdték a felkészülést a küszöbönálló uniós bérátláthatósági irányelvre. A cégek rendezik a bérsávokat, és igyekeznek felszámolni az azonos munkakörben dolgozók közötti indokolatlan, például a nemekből fakadó bérkülönbségeket. Mivel a fizikai munkavállalóknál a bérezés eddig is egységesebb volt, a kiigazítások leginkább a magasabb jövedelmi kategóriákat érintik. Emellett egyes vállalatok a leépítésekből felszabaduló bértömeget arra használják fel, hogy a megmaradt, kulcsfontosságú munkatársak fizetését megemeljék.

Az arányok a közeljövőben ismét változhatnak a kormányzati beavatkozások hatására. A hivatalba lépő új kabinet választási ígéretei között szerepel a minimálbér személyi jövedelemadójának 15-ről 9 százalékra történő csökkentése, valamint a mediánbér alatt keresők adóterheinek mérséklése. Ezek a tervezett intézkedések abba az irányba hatnak, hogy nettó értékben ismét az alacsonyabb jövedelműek bére emelkedjen dinamikusabban.
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettük, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

