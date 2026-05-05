Két fiatal kávéházi dolgozó bent. Üzleti és szolgáltatási koncepció.
HRCENTRUM

Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában

Pénzcentrum
2026. május 5. 16:03

Az Európai Unióban minden ötödik dolgozó rendszeresen munkába áll hétvégén is - derült ki az Eurostat friss elemzéséből. Magyarországon azonban meglepő módon sokkal jobb a helyzet, az egyik legjobb helyen állunk a rangsorban. A magyar alkalmazottak 93 százaléka nem dolgozik hétvégén, de még az egyéni vállalkozók egy része is szabadon töltheti a szombati és vasárnapi napját. A legtöbb országban, ahol kevesen dolgoznak hétvégén, nemcsak a kedvező munka-magánélet egyensúly megteremtése a cél: ahol nagyobb mértékben támaszkodnak a turizmusra és a szolgáltatóiparra, ott elkerülhetetlen, hogy a munkavállalók akkor is dolgozzanak, mikor mások pihennek.

Az Európai Unióban 2025-ben a 15–64 éves foglalkoztatottak 21,3 százaléka dolgozott rendszeresen hétvégén – derül ki az Eurostat friss statisztikájából. Bár elsőre nem tűnik magasnak ez az arány, az országok között óriási különbségek látszanak: míg egyes dél-európai államokban szinte minden harmadik dolgozó hétvégén is munkába áll, addig például Magyarország az EU egyik legalacsonyabb hétvégi munkavégzési arányát produkálta.

A magyar alkalmazottak mindössze 6,2 százaléka dolgozik rendszeresen szombaton vagy vasárnap, vagyis a dolgozók 93,8 százalékának a hétvége továbbra is valódi pihenőidő marad. Ennél alacsonyabb arányt csak Litvánia (3%) és Lengyelország (4,2%) ért el az Európai Unióban.

A görögök hétvégén sem állnak meg

A lista másik végén Görögország található, ahol az alkalmazottak 31,5 százaléka dolgozik rendszeresen hétvégén is. A görögöket szorosan követi Ciprus (31,3%) és Málta is (29,2%). Az uniós átlag nagyjából 18,5 százalék, ez azonban még 2020-as adat, 27 ország részvételével készült.

Nem véletlen, hogy éppen ezek az országok állnak az élen: gazdaságukban kiemelt szerepet játszik a turizmus, a vendéglátás és a szolgáltatási szektor, amelyek működéséhez elengedhetetlen, hogy a munkavállalók hétvégén is dolgozzanak. Az éttermek, szállodák, üzletek és szabadidős szolgáltatások éppen akkor pörögnek a legjobban, amikor mások pihennek.

Magyarország gazdasági szerkezete ezzel szemben inkább az iparra, a feldolgozóiparra és a hagyományos hétköznapi munkarendre épül, emiatt pedig a hétvégi munkavégzés jóval kevésbé általános, különösen az alkalmazotti szférában.

A szakértők szerint fontos, hogy az alacsony hétvégi munkavégzési arányt ne értelmezzük félre. Ez nem a kisebb munkaterhelés vagy alacsonyabb produktivitás jele, hanem elsősorban annak következménye, hogy bizonyos országokban kisebb súlya van azoknak az ágazatoknak, ahol természetes a hétvégi nyitvatartás és munkavégzés.

Az úgynevezett „work-life balance”, vagyis a munka és a magánélet egyensúlya emiatt Magyarországon az alkalmazotti körben kedvezőbb képet mutat, mint számos nyugat- vagy dél-európai országban. Sok dolgozó számára a szombat és a vasárnap továbbra is kiszámítható pihenőnap.

A vállalkozók már egészen más helyzetben vannak

A kedvező magyar (és európai) adatok azonban elsősorban az alkalmazottakra vonatkoznak. A vállalkozók, saját magukat foglalkoztatók esetében már sokkal kevésbé beszélhetünk szabad hétvégéről. Míg az EU-ban az alkalmazottaknak átlagosan 18,5 százaléka dolgozik hétvégén, addig az alkalmazott nélküli foglalkoztatók esetében ez az arány 35,9 százalék, a saját alkalmazottakat is foglalkoztató vállalkozóknál pedig 45,8 százalék.

A különbség jól mutatja, hogy a hétvégi pihenés sok esetben az alkalmazotti státuszhoz kapcsolódó munkajogi védelem eredménye. A vállalkozók, freelancerek és családi vállalkozásokban dolgozók számára a hétvége gyakran ugyanolyan munkanap, mint a hétköznapok.

Érdekesség, hogy Magyarország még ebben az összevetésben is a lista végén áll, hazánkban a vállalkozók, önfoglalkoztatók mindössze 9,9 százaléka dolgozik rendszeresen hétvégén, míg Szlovákiában 15 százalék, Lengyelországban pedig 15,1 százalék. A legtöbb vállalkozó Görögországban dolgozik hétvégén is (75%), őket Belgium (65,9%) és Franciaország (61%) követi.

Ezekben a munkákban szinte soha nincs hétvége

Az Eurostat foglalkozási bontása alapján messze a szolgáltatási és értékesítési szektorban dolgozók érintettek leginkább a hétvégi munkavégzésben, ebben a kategóriában a munkavállalók 47,6 százaléka dolgozik rendszeresen hétvégén.

Hasonlóan magas az arány a mezőgazdasági, erdészeti és halászati dolgozók körében is, ahol 47,2 százalék a hétvégi munkavégzés aránya. Az egyszerű, alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörökben dolgozóknál ez az arány 25,7 százalék. Ezzel szemben az irodai, adminisztratív vagy klasszikus szellemi munkát végzőknél jóval ritkább a hétvégi munkarend.

Az Eurostat adatai az EU munkaerő-felméréséből (EU-LFS) származnak, amely jelenleg 33 országot fed le: a 27 uniós tagállam mellett Izland, Norvégia, Svájc, valamint a tagjelölt Bosznia és Hercegovina, Szerbia és Törökország is részt vesz benne. A kutatás során negyedévente több mint 1,7 millió interjút készítenek, mintegy 100 különböző munkaerőpiaci mutatóról.
Felix DeSouza
41 perce
Attól függ melyik magyarok, mert én pl kb minden második hétvégén is dolgoztam a 10-12 órás hétköznapi műszakok után. Balásynak és tsainak persze biztos nem volt ilyen problémájuk.
