Betelt a pohár a fapados óriásnál: ismét fizetés nélkül hagytak több száz hazai utaskísérőt

Ismét nem kapták meg időben a fizetésüket a Ryanair és a Buzz budapesti bázisán dolgozó, de a varsói központhoz irányítása alatt álló légiutas-kísérők. A mintegy négyszáz hazai munkavállalót érintő, rövid időn belül már második bérkésedelem miatt a szakszervezet jogi lépéseket tett - jelentette a Portfolio.

A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet (LESZ) tájékoztatása szerint a varsói vezetőség irányítása alá tartozó dolgozókat legutóbb novemberben érintette hasonló probléma. Az érdekképviselet rámutatott, hogy a fizetési késedelmek súlyos anyagi bizonytalanságba sodorják a családos és a fiatal munkavállalókat egyaránt.

A személyzet a nehézségek ellenére is maradéktalanul ellátja feladatait, és folyamatosan gondoskodik a járatokon az utasok biztonságáról.

A szakszervezet azonban megelégelte a helyzetet. Facebook posztban jelezték, hogy megtették a szükséges jogi lépéseket, és minden rendelkezésre álló eszközzel kiáll a dolgozók mellett.

Közleményükben a Ryanair vezérigazgatójára utalva kiemelték: biztosak abban, hogy Michael O'Leary sem támogatná a munkajogi szabályok megsértését a varsói vezetés részéről. A LESZ határozottan kijelentette, hogy tűrhetetlen a vállalat bánásmódja a budapesti bázis munkatársaival szemben.