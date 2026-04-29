Budapest, 2025. december 15.Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke sajtótájékoztatót tart, miután keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerzõdést írt alá Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszterrel a HUN-REN Magy
HRCENTRUM

Megelégelték a megalázó fizetéseket a magyar tudósok: ezen a radikális lépésen múlhatnak az uniós milliárdok

Pénzcentrum
2026. április 29. 09:48

Éles kritikát fogalmazott meg a jelenlegi kutatóhálózati rendszerrel szemben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). A két szervezet egy friss javaslatcsomagban követeli a HUN-REN megszüntetését, valamint a kutatóhálózat visszacsatolását a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA). Emellett sürgetik az alacsony bérek és a bizonytalan finanszírozás azonnali rendezését, ami az uniós források felszabadításához is elengedhetetlen - közölte a Népszava.

A kutatók és az érdekvédők által elfogadott, jelenleg is aláírásgyűjtés alatt álló javaslat legfontosabb pontja a kutatóhálózat egységének helyreállítása. A dolgozók szerint a jelenleg az ELTE-hez tartozó kutatóközpontoknak, a HUN-REN intézeteinek és a támogatott kutatócsoportoknak egyaránt vissza kell kerülniük az MTA kötelékébe. Itt ugyanis önálló, autonóm irányítási struktúrában működhetnének tovább.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A több száz fős, részben online megtartott fórum résztvevői egyetértettek a HUN-REN felszámolásának szükségességében. A jelenlegi rendszert antidemokratikusnak, pazarlónak, átláthatatlannak és megreformálhatatlannak tartják.

A szervezeti átalakítás mellett a kutatók tarthatatlannak látják az ágazat jelenlegi munkakörülményeit is. Gerő Márton, a TDDSZ elnökségi tagja a stabil, hosszú távú és tisztes megélhetést biztosító alapfinanszírozás megteremtését sürgette. A dolgozók szerint a kutatói életpálya ma kiszámíthatatlan, ezért egyáltalán nem vonzza a fiatalokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A bérek jelentős részét átláthatatlan feltételekhez kötött teljesítménybérként fizetik ki, miközben az elvárt eredmények eléréséhez hiányzik a megfelelő infrastrukturális háttér. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a teljes állású kutatók nettó mediánbére jelenleg alig 375 ezer forint. Gárdos Judit szociológus, az ADF tagja hangsúlyozta: az új, MTA felügyelete alatt álló rendszerben érvényesülnie kell az önkormányzatiság elvének. Emellett elengedhetetlennek tartja, hogy a dolgozói delegáltak többségi szerepet kapjanak az intézményrendszer irányításában.

A kutatók törekvéseit a jövő heti MTA-elnökválasztás jelöltjei látszólag nem ellenzik, hiszen mind a négyen részt vettek a fórumon. Ezzel szemben Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy a hálózat visszacsatolása valóságos tragédia lenne a magyar tudomány számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ágazat sorsának rendezése a szélesebb politikai és gazdasági környezet miatt is sürgető. Az érdekvédők felhívták a figyelmet arra, hogy a HUN-REN felépítése kísértetiesen hasonlít az alapítványi fenntartású egyetemek modelljére. Emiatt a felfüggesztett európai uniós források felszabadításának elengedhetetlen feltétele a kutatóhálózat helyzetének átlátható rendezése. A visszacsatolásra mutatkozik esély. Freund Tamás, az MTA jelenlegi elnöke már jelezte az Akadémia nyitottságát a hálózat visszafogadására. Korábban pedig Magyar Péter is arról beszélt, hogy megválasztása esetén visszaadják a kutatóknak az intézményrendszert.

HR BLOGGER
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
2026. április 29.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
2
3 napja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
3
2 hónapja
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
4
3 hete
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
5
3 hete
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
Árfolyamkockázat
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:31
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:07
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Agrárszektor  |  2026. április 29. 10:32
Kiderült az ukrán gazdák trükkje: tömegével állnak át erre a növényre
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!