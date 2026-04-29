A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Megelégelték a megalázó fizetéseket a magyar tudósok: ezen a radikális lépésen múlhatnak az uniós milliárdok
Éles kritikát fogalmazott meg a jelenlegi kutatóhálózati rendszerrel szemben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). A két szervezet egy friss javaslatcsomagban követeli a HUN-REN megszüntetését, valamint a kutatóhálózat visszacsatolását a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA). Emellett sürgetik az alacsony bérek és a bizonytalan finanszírozás azonnali rendezését, ami az uniós források felszabadításához is elengedhetetlen - közölte a Népszava.
A kutatók és az érdekvédők által elfogadott, jelenleg is aláírásgyűjtés alatt álló javaslat legfontosabb pontja a kutatóhálózat egységének helyreállítása. A dolgozók szerint a jelenleg az ELTE-hez tartozó kutatóközpontoknak, a HUN-REN intézeteinek és a támogatott kutatócsoportoknak egyaránt vissza kell kerülniük az MTA kötelékébe. Itt ugyanis önálló, autonóm irányítási struktúrában működhetnének tovább.
A több száz fős, részben online megtartott fórum résztvevői egyetértettek a HUN-REN felszámolásának szükségességében. A jelenlegi rendszert antidemokratikusnak, pazarlónak, átláthatatlannak és megreformálhatatlannak tartják.
A szervezeti átalakítás mellett a kutatók tarthatatlannak látják az ágazat jelenlegi munkakörülményeit is. Gerő Márton, a TDDSZ elnökségi tagja a stabil, hosszú távú és tisztes megélhetést biztosító alapfinanszírozás megteremtését sürgette. A dolgozók szerint a kutatói életpálya ma kiszámíthatatlan, ezért egyáltalán nem vonzza a fiatalokat.
A bérek jelentős részét átláthatatlan feltételekhez kötött teljesítménybérként fizetik ki, miközben az elvárt eredmények eléréséhez hiányzik a megfelelő infrastrukturális háttér. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a teljes állású kutatók nettó mediánbére jelenleg alig 375 ezer forint. Gárdos Judit szociológus, az ADF tagja hangsúlyozta: az új, MTA felügyelete alatt álló rendszerben érvényesülnie kell az önkormányzatiság elvének. Emellett elengedhetetlennek tartja, hogy a dolgozói delegáltak többségi szerepet kapjanak az intézményrendszer irányításában.
A kutatók törekvéseit a jövő heti MTA-elnökválasztás jelöltjei látszólag nem ellenzik, hiszen mind a négyen részt vettek a fórumon. Ezzel szemben Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy a hálózat visszacsatolása valóságos tragédia lenne a magyar tudomány számára.
Az ágazat sorsának rendezése a szélesebb politikai és gazdasági környezet miatt is sürgető. Az érdekvédők felhívták a figyelmet arra, hogy a HUN-REN felépítése kísértetiesen hasonlít az alapítványi fenntartású egyetemek modelljére. Emiatt a felfüggesztett európai uniós források felszabadításának elengedhetetlen feltétele a kutatóhálózat helyzetének átlátható rendezése. A visszacsatolásra mutatkozik esély. Freund Tamás, az MTA jelenlegi elnöke már jelezte az Akadémia nyitottságát a hálózat visszafogadására. Korábban pedig Magyar Péter is arról beszélt, hogy megválasztása esetén visszaadják a kutatóknak az intézményrendszert.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
