A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.
Dúlnak az indulatok a magyar munkahelyeken: senki sincs biztonságban - sanyarú idők várnak a dolgozókra
A lakosság közel hatvan százalékának komoly stresszforrást jelent a pénzügyekkel foglalkozni, miközben túlnyomó többségük a pénzt a biztonság és a szabadság zálogának tekinti. Továbbra is az inflációs félelem nyomasztja a legnagyobb mértékben a magyarokat, ám egy év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalom is: minden ötödik válaszadó valós veszélyként éli meg, hogy elveszítheti az állását.
A magyarok elsősorban a biztonságot (84%) és az új élmények lehetőségét (84%) társítják a pénzhez, 78%-uk tekinti a szabadság zálogának, tízből heten pedig úgy gondolják, hogy a jövőt szolgáló befektetés – mutat rá a legfrissebb, a lakosság pénzügyi helyzetét vizsgáló, a Provident megbízásából készült Barométer kutatás. Miközben négyből három honfitársunk úgy érzi, felelősségteljesen bánik a pénzével, közel 60 százalékuk számára a pénzügyekkel való foglalkozás komoly stresszforrást is jelent a mindennapokban.
Az Ipsos Zrt. által 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy továbbra is az infláció számít a legmeghatározóbb egzisztenciális veszélynek a válaszadók körében: a megkérdezettek egyharmada ezt jelölte meg a legerősebb szorongási faktorként. A korábbi év kutatásaihoz képest ugyanakkor jelentősen megugrott a munkahelyükért aggódók száma: míg 2025 áprilisában csupán a lakosság 15%-a tartott az állása elvesztésétől, ma már 22% érzi ezt valós veszélynek.
A nyugdíjfélelem minden ötödik embert foglalkoztat, a betegség miatti tartós jövedelemkiesés pedig a megkérdezettek 13%-át aggasztja. Csupán a válaszadók 12%-a nyilatkozott úgy, hogy egyik alapvető egzisztenciális veszélytől sem tart.
A félelmek közvetlen hatással vannak a pénzügyi viselkedésre is: a lakosság kétharmada (68%) a következő félévben is a kiadásai visszafogását tervezi, és csupán 8% gondolkodik fogyasztásnövelésben. Mindeközben a megkérdezettek közel harmada nem érzi magát felkészültnek az anyagiakkal kapcsolatos döntések meghozatalára, a 42% vélekedik úgy, hogy bár rendelkezik megfelelő ismeretekkel, esetenként szakértők segítségét is igénybe veszi, és mindössze a válaszadók 28%-a tartja magát elég felkészültnek ahhoz, hogy egyedül is magabiztos lehessen a pénzügyek tekintetében.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kutatás arra is rámutat, hogy hogyan vélekednek a magyarok arról, mi segítené őket leginkább pénzügyi céljaik elérésében: 24% a személyre szóló tanácsadásban, míg 23-23% a digitális alkalmazásokban és a pénzügyi szoftverekben, illetve a pénzügyi témájú online tartalmakban látja a fejlődés lehetőségét – vagyis a segítségkérésre és tájékozódásra való nyitottság éppoly erős, mint a pénzkezeléssel kapcsolatos stressz.
„A munkahelyféltés az egyik leginkább anyagi biztonságérzetet befolyásoló szorongás, mert mindenre hatással van: arra, hogyan tervezünk, mire merünk költeni, mennyire bízunk a saját jövőnkben. Aki attól tart, hogy elveszítheti az állását, annak a legkisebb váratlan kiadás is pánikot okozhat. Az anyagi helyzethez fűződő szorongásból fakadó bizonytalanság és félelem alapvetően határozza meg az emberek mindennapjait” – mondta Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Öt év szolgálati idő után francia állampolgárság is járhat, de az odáig vezető út rendkívül megterhelő.
Az Aldinál immár tizenharmadik hónapja tart a létszámcsökkenés, a munkaerő-kölcsönző cégeknél pedig az élénkülés jelei látszanak.
Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár
Hiába a rekordalacsony tao, a magyar adórendszer több területen is kiugró terheket jelent.
Megdöbbentő különbségek az európai adóterhekben: a gyerekes családok járhatnak a legjobban, ha jól választanak országot
Az európai dolgozók között óriási különbségek vannak abban, hogy fizetésük mekkora részét viszi el a személyi jövedelemadó.
Van egy varázs összeg, ami felett a magyarok boldogan maradnak a munkahelyükön: kiderült, mi még az elvárás
A cafeteria a dolgozók szemében nem bérpótlék, hanem a megbecsülés egyik legerősebb jele – derül ki egy 2025-ös cafeteria kutatásából.
Az Európai Unióban minden ötödik dolgozó rendszeresen munkába áll hétvégén is, derült ki az Eurostat friss elemzéséből.
A választási eredmény jelentős gazdasági fordulat lehetőségét hordozza magában a Pensum Group Nyrt. szerint.
Nem készül el határidőre a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai átültetése.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
Júniustól felfüggesztené a vendégmunkások behozatalát a Tisza-kormány, ám a friss adatok szerint több tízezer külföldi dolgozó tartja mozgásban a magyar gazdaság kulcságazatait.
Fordulat a magyar munkaerőpiacon: megtört a sokéves tendencia, ők lettek a bérrendezések igazi nyertesei
Megtört egy évek óta tartó tendencia a hazai munkaerőpiacon.
Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba.
Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.
A visszalépés azért is váratlan, mert Szécsi még szerdán is arról beszélt, hogy az Orbán-kormány sportban és mezőgazdaságban elért eredményei miatt vállalta el a politikai...
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n