Ezer embert rúg ki az Aldi: nagyon sokan kerülnek utcára, ezzel indokolják a létszámleépítést
A vállalat azzal indokolja a németországi leépítést, hogy költségcsökkentést kell véghezvinni, de a termékkínálat is szűkebb lesz - számolt be a Retail Detail.
Az Aldi Süd nagyszabású költségcsökkentésbe kezd. A német diszkontlánc a következő két évben több mint ezer munkahelyet szüntet meg, és ezzel párhuzamosan a termékkínálatát is szűkíti. Sajtóértesülések szerint az Aldi Süd a mülheimi központjában és az informatikai részlegén tervezi a létszámleépítést.
A vállalat célja a központi szervezet karcsúsítása, valamint az alaptevékenységekre való összpontosítás. A jövőben egyre több feladatot szerveznek ki külső szolgáltatóknak, például a beszerzés, a személyügy és a könyvelés területén. A támogató funkciók egy részét pedig az ausztriai Salzburgba helyezik át.
A létszámcsökkentés mellett a diszkontlánc a termékkínálat szűkítését is tervezi. Ez éles váltást jelent, hiszen az elmúlt időszakban az Aldi Süd még tudatosan bővítette a választékát friss termékekkel és regionális különlegességekkel. Most azonban több prémium márka is eltűnik a polcokról, a saját márkás termékek portfólióját pedig racionalizálják.
A választék optimalizálásával a kiskereskedelmi lánc a működési költségek csökkentését célozza. A hasonló termékekből tartott túl sok változat ugyanis feleslegesen növeli a kiadásokat, míg a szűkebb kínálat magasabb egy termékre jutó forgalmat eredményez. Az Aldi Süd egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Aldi mostani leeépítése egybevághat azzal, hogy a vállalat nagyarányú változásokat tervez. A most napvilágra került hírek között találhatjuk azt is, hogy az Aldi üzletei hamarosan átalakulhatnak, szakítva a megszokott enteriőrrel. Erről itt írtunk ma:
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.