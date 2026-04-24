Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
HRCENTRUM

Ezer embert rúg ki az Aldi: nagyon sokan kerülnek utcára, ezzel indokolják a létszámleépítést

Pénzcentrum
2026. április 24. 17:00

A vállalat azzal indokolja a németországi leépítést, hogy költségcsökkentést kell véghezvinni, de a termékkínálat is szűkebb lesz - számolt be a Retail Detail.

Az Aldi Süd nagyszabású költségcsökkentésbe kezd. A német diszkontlánc a következő két évben több mint ezer munkahelyet szüntet meg, és ezzel párhuzamosan a termékkínálatát is szűkíti. Sajtóértesülések szerint az Aldi Süd a mülheimi központjában és az informatikai részlegén tervezi a létszámleépítést.

A vállalat célja a központi szervezet karcsúsítása, valamint az alaptevékenységekre való összpontosítás. A jövőben egyre több feladatot szerveznek ki külső szolgáltatóknak, például a beszerzés, a személyügy és a könyvelés területén. A támogató funkciók egy részét pedig az ausztriai Salzburgba helyezik át.

A létszámcsökkentés mellett a diszkontlánc a termékkínálat szűkítését is tervezi. Ez éles váltást jelent, hiszen az elmúlt időszakban az Aldi Süd még tudatosan bővítette a választékát friss termékekkel és regionális különlegességekkel. Most azonban több prémium márka is eltűnik a polcokról, a saját márkás termékek portfólióját pedig racionalizálják.

A választék optimalizálásával a kiskereskedelmi lánc a működési költségek csökkentését célozza. A hasonló termékekből tartott túl sok változat ugyanis feleslegesen növeli a kiadásokat, míg a szűkebb kínálat magasabb egy termékre jutó forgalmat eredményez. Az Aldi Süd egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

Az Aldi mostani leeépítése egybevághat azzal, hogy a vállalat nagyarányú változásokat tervez. A most napvilágra került hírek között találhatjuk azt is, hogy az Aldi üzletei hamarosan átalakulhatnak, szakítva a megszokott enteriőrrel. Erről itt írtunk ma:

Teljes átalakulásra készül az ALDI: búcsúzhatnak a klasszikus diszkontoktól a magyar vásárlók
Az Aldi jelentős átalakításra készül: a diszkontlánc világszerte egységes, új arculatot vezet be üzleteiben, várhatóan Magyarországon is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #aldi #diszkont #elbocsátás #kiskereskedelem #kereskedelem #németország #vállalat #létszámleépítés #költségek #munkahelyek

