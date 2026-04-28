| | | |
Budapest, 2025. augusztus 28.A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.MTI/Balogh Zoltán
Itt a hatalmas lehetőség, ha ingyen vennél részt a budapesti BL-döntőn: nem átverés, még pénzt is fizetnek érte

2026. április 28. 19:06

Különleges lehetőség nyílt meg azoknak a diákoknak, akik szeretnének részt venni a Bajnokok Ligája döntőjén a Puskás Arénában, de nem szeretnének kifizetni több tízezer, vagy akár százezer forintot a belépőjegyért. A nemzetközi sportesemény ugyanis nemcsak élményt, hanem biztos kereseti lehetőséget is kínál a diákok számára. A feladat elsősorban a vedégek koordinálása, ezért a szervezők olyanok jelentkezését várják, akik angolul is képesek kommunikálni, hiszen a sporteseményre a világ minden tájáról érkeznek nézők.

A 2026-os Bajnokok Ligája-döntő ezúttal nemcsak a futballrajongóknak, hanem a munkát kereső diákoknak is nagy lehetőséget kínál. Egy, a közösségi médiába is futó hirdetés szerint ugyanis diákmunkásokat keresnek a sporteseményre, ami így egyedülálló alkalmat ad arra, hogy valaki testközelből élje át a BL-döntőt, miközben pénzt is keres.

Mivel Európa egyik legnagyobb sporteseményéről van szó, amelyre a világ minden tájáról érkeznek szurkolók, a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a vendégek megfelelő irányítására és tájékoztatására. Ebben kapnak szerepet a diákmunkások is. A munka tehát főként vendégkoordinációból áll, ami azt jelenti, hogy a diákok segítik a stadionba érkezőket eligazodni. Emellett információnyújtás is a feladatok közé tartozik, amelyhez legalább társalgási szintű angoltudás szükséges.

A május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorában a The Killers ad koncertet a Puskás Arénában.

A munkaidő kétféle beosztásban elérhető, így a jelentkezők választhatnak a hosszabb és rövidebb műszak közül. Az egyik opció a hajnali kezdéstől egészen éjfélig tartó munkavégzés, míg a másik későbbi kezdéssel indul. Mindkét esetben fontos a pontos érkezés (már egy órával a kezdés előtt ott kell lenni), mivel a rendezvény szervezése szigorú időrend szerint zajlik.

A bérezés óránként 2200 forint, ami azt jelenti, hogy hosszú műszak, vagyis 18 órás munkavégzés esetén 39 600 forintot lehet keresni, rövid műszak esetén pedig, ami 13 órát jelent, 28 600 forintot. 

A jelentkezés feltétele, hogy a diákok betöltsék a 18. életévüket, valamint rendelkezzenek megfelelő kommunikációs készségekkel angol nyelven is. A professzionális megjelenés és a felelősségteljes hozzáállás szintén elvárás. Az ilyen típusú munkák hasznosak lehetnek azok számára, akik később vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni, emellett pedig a BL-döntőn való részvétel olyan élményt nyújthat, amely hosszú távon is emlékezetes marad.

