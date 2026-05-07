Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
HRCENTRUM

Drámai ellentét a magyar munkaerőpiacon: eltűnt 1300 dolgozó az Aldinál egy év alatt

Pénzcentrum
2026. május 7. 21:02

Látványos ütemben bővíti debreceni gyárának létszámát a BMW: egyetlen hónap alatt 367 új dolgozó csatlakozott, így februárban már 4437-en vettek részt az iX3-as elektromos autó gyártásában, miközben az Aldinál immár tizenharmadik hónapja tart a létszámcsökkenés, a munkaerő-kölcsönző cégeknél pedig az élénkülés jelei látszanak - írta a hrportal.hu.

A BMW Manufacturing Hungary Kft. felfutása éves összevetésben különösen látványos: tavaly februárban még csak 2613 munkavállalót foglalkoztatott a vállalat, vagyis egy év alatt mintegy 1800 fővel bővült az állomány.- írta a hrportal.hu.

Ezzel éles ellentétben áll az Aldi magyar leányvállalatának helyzete, ahol megszakítás nélkül, már tizenharmadik hónapja csökken a dolgozói létszám. Egy évvel ezelőtt még 5853-an dolgoztak a kiskereskedelmi láncnál, idén februárban viszont már csak 4573-an, ami 1280 fős visszaesést jelent. Januárról februárra további 142 munkavállalóval lett alacsonyabb a létszám. A versenytárs Tescónál szintén csökkenés látható: februárban 9445 főt foglalkoztattak, ami egyetlen hónap alatt 171 fős zsugorodást jelent.

A munkaerő-kölcsönző szektor ugyanakkor biztató jeleket mutat: a korábbi hónapok visszaesése után több szolgáltató is száz fő feletti bővülést ért el január és február között. A WHC 156 fővel növelte állományát, így már 6384 munkavállalót foglalkoztat. A Prohuman 112 fős gyarapodással 5040 fős létszámot ért el, ami arra utal, hogy kifelé tart a nehezebb időszakból, jóllehet egy évvel ezelőtt még 5549-en dolgoztak a cégnél. A Pannonjob 212 munkavállalóval bővült, és ezzel közelít a háromezer fős létszámhoz.

A foglalkoztatási adatok hivatalos állami forrásokból, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) és a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) származnak. Néhány nagyvállalat – elsősorban bankok, illetve például a MOL és a Magyar Posta – nem közöl havi létszámadatokat. A kölcsönzött munkavállalók nem a fogadó cégeknél, hanem a munkaerő-kölcsönző vállalatoknál jelennek meg a statisztikákban.

GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

