Brutális botrány tört ki a skót rangadón: dobálózás, görögtűz, verekedés is volt + videó

A Celtic tizenegyespárbajban ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből egy kifejezetten alacsony színvonalú mérkőzésen, amelynek a végén elszabadult a pokol az Ibrox Stadionban. A lefújást követően a szurkolók betörtek a pályára, ami tömegjelenetekhez, valamint a stábtagokat és játékosokat érintő atrocitásokhoz vezetett. A két tábor egymást is dobálni kezdte, a Skót Labdarúgó-szövetség pedig már vizsgálja a káosz körülményeit - írta meg a BBC Sport.

Maga a 120 perces játék is kiábrándító volt: a találkozót rengeteg eladott labda, céltalan ívelés és szabálytalanság jellemezte. A sérülésektől tizedelt Celtic, amely mások mellett csapatkapitányát, Callum McGregort is nélkülözte, úgy jutott be az elődöntőbe, hogy a mérkőzés folyamán egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt.

A Rangers hiába birtokolta többet a labdát, és hiába költött fontmilliókat új igazolásokra a télen, képtelen volt feltörni a vendégek védekezését. A hazaiaktól Emmanuel Fernandez ugyan a hosszabbításban a hálóba juttatta a labdát, de kiderült, hogy kézzel ért hozzá, így a találat érvénytelen maradt.

Skót Kupa Rangers 0 0 Celtic FC Félidő: 0-0 2026. március 8. vasárnap 14:00 | Ibrox Stadium, Glasgow Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 58 Labdabirtoklási arány 42 154 Támadások 87 101 Veszélyes támadások 33 6 Kaput eltaláló lövések 0 7 Kaput elkerülő lövések 0 12 Szögletek 4 3 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 11 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

A gól nélküli döntetlen után a tizenegyespárbaj következett. A Rangers részéről rögtön a csapatkapitány, James Tavernier hibázott. A mindent eldöntő büntetőt végül Tomas Cvancara értékesítette, ez azonban csak a kezdete volt a botrányos jeleneteknek. A győztes gól után a 7500 fős vendégtáborból rengetegen a pályára özönlöttek ünnepelni. Válaszképpen a Rangers szurkolóinak egy csoportja áttörte a biztonságiak sorfalát. Ezt követően egy fenyegetően fellépő, jórészt maszkot viselő tömeg indult meg a Celtic játékosai és stábja felé.

A pályán eluralkodott a káosz. A hazai huligánok rátámadtak a Celtic egyik stábtagjára, a rendbontót végül a biztonságiaknak és a rendőröknek kellett a földre vinniük. A vendégek vezetőedzője, Martin O'Neill később megerősítette, hogy kollégája egy nagyobb incidenst próbált megakadályozni. Nem sokkal ezután a Celtic védőjével, Julian Araujóval is agresszíven konfrontálódtak a pályára rohanó hazai drukkerek. A játékost végül O'Neillnek kellett kimenekítenie a tömegből.

Bár a két tábor közvetlen, nagyszabású összecsapását a rendőrségnek végül sikerült megakadályoznia, a szektorok között megindult a dobálózás. A Rangers táborából például egy görögtüzet is átdobtak a Celtic drukkerei közé. Mindemellett pletykák keringenek egy játékoskijáróban történt fizikai összetűzésről is. Ezt alátámaszthatja, hogy a győztes tizenegyest értékesítő Cvancara meze véres volt a mérkőzés után.