Brutális botrány tört ki a skót rangadón: dobálózás, görögtűz, verekedés is volt + videó
A Celtic tizenegyespárbajban ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből egy kifejezetten alacsony színvonalú mérkőzésen, amelynek a végén elszabadult a pokol az Ibrox Stadionban. A lefújást követően a szurkolók betörtek a pályára, ami tömegjelenetekhez, valamint a stábtagokat és játékosokat érintő atrocitásokhoz vezetett. A két tábor egymást is dobálni kezdte, a Skót Labdarúgó-szövetség pedig már vizsgálja a káosz körülményeit - írta meg a BBC Sport.
Maga a 120 perces játék is kiábrándító volt: a találkozót rengeteg eladott labda, céltalan ívelés és szabálytalanság jellemezte. A sérülésektől tizedelt Celtic, amely mások mellett csapatkapitányát, Callum McGregort is nélkülözte, úgy jutott be az elődöntőbe, hogy a mérkőzés folyamán egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt.
A Rangers hiába birtokolta többet a labdát, és hiába költött fontmilliókat új igazolásokra a télen, képtelen volt feltörni a vendégek védekezését. A hazaiaktól Emmanuel Fernandez ugyan a hosszabbításban a hálóba juttatta a labdát, de kiderült, hogy kézzel ért hozzá, így a találat érvénytelen maradt.
A gól nélküli döntetlen után a tizenegyespárbaj következett. A Rangers részéről rögtön a csapatkapitány, James Tavernier hibázott. A mindent eldöntő büntetőt végül Tomas Cvancara értékesítette, ez azonban csak a kezdete volt a botrányos jeleneteknek. A győztes gól után a 7500 fős vendégtáborból rengetegen a pályára özönlöttek ünnepelni. Válaszképpen a Rangers szurkolóinak egy csoportja áttörte a biztonságiak sorfalát. Ezt követően egy fenyegetően fellépő, jórészt maszkot viselő tömeg indult meg a Celtic játékosai és stábja felé.
The full moment Celtic and Rangers fans clashed on the pitch after the FT whistle… pic.twitter.com/IbAHZD7pXT— george (@StokeyyG2) March 8, 2026
A pályán eluralkodott a káosz. A hazai huligánok rátámadtak a Celtic egyik stábtagjára, a rendbontót végül a biztonságiaknak és a rendőröknek kellett a földre vinniük. A vendégek vezetőedzője, Martin O'Neill később megerősítette, hogy kollégája egy nagyobb incidenst próbált megakadályozni. Nem sokkal ezután a Celtic védőjével, Julian Araujóval is agresszíven konfrontálódtak a pályára rohanó hazai drukkerek. A játékost végül O'Neillnek kellett kimenekítenie a tömegből.
Bár a két tábor közvetlen, nagyszabású összecsapását a rendőrségnek végül sikerült megakadályoznia, a szektorok között megindult a dobálózás. A Rangers táborából például egy görögtüzet is átdobtak a Celtic drukkerei közé. Mindemellett pletykák keringenek egy játékoskijáróban történt fizikai összetűzésről is. Ezt alátámaszthatja, hogy a győztes tizenegyest értékesítő Cvancara meze véres volt a mérkőzés után.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul.
A vezetőség bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani.
A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
Hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.
A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen.
Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban
Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot.
LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
