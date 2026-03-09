2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól

Pénzcentrum
2026. március 9. 20:32

Március 9-től több mint 40 új közép- és kelet-magyarországi településen indította el házhoz szállítási szolgáltatását a Kifli.hu. Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás. Ezzel a cég országos lefedettsége már meghaladja a 3,6 millió főt.

Az online szupermarket Fejér, Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több területét vonta be hálózatába. A szolgáltatás olyan nagyobb városokban és azok vonzáskörzetében indult el, mint Dunaújváros, Gyöngyös, Esztergom, Hatvan és Szolnok.

A bővítés emellett lefedi többek között a Ráckevei-Duna-ág, a Mátra, valamint az Esztergom–Dorog térség kisebb településeit is. A futárok a hét minden napján két tágabb idősávban, 8 és 12, illetve 16 és 20 óra között dolgoznak. Ezeken belül egyórás, pontosan tervezhető érkezést biztosítanak a megrendelőknek.

Szabó Dániel, a vállalat ügyvezető igazgatója szerint a terjeszkedés célja, hogy a tudatos bevásárlás cipekedés és sorban állás nélkül is bárki számára elérhető legyen. A platform kínálatában jelenleg több mint 15 ezer termék szerepel. A friss áruk, pékáruk és a hazai termelők portékái mellett a speciális étrendet követők is találnak mentes, bio- és növényi alapú alternatívákat, amelyeket kedvező árú, saját márkás árucikkek egészítenek ki.

Az újonnan bekapcsolt területeken élők a regisztrációt követően azonnal hozzáférnek a cég vásárlói programjaihoz. Ezek révén a rendszeres megrendelők ingyenes kiszállítást és termékkedvezményeket vehetnek igénybe. A kisgyermekes családok, a 65 év felettiek, valamint a fogyatékossággal élők pedig dedikált klubokon keresztül juthatnak további egyedi támogatásokhoz.
Címlapkép: Getty Images
