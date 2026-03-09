Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól

A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Március 9-től több mint 40 új közép- és kelet-magyarországi településen indította el házhoz szállítási szolgáltatását a Kifli.hu. Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás. Ezzel a cég országos lefedettsége már meghaladja a 3,6 millió főt.
Az online szupermarket Fejér, Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több területét vonta be hálózatába. A szolgáltatás olyan nagyobb városokban és azok vonzáskörzetében indult el, mint Dunaújváros, Gyöngyös, Esztergom, Hatvan és Szolnok.
A bővítés emellett lefedi többek között a Ráckevei-Duna-ág, a Mátra, valamint az Esztergom–Dorog térség kisebb településeit is. A futárok a hét minden napján két tágabb idősávban, 8 és 12, illetve 16 és 20 óra között dolgoznak. Ezeken belül egyórás, pontosan tervezhető érkezést biztosítanak a megrendelőknek.
Szabó Dániel, a vállalat ügyvezető igazgatója szerint a terjeszkedés célja, hogy a tudatos bevásárlás cipekedés és sorban állás nélkül is bárki számára elérhető legyen. A platform kínálatában jelenleg több mint 15 ezer termék szerepel. A friss áruk, pékáruk és a hazai termelők portékái mellett a speciális étrendet követők is találnak mentes, bio- és növényi alapú alternatívákat, amelyeket kedvező árú, saját márkás árucikkek egészítenek ki.
Az újonnan bekapcsolt területeken élők a regisztrációt követően azonnal hozzáférnek a cég vásárlói programjaihoz. Ezek révén a rendszeres megrendelők ingyenes kiszállítást és termékkedvezményeket vehetnek igénybe. A kisgyermekes családok, a 65 év felettiek, valamint a fogyatékossággal élők pedig dedikált klubokon keresztül juthatnak további egyedi támogatásokhoz.
Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt – megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.
Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet.
A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt.
Aki ma valóban meg akarja szólítani a jövő fogyasztóit, annak hitelesen, rugalmasan és a trendek csapdáit elkerülve kell kommunikálnia.
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon.
A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
A komplexitás gyorsabban nő, mint a vállalatok szervezeti érettsége, és a hazai kudarcok többsége nem technológiai, hanem működési eredetű.
A kiskereskedelmi piac kisebb szereplői nem képesek felzárkózni a nagyvállalatok termelékenységéhez. De mit jelent ez foglalkoztatás szempontjából?
A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
