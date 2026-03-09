2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
15 °C Budapest
Hagyományos toronyházas lakások és otthonok Budaörsön. Az otthonok tisztának, gondozottnak és színesen festettnek tűnnek. Nagyszerű példa a volt kommunista stílusú épületek vonzóvá és jól lakottá tételére.
Biztosítás

Súlyos milliókat bukhat a lakásán rengeteg magyar: így védik be most az otthonukat az élelmes tulajok

Pénzcentrum
2026. március 9. 12:02

A lakásbiztosítási kampány első hetében a tavalyinál 7 százalékkal többen váltottak biztosítót. Eközben az új szerződések átlagdíja változatlanul 39 500 forint maradt. Bár sokan jelentős megtakarítást érhetnek el, az ügyfelek többsége ma már nemcsak az árat nézi. A megfelelő fedezet és a biztosító megbízhatósága is fontos szemponttá vált a döntésnél.

Az Insura.hu adatai alapján az online megkötött szerződések átlagdíja valamivel alacsonyabban, 37 100 forint körül alakult az első héten. A piacon idén is 14 biztosító ajánlatai közül lehet válogatni. A verseny azonban némileg kiegyenlítettebbé vált. Míg tavaly négy, idén már öt társaság – a Groupama, a Colonnade, az Uniqa, az Allianz és a K&H – fedi le az új szerződéskötések 70 százalékát.

A jelenlegi kampányban azok járhatnak a legjobban, akik az elmúlt két-három évben nem frissítették a szerződésüket. Ők ugyanis akár 20-30 százalékos díjcsökkenést is elérhetnek. Az adatokból ugyanakkor jól látszik, hogy már nem az ár az egyetlen döntési szempont. A kalkulációk során az ügyfelek mindössze 42 százaléka választotta a legolcsóbb ajánlatot. A többség a magasabb díjú, de szélesebb körű fedezetet nyújtó, vagy a számára megbízhatóbbnak ítélt konstrukciók mellett döntött.

Ezt a tudatosabb hozzáállást az elmúlt évek inflációs környezete indokolja, amely miatt jelentősen megdrágultak az építőanyagok és a munkadíjak. Aki nem vizsgálta felül rendszeresen a szerződését, annál komoly kockázatot jelent az alulbiztosítottság. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges kár esetén a kapott biztosítási összeg nem fedezné az ingatlan helyreállítását. Éppen ezért egyre népszerűbbek az úgynevezett újjáépítési értékre szóló biztosítások. Ezek nem egy előre fixált összegig térítenek, hanem az aktuális piaci költségekhez igazítják a kártérítést. Az idei kampányban az új szerződéskötések 7 százalékát már ezek teszik ki.

Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint a vártnál élénkebb kezdés ellenére is tartható a korábbi előrejelzés. Eszerint a márciusi kampány során 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést fognak lecserélni, vagy kedvezőbb feltételekkel megújítani. A kampány intenzitását még befolyásolhatja, ha valamelyik biztosító időközben új ajánlattal áll elő. Az eddigi jelek alapján azonban idén már nem kell komolyabb módosításokra számítani a piacon.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #K&H #lakás #megtakarítás #allianz #infláció #groupama #lakossági pénzügyek #árcsökkenés #2026

