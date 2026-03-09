Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A germán népek hiedelemvilágában istenek, mítikus lények és halandók történetei elevenednek meg, melyek még ma is jelentős hatással vannak a kultúrára. Nemcsak azért, mert sok nyelven a hét napjait is germán istenekről nevezték el, hanem mert az ősi történetek ma is inspirációt jelentenek, például szuperhősök kalandjaihoz. Az északi mitológia számos alakja a populáris kultúrából, könyvekből, filmekből sokaknak ismerős lehet. Te mennyire ismered a híres skandináv történeteket, az istenek szerepét és a mítoszok legfontosabb alakjait? Tedd próbára az általános műveltségedet, és merülj el velünk mai kvíz során a germán mitológia izgalmas világában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz! 1/10 kérdés Ki a germán mitológia főistene? Odin Baldr Thor Loki Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy nevezik Thor híres kalapácsát? Gungnir Mjölnir Gram Tyrfing Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy nevezik a világfát, mely összeköti a különböző világokat? Askr Bifröszt Mimirsfa Yggdrasil Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik világ az istenek lakhelye a germán mitológiában? Jöunheim Midgard Helheim Asgard Következő kérdés 5/10 kérdés Ki a csínytevés istene? Heimdall Tyr Loki Baldr Következő kérdés 6/10 kérdés Mit nevez a germán mitológia Ragnaröknek? a világvégét és újjászületését elhozó eseményt a farkába harapó kígyót, mely testével körbeveszi az egész világot az istenek és emberek világát összekötő szivárványhidat a sárkányt, ami a világfa gyökerét rágja Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen állat Fenrir? a világfa törzsén futkározó és üzeneteket közvetítő mókus Odin nyolclábú lova az egyik Thor két kecskéje közül, melyek a mennydörgés istenének szekerét húzzák óriási farkas, ami Odin halálát okozza Következő kérdés 8/10 kérdés Kik a valkűrök? szárnyas lovak, akiknek hátán a Asgard istenei harcba indulnak a végzet asszonyai, akik az emberek és istenek sorsának fonalát fonják Odin harcosnői, akik a csatatérről a Valhallába viszik a hősöket jégóriások, a Jötunheim lakói Következő kérdés 9/10 kérdés Ki az alvilág istennője? Skadi Hel Frigg Freyja Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik az északi mitológiáról való tudásunk egyik legfontosabb forrása? Kalevala Edda-énekek Roland-ének Beowulf Eredmények KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images

