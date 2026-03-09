2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Jóképű viking harcos vitorlázás egy fjordon egy autentikus viking hosszúhajón skandináv mitológia hős
Kvíz

Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!

Pénzcentrum
2026. március 9. 18:05

A germán népek hiedelemvilágában istenek, mítikus lények és halandók történetei elevenednek meg, melyek még ma is jelentős hatással vannak a kultúrára. Nemcsak azért, mert sok nyelven a hét napjait is germán istenekről nevezték el, hanem mert az ősi történetek ma is inspirációt jelentenek, például szuperhősök kalandjaihoz. Az északi mitológia számos alakja a populáris kultúrából, könyvekből, filmekből sokaknak ismerős lehet. Te mennyire ismered a híres skandináv történeteket, az istenek szerepét és a mítoszok legfontosabb alakjait? Tedd próbára az általános műveltségedet, és merülj el velünk mai kvíz során a germán mitológia izgalmas világában.

Kvíz: Sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!

1/10 kérdés
Ki a germán mitológia főistene?
Odin
Baldr
Thor
Loki
2/10 kérdés
Hogy nevezik Thor híres kalapácsát?
Gungnir
Mjölnir
Gram
Tyrfing
3/10 kérdés
Hogy nevezik a világfát, mely összeköti a különböző világokat?
Askr
Bifröszt
Mimirsfa
Yggdrasil
4/10 kérdés
Melyik világ az istenek lakhelye a germán mitológiában?
Jöunheim
Midgard
Helheim
Asgard
5/10 kérdés
Ki a csínytevés istene?
Heimdall
Tyr
Loki
Baldr
6/10 kérdés
Mit nevez a germán mitológia Ragnaröknek?
a világvégét és újjászületését elhozó eseményt
a farkába harapó kígyót, mely testével körbeveszi az egész világot
az istenek és emberek világát összekötő szivárványhidat
a sárkányt, ami a világfa gyökerét rágja
7/10 kérdés
Milyen állat Fenrir?
a világfa törzsén futkározó és üzeneteket közvetítő mókus
Odin nyolclábú lova
az egyik Thor két kecskéje közül, melyek a mennydörgés istenének szekerét húzzák
óriási farkas, ami Odin halálát okozza
8/10 kérdés
Kik a valkűrök?
szárnyas lovak, akiknek hátán a Asgard istenei harcba indulnak
a végzet asszonyai, akik az emberek és istenek sorsának fonalát fonják
Odin harcosnői, akik a csatatérről a Valhallába viszik a hősöket
jégóriások, a Jötunheim lakói
9/10 kérdés
Ki az alvilág istennője?
Skadi
Hel
Frigg
Freyja
10/10 kérdés
Melyik az északi mitológiáról való tudásunk egyik legfontosabb forrása?
Kalevala
Edda-énekek
Roland-ének
Beowulf

Címlapkép: Getty Images
