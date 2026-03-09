A fogorvosi kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Egy egyszerű fertőzés vagy akár egy foghúzás utáni gyulladás ma még rutinszerűen kezelhető antibiotikumokkal. De mi történik, ha ezek a gyógyszerek már nem hatnak? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában az antimikrobiális rezisztencia (röviden AMR) terjedését vizsgáljuk, amelyet a szakértők a jövő egyik legsúlyosabb globális egészségügyi kockázataként emlegetnek.
A jövő egyik legnagyobb egészségügyi veszélye már az ajtón kopogtat: 2050-re évente 10 millió halálesetet okozhat az antibiotikum-rezisztencia, ami globális problémát jelez. A baktériumok ugyanis egyre inkább alkalmazkodnak az antibiotikumokhoz, így azok egyre kevésbé hatékonyak. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a jelenséget több tényező is gyorsítja: a túlzott vagy indokolatlan antibiotikum-használat, a nem megfelelő higiéniai körülmények, valamint az állattenyésztésben alkalmazott antimikrobiális szerek. Mindez együtt hozzájárul ahhoz, hogy egyre több kórokozó válik ellenállóvá a kezelésekkel szemben.
A prognózisok különösen aggasztók. A szakértők szerint, ha nem sikerül lassítani a folyamatot, 2050-re évente akár 10 millió haláleset is összefügghet az antibiotikum-rezisztens fertőzésekkel világszerte. A CHART by Pénzcentrum térképei alapján a legnagyobb terhet Ázsia és Afrika viselheti, de Európában és Észak-Amerikában is több százezer halálesettel számolnak évente. Az OECD adatai szerint az egyes országok között ráadásul jelentős eltérések vannak a felírt antibiotikumok mennyiségében. Görögországban például kiemelkedően magas a felírási arány, míg Svédországban és Hollandiában jóval alacsonyabb értékeket mértek. Ez részben az eltérő egészségügyi gyakorlatokkal és a tudatosabb gyógyszerhasználattal magyarázható.
VIDEÓ
A szakértők szerint a megoldás több területen egyszerre keresendő: felelősebb antibiotikum-használat az egészségügyben, szigorúbb szabályozás az állattenyésztésben, valamint a fertőzések megelőzését segítő higiéniai és közegészségügyi intézkedések.
Kevesebben fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, miközben a kórházban kezelt betegek több mint harmadánál már az RSV áll a háttérben.
A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni
A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a...
Horror a magyar iskolában: ez minden szülő rémálma, mentőhelikopter vitte el a diákot, sokkoló, mi történt vele
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy tizennégy éves diák egy nagykátai általános iskolában, miután kémiaórán felrobbant egy kémcső a tanár kezében.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll.
A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
