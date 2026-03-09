2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Egy nő antibakteriális gélt cseppent egy férfi tenyerére.Kéz közelkép elmosódott háttéren.Térmásolás.A vírusvédelem és a fertőtlenítés fogalma.
Egészség

Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája

Jeki Gabriella
2026. március 9. 19:00

Egy egyszerű fertőzés vagy akár egy foghúzás utáni gyulladás ma még rutinszerűen kezelhető antibiotikumokkal. De mi történik, ha ezek a gyógyszerek már nem hatnak? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában az antimikrobiális rezisztencia (röviden AMR) terjedését vizsgáljuk, amelyet a szakértők a jövő egyik legsúlyosabb globális egészségügyi kockázataként emlegetnek.

A jövő egyik legnagyobb egészségügyi veszélye már az ajtón kopogtat: 2050-re évente 10 millió halálesetet okozhat az antibiotikum-rezisztencia, ami globális problémát jelez. A baktériumok ugyanis egyre inkább alkalmazkodnak az antibiotikumokhoz, így azok egyre kevésbé hatékonyak. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a jelenséget több tényező is gyorsítja: a túlzott vagy indokolatlan antibiotikum-használat, a nem megfelelő higiéniai körülmények, valamint az állattenyésztésben alkalmazott antimikrobiális szerek. Mindez együtt hozzájárul ahhoz, hogy egyre több kórokozó válik ellenállóvá a kezelésekkel szemben.

A prognózisok különösen aggasztók. A szakértők szerint, ha nem sikerül lassítani a folyamatot, 2050-re évente akár 10 millió haláleset is összefügghet az antibiotikum-rezisztens fertőzésekkel világszerte. A CHART by Pénzcentrum térképei alapján a legnagyobb terhet Ázsia és Afrika viselheti, de Európában és Észak-Amerikában is több százezer halálesettel számolnak évente. Az OECD adatai szerint az egyes országok között ráadásul jelentős eltérések vannak a felírt antibiotikumok mennyiségében. Görögországban például kiemelkedően magas a felírási arány, míg Svédországban és Hollandiában jóval alacsonyabb értékeket mértek. Ez részben az eltérő egészségügyi gyakorlatokkal és a tudatosabb gyógyszerhasználattal magyarázható.

VIDEÓ

A szakértők szerint a megoldás több területen egyszerre keresendő: felelősebb antibiotikum-használat az egészségügyben, szigorúbb szabályozás az állattenyésztésben, valamint a fertőzések megelőzését segítő higiéniai és közegészségügyi intézkedések.

CHART by Pénzcentrum: jövőbe mutató számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is
Címlapkép: Getty Images
