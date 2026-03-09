2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox
Tech

Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

Pénzcentrum
2026. március 9. 19:44

A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik. Ez a gép Xbox- és PC-játékokat egyaránt képes lesz futtatni. A bejelentés egyelőre kevés konkrétumot tartalmaz, de az Xbox új vezetése szerint a részleteket hamarosan ismertetik.

Az új készülékről Asha Sharma, a Microsoft játéküzletágának új vezérigazgatója beszélt. A projektet az "Xbox visszatérése" iránti elkötelezettség jegyében jelentette be. A Helix a korábbi Xbox-konzolokhoz képest jelentős fordulatot hoz. Hibrid gépként ugyanis PC-játékok futtatására is alkalmas lesz, amire az iparágban már régóta számítottak. A teljesítményt illetően a cég azt ígéri, hogy az új eszköz kategóriája éllovasa lesz. A hardveres specifikációkról, a dizájnról és az árazásról azonban egyelőre semmit nem árultak el - jelentette a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árazás különösen kényes kérdés, mivel a memóriák és a háttértárak globális drágulása továbbra is sújtja az elektronikai ipart. Az alkatrészhiány a megjelenés időpontjára is kihathat. A Valve például éppen emiatt volt kénytelen elhalasztani saját hibrid PC-konzoljának idei piacra dobását. Az sem kizárt, hogy a Microsoft a gyártást egy külső partnerre bízza. Hasonlóan jártak el a tavaly megjelent, a ROG által készített Xbox-márkájú kézikonzol esetében is. Sharma szerint a részletekről a jövő héten, a San Franciscó-i Game Developers Conference (GDC) eseményén tudhatnak meg többet az érdeklődők.

Az Xbox-részleg az utóbbi években viharos időszakon ment keresztül. A 2023-as, 69 milliárd dolláros Activision Blizzard-felvásárlást követően a cég több hullámban tömeges leépítéseket hajtott végre. Ennek az akvizíciónak köszönhetően szerezték meg többek között a Call of Duty jogait is. A leépítések mellett nagyszabású projekteket töröltek, és népszerű fejlesztőstúdiókat zártak be. Az egykor Xbox-exkluzív játékok más platformokra történő kiadása szintén megosztotta a rajongókat. Ennek a lépésnek köszönhetően viszont a Microsoft 2025-re a legnagyobb külsős kiadóvá vált mind a PlayStation, mind a Nintendo konzoljain.

A legutóbbi negyedéves pénzügyi jelentés szerint a játékokból származó bevételek 9 százalékkal, a hardveres eladások pedig 32 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest. A cég ezt a gyengébb játékkínálattal és a ritkább megjelenésekkel magyarázta. Mindeközben 2026-ra már több nagyszabású cím, köztük az új Fable érkezése is várható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Sharma, aki korábban a Microsoft mesterségesintelligencia-projektjeit felügyelte, Phil Spencer utódjaként vette át az Xbox irányítását. Bár a stratégiája középpontjába ismét a konzolos hardvereket állította, egyúttal megerősítette a "Play Anywhere" filozófiát is. Ez azt jelenti, hogy a Microsoft játékai a jövőben is több platformon maradnak elérhetők. Nathan Brown, az egykori Edge magazin főszerkesztője szerint egyelőre nem világos, hogy Sharma pontosan milyen irányba viszi tovább az Xbox márkát. Az iparági elemzők mindemellett arra is rámutattak, hogy az új hardver bejelentése egyáltalán nem volt váratlan, hiszen a Microsoft már hónapok óta készítette fel erre a közvéleményt.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #bevétel #vállalat #felvásárlás #létszámleépítés #csökkenés #technológia #elektronika #játékok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:01
19:44
19:33
19:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
1 hónapja
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
4 napja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
4
4 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
5
6 napja
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 19:00
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 18:05
Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!
Agrárszektor  |  2026. március 9. 19:32
Hidegbetörés érte el a gyümölcsösöket: itt óriásiak a veszteségek