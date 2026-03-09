A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik. Ez a gép Xbox- és PC-játékokat egyaránt képes lesz futtatni. A bejelentés egyelőre kevés konkrétumot tartalmaz, de az Xbox új vezetése szerint a részleteket hamarosan ismertetik.
Az új készülékről Asha Sharma, a Microsoft játéküzletágának új vezérigazgatója beszélt. A projektet az "Xbox visszatérése" iránti elkötelezettség jegyében jelentette be. A Helix a korábbi Xbox-konzolokhoz képest jelentős fordulatot hoz. Hibrid gépként ugyanis PC-játékok futtatására is alkalmas lesz, amire az iparágban már régóta számítottak. A teljesítményt illetően a cég azt ígéri, hogy az új eszköz kategóriája éllovasa lesz. A hardveres specifikációkról, a dizájnról és az árazásról azonban egyelőre semmit nem árultak el - jelentette a BBC.
Az árazás különösen kényes kérdés, mivel a memóriák és a háttértárak globális drágulása továbbra is sújtja az elektronikai ipart. Az alkatrészhiány a megjelenés időpontjára is kihathat. A Valve például éppen emiatt volt kénytelen elhalasztani saját hibrid PC-konzoljának idei piacra dobását. Az sem kizárt, hogy a Microsoft a gyártást egy külső partnerre bízza. Hasonlóan jártak el a tavaly megjelent, a ROG által készített Xbox-márkájú kézikonzol esetében is. Sharma szerint a részletekről a jövő héten, a San Franciscó-i Game Developers Conference (GDC) eseményén tudhatnak meg többet az érdeklődők.
Az Xbox-részleg az utóbbi években viharos időszakon ment keresztül. A 2023-as, 69 milliárd dolláros Activision Blizzard-felvásárlást követően a cég több hullámban tömeges leépítéseket hajtott végre. Ennek az akvizíciónak köszönhetően szerezték meg többek között a Call of Duty jogait is. A leépítések mellett nagyszabású projekteket töröltek, és népszerű fejlesztőstúdiókat zártak be. Az egykor Xbox-exkluzív játékok más platformokra történő kiadása szintén megosztotta a rajongókat. Ennek a lépésnek köszönhetően viszont a Microsoft 2025-re a legnagyobb külsős kiadóvá vált mind a PlayStation, mind a Nintendo konzoljain.
A legutóbbi negyedéves pénzügyi jelentés szerint a játékokból származó bevételek 9 százalékkal, a hardveres eladások pedig 32 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest. A cég ezt a gyengébb játékkínálattal és a ritkább megjelenésekkel magyarázta. Mindeközben 2026-ra már több nagyszabású cím, köztük az új Fable érkezése is várható.
Sharma, aki korábban a Microsoft mesterségesintelligencia-projektjeit felügyelte, Phil Spencer utódjaként vette át az Xbox irányítását. Bár a stratégiája középpontjába ismét a konzolos hardvereket állította, egyúttal megerősítette a "Play Anywhere" filozófiát is. Ez azt jelenti, hogy a Microsoft játékai a jövőben is több platformon maradnak elérhetők. Nathan Brown, az egykori Edge magazin főszerkesztője szerint egyelőre nem világos, hogy Sharma pontosan milyen irányba viszi tovább az Xbox márkát. Az iparági elemzők mindemellett arra is rámutattak, hogy az új hardver bejelentése egyáltalán nem volt váratlan, hiszen a Microsoft már hónapok óta készítette fel erre a közvéleményt.
